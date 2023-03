Ex-Bayern-Keeper klaut Doppelpass-Zuschauer live im TV sein Bier

Von: Katharina Brumbauer

Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff ist am Sonntag im „Doppelpass“ zu Gast. Zu Beginn der Sendung sorgt der ehemalige FC-Bayern-Keeper für einen Lacher.

München - Die 6:1-Gala des BVB gegen Köln. Die Handspielregel, die für Kontroversen sorgt. Die Wiederwahl Gianni Infantinos zum FIFA-Präsidenten. Die Nominierungen von Hansi Flick für die kommenden Länderspiele. In der Sendung „Doppelpass“ auf Sport 1 hatte die Talk-Runde an diesem Sonntag einiges zu besprechen. Moderator Florian König hatte sich als Gesprächspartner unter anderem den ehemaligen Welttorhüter Jean-Marie Pfaff eingeladen.

Noch während König die Gesprächsgäste vorstellte, sorgte der Ex-FC Bayern-Keeper für den ersten großen Lacher. Als Pfaff - neben König stehend - darauf wartete, neben den übrigen Gästen in der Runde Platz nehmen zu dürfen, schien er großen Durst zu haben. Kurzerhand klaute der Belgier einem Zuschauer sein Bier.

Jean-Marie Pfaff Geboren am: 4. Dezember 1953 (Alter: 69 Jahre) in Lebbeke, Belgien Welttorhüter des Jahres 1987 Beim FC Bayern von 1982 - 1988 64 Länderspiele für die belgische Nationalmannschaft

Jean-Marie Pfaff stibitzt sich von einem Zuschauer sein Bier: „Dachte, hier bekomme ich was zu trinken“

„Ich weiß nicht, ob Sie es gerade mitbekommen haben, liebe Zuschauer“, erklärte König sichtlich amüsiert. „Jean-Marie Pfaff hat sich gerade in der ersten Reihe schon etwas zu trinken geholt.“ Die nächste Kameraeinstellung zeigte den erstaunten Moderator und Pfaff, der plötzlich ein Bierglas in der Hand hielt und daraus einen kräftigen Schluck nahm. „Ich dachte, wenn ich hier eingeladen werde, bekomme ich was zu trinken“, erklärte sich der ehemalige belgische Nationaltorwart. „Du bekommst gleich was serviert“, entgegnete König daraufhin. Pfaff trank noch einmal von dem stibitzten Bier und gab das Glas dann dem Zuschauer - einem Herrn in Borussia-Dortmund-Jacke - zurück. Nicht ohne einmal verschmitzt zu lächeln und in die Kamera zu zwinkern.

Für einen solchen Scherz war die Torwart-Ikone schon immer zu haben gewesen. Schon während seiner aktiven Laufbahn zeigte sich Pfaff stets gut gelaunt, suchte häufig den charmanten Smalltalk mit den Schiedsrichtern und avancierte dank seiner Entertainer-Qualitäten beim FC Bayern zum Kult-Keeper. Pfaff nahm 1984 ein Lied auf. „Ich war ein Belgier und jetzt bin ich Bayer. Ich trinke Bier und esse Leberkäs mit Eier“, sang er. Und auch als Schauspieler probierte sich der Torhüter. 1987 hatte er in Thomas Gottschalks Film „Zärtliche Chaoten“ einen Kurzauftritt.

Torhüter mit Entertainer-Qualitäten: Pfaff bei Bayern wird trotz Patzer beim Debut zum Kult-Keeper

Bei seinem ersten Spiel im Bayern-Tor machte Pfaff zunächst keine gute Figur. Bei seinem Debut im August 1982 in der Bundesliga gegen Werder Bremen fing er sich nach einem Einwurf des Bremers Uwe Reinders ein Gegentor ein. Damit wird Pfaff bis heute in Verbindung gebracht. „Es war ein Unfall“, sagte der 69-Jährige im Nachhinein. „Ich bin raus, und dann bin ich mit meinem linken Ellenbogen gegen den rechten Ellenbogen von Klaus Augenthaler gestoßen. Nur deshalb ist der Ball an meinen Daumen und von da ins Tor. Hätte ich den Ball nicht berührt, hätte das Tor ja nicht gezählt.“ Später erklärte Pfaff, dass sein Wechsel zum FC Bayern - auch, weil er in die Fußstapfen von Sepp Maier treten musste - „nicht so einfach“ war.

Bei seinem Auftritt im „Doppelpass“ an diesem Sonntag ordnete Pfaff dann zunächst den furiosen 6:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln ein. Der BVB sei „wieder im Kommen“ und der Meisterkampf in der deutschen Bundesliga „wird bis zum Schluss spannend bleiben“, erklärte Pfaff. Am Ende würden sich die Bayern aber wieder durchsetzen, ist sich der 69-Jährige sicher. Dortmund habe einige gute Spieler wieder verkaufen müssen. Bayern sei hingegen in der Lage, sich mit den Spielern zu verstärken, die sie im Titelrennen brauchen.

Immer für einen Spaß zu haben: Der ehemalige FC-Bayern-Torhüter Jean-Marie Pfaff (Archivbild). © Lennart Preiss/dpa

Pfaff im „Doppelpass“ über Borussia Dortmund: „Sind wieder im Kommen.“

Neben Pfaff waren am Sonntag im „Doppelpass“ Bayern-Ikone Stefan Effenberg, BVB-Legende Jürgen Kohler, Benjamin Best (Freier Journalist und Regisseur der Infantino-Doku), Stephan Kaußen (Freier Journalist und Moderator) sowie die Bild- und DAZN-Moderatorin Valentina Maceri zu Gast. Maceri bescheinigte den Dortmundern einen „enormen Titelhunger“. Wie das der Dortmund-Fan aufnahm, den Pfaff in seinem Durst das Bier stibitzte, ist nicht überliefert.

Auch Co-Moderatorin Jana Wosniza schien die Szene zu Beginn der Sendung erheitert zu haben. Als sie nach der Begrüßung durch König zur „Doppelpass“-Frage der Woche überleitete, erklärte sie, auch sie hätte sich umgesehen, ob sie ein Bier bekommen könnte. „Aber dafür muss man scheinbar ehemaliger Welttorhüter sein“, sagte Wosnitza. (kb)