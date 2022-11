Vor ihm zittert die Nagelsmann-Elf: Hertha-Stürmer ist Bayerns Schreckgespenst

Von: Marius Epp

Gegen Bundesliga-Kellerkind Hertha BSC ist der FC Bayern großer Favorit. Doch in den Reihen der Berliner befindet sich ein Münchner Schreckgespenst.

München – Der FC Bayern hat in der Regel keinen Gegner zu fürchten – besonders nicht in der Bundesliga, wo im letzten Jahrzehnt alle Vereine daran scheiterten, die Münchner Dominanz zu brechen. Am Samstag reist die wiedererstarkte Elf von Julian Nagelsmann nach Berlin. Als haushoher Favorit.

Doch auf einen Hertha-Stürmer müssen die Bayern besonders aufpassen: Dodi Lukebakio hat eine Vorliebe für Tore gegen die Münchner. Gegen keinen Verein traf er in seiner Karriere häufiger als gegen den Rekordmeister. Eine Statistik, die nur ganz wenige Spieler vorweisen können.

Hertha-Stürmer Dodi Lukebakio: Lieblingsgegner ist der FC Bayern

Fünf Tore erzielte er bereits gegen den FC Bayern, vier davon in Diensten von Fortuna Düsseldorf. 2018 erzielte er sogar einen Dreierpack in der Allianz Arena. Nur Dortmunds Marco Reus (8) traf von den aktuellen Bundesliga-Spielern häufiger gegen die Bayern, rechnet der Kicker vor.

Dodi Lukebakio ließ die Bayern-Abwehr schon öfter alt aussehen. © Schreyer/imago

Starke Spiele gegen die Bayern machen Lukebakio offenbar besonders Spaß. „Ich hoffe, dass am Samstag das nächste folgt“, sagte der 25-Jährige. Fünf der 14 Hertha-Treffer in dieser Saison gehen auf sein Konto. In einer wenig effektiven Offensive ist er der Garant, dass es nicht noch schlechter um die Berliner auf Platz 14 bestellt ist.

FC Bayern - Hertha: Schlägt Lukebakio wieder zu? „Wir wissen um die Qualität von Dodi“

„Wir wissen um die Qualität von Dodi, die wir auch am Samstag brauchen“, sagte sein Trainer Sandro Schwarz vor der Partie gegen die Bayern. Trotz aller Treffsicherheit hat Lukebakio im Endeffekt dann aber doch eine eher ernüchternde Bilanz gegen die Münchner. Von seinen sieben Duellen konnte er keines gewinnen. Zweimal sorgte er mit seinen Treffern immerhin für ein Remis.

Wen stellt Julian Nagelsmann auf, um dem Schreckgespenst Lukebakio Einhalt zu gebieten? Matthijs de Ligt fällt noch aus, Lucas Hernandez könnte dagegen sein Comeback geben (alle Infos zur Bayern-Aufstellung). Wo Sie das Spiel live im TV verfolgen können, erfahren Sie hier. (epp)