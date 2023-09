Harry Kane und sein „Zwilling“: Bayern-Star trifft Doppelgänger auf dem Oktoberfest

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Harry Kane schlägt beim FC Bayern München bisher voll ein. Der Neuzugang hat einen ganz besonderen Fan, der ihn zum Verwechseln ähnlich sieht. Nun gab es ein Treffen.

München – Der FC Bayern München hat ein perfektes Wochenende hinter sich: Erst 7:0-Sieg im Heimspiel gegen den VfL Bochum, dann der gemeinsame Oktoberfestbesuch bei herrlichem Wetter. Im Vorjahr sah es mit grauen Wolken nach einer 0:1-Pleite gegen Augsburg noch ganz anders aus.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter: 30 Jahre), London, Großbritannien Verein: FC Bayern München Größte Erfolge: WM-Torschützenkönig, Premier-League-Torschützenkönig (3)

FC Bayern feiert Bochum-Sieg auf der Wiesn

Die Wiesn-Mass schmeckte also besonders gut. All zu ausgelassen durften die Bayern aber auch nicht feiern, schließlich geht es sportlich Schlag auf Schlag: Dienstag, 26. September, DFB-Pokal gegen Preußen Münster; Samstag, 30. September, Bundesliga-Kracher gegen RB Leipzig; Dienstag, 3. Oktober, Champions League in Kopenhagen. Da braucht es natürlich frische Beine.

Oder vielleicht einfach einen größeren Kader? Wenn man sich als Bayern-Fan etwas wünschen könnte, dann möglicherweise einen Zwillingsbruder von Harry Kane, der ähnlich begabt ist wie der Rekordneuzugang. Der Engländer schlägt bisher voll ein, hat in sieben Bayern-Pflichtspielen acht Tore erzielt und vier weitere vorbereitet (Stand: 26. September, 18 Uhr).

Der FC Bayern München auf der Wiesn: Müller und Hoeneß da – Tuchel mit Hut, Kane mit Brezen und Bier Fotostrecke ansehen

Harry Kane und sein „Zwilling“: Doppelgänger trifft Bayern-Star auf dem Oktoberfest

Zumindest optisch würde der Plan mit dem Zwilling vielleicht aufgehen – denn in München gibt es jemanden, der Harry Kane zum Verwechseln ähnlich sieht. Zumindest für Diejenigen, die nicht täglich mit dem FC Bayern in Berührung kommen. Steffen Schultz heißt der Mann, der schon seit Jahren immer wieder für Kane gehalten wird. Seitdem der Goalgetter nun für den Rekordmeister spielt, muss er regelmäßig für Fotos posieren.

In einem BR-Beitrag erklärte er kürzlich, dass es sein großes Ziel sei, Harry Kane einmal persönlich zu treffen. Und das ist nun ausgerechnet auf dem Oktoberfest passiert. Auf seinem Instagram-Account – der natürlich „harrykanedouble“ heißt – zeigt Schultz stolz Videos und Fotos von seinem großen Tag. Könnte er wirklich als Kane-Doppelgänger durchgehen? Urteilen Sie selbst.

Steffen Schultz ist der Doppelgänger von Bayern-Star Harry Kane

Gut möglich, dass Schultz auch in Zukunft noch oft für Fotos posieren muss und „Kane-Autogramme“ geben wird. Zwar betont er bei jenen Gelegenheiten immer, dass er nicht der echte Harry Kane ist – aber gerade zur Wiesn-Zeit könnte der Blick von manch einem Bayern-Fan ja etwas verschwommen sein.

Beim FCB-Oktoberfestbesuch sind traditionell auch die Partnerinnen der Spieler dabei. Die Begleitung eines Bayern-Neuzugangs überraschte dabei mit ihrem Outfit. (akl)