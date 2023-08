DJK Vilzing gegen FC Bayern II LIVE: Drehen die Amateure beim Seitz-Comeback auf?

Von: Boris Manz

In der letzten Saison gewann der FC Bayern II beide Spiele gegen die DJK Vilzing. © Imago/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Der FC Bayern München II ist heute in der Regionalliga Bayern bei der DJK Vilzing gefordert. Holger Seitz kehrt nach seiner Rotsperre zurück. Der Live-Ticker.

DJK Vilzing - FC Bayern München II, Dienstag, 18.00 Uhr

Die beste Offensive (DJK, 17 Tore) trifft auf die schwächste Defensive (FCB, 13): Gelingt der Seitz-Elf die Kehrtwende?

Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

München – Auf dem Papier sollte das Spiel zwischen der DJK Vilzing und dem FC Bayern II eine klare Angelegenheit sein. Während die Münchner seit Jahren zurück in die 3. Liga drängen, will man rund um Cham nur den Klassenerhalt. Doch am heutigen Dienstag sind die Vorzeichen umgekehrt. Die Münchner tun sich in der aktuellen Saison schwer, Vilzing steht dagegen überraschend auf Tabellenplatz zwei.

Regionalliga Bayern: FC Bayern II will in Vilzing zurück in die Erfolgsspur

Als Favorit sehen sich die Schwarz-Gelben dennoch nicht. „Wir haben natürlich Respekt und sind bestimmt nicht so blauäugig, die Bayern nach dem aktuellen, wenig aussagekräftigen Tabellenstand zu beurteilen“, sagt DJK-Trainer Beppo Eibl. „Aber wir werden auch nicht in extremer Ehrfurcht erstarren. Wir sind enorm selbstbewusst durch unsere bisherigen fünf Siege und wollen gegen die Bayern zu Hause mindestens einen Zähler holen.“

Bei den Bayern hofft man dagegen endlich auf die Trendwende. Zuletzt sprang zu Hause gegen Schalding-Heining nur ein mageres Pünktchen heraus. Zu wenig, gemessen an den hohen Ansprüchen der Reserve des Rekordmeisters. „Wir hatten uns nach dem Spiel in Bayreuth vorgenommen, den Flow mitzunehmen und gegen Schalding-Heining ein richtig gutes Spiel abzuliefern. Das ist uns leider nicht gelungen“, erklärte Sebastian Dreier, der den rotgesperrten Holger Seitz an der Seitenlinie vertrat. „Daran müssen wir arbeiten, damit wir das in Zukunft besser machen und solche Spiele für uns entscheiden.“

7. Spieltag: DJK Vilzing gegen FC Bayern München II im Live-Ticker

In Vilzing haben die Bayern direkt die nächste Möglichkeit, wenngleich Cheftrainer Seitz bei seinem Comeback in einem kleinen Dilemma stecken dürfte. Leistungsträger wie Paul Wanner, Frans Krätzig oder Arijon Ibrahimović könnten den Verein noch verlassen. Verzichtet Seitz auf den ein oder anderem, um mögliche Wechsel nicht zu gefährden? Eigentlich braucht der FCB II in Vilzing jeden Spieler, um nicht noch weiter hinter die eigenen Saisonziele zurückzufallen. Wir berichten ab 18.00 Uhr im Live-Ticker.