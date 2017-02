Doppelpack-Festival von Burger und Lappe

FC Bayern München - Der nächste Sieg in der Vorbereitung ist in trockenen Tüchern. Die Reserve des FC Bayern gewann am Dienstagabend beim SV Heimstetten.

Keine Chance hatte der Bayernligist aus Heimstetten gegen das Regionalliga-Team des FC Bayern. Von Anfang an war der FCB die spielbestimmende Mannschaft. "Wir hatten das Spiel von Beginn an im Griff", wurde Kapitän Lappe auf der Bayern-Homepage zitiert.

Trotz der Überlegenheit des FCB waren Torchancen im ersten Durchgang Mangelware. Ein Weitschuss von Niklas Dorsch in der 17. Minute war keine Gefahr für das Heimstettener Tor. In den letzten Minuten des ersten Durchgangs erhöhte die Bayern-Reserve dann das Tempo. EX-FCB-Keeper Maximilian Riedmüller konnte gegen Strein parieren.

Bei den beiden Treffern in der 40. und und 42. Minute war er dann aber machtlos. Den Führungstreffer für die Elf von Heiko Vogel erzielte ein Abwehrspieler. Nach einem Freistoß stand Korbinian Burger richtig und markierte nach Querpass von Nicolas Feldhahn das 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Karl-Heinz Lappe nach Vorarbeit von Sebastian Bösel auf 2:0. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Im zweiten Durchgang war es erneut Lappe, der die erste Torchance hatte. Einen Konter der Bayern konnte er jedoch nicht mit einem Tor beenden. In der Schlussviertelstunde merkte man dann den Klassenunterschied. Nach einem Fehler in der Heimstettener Abwehr war es Strein, der den Torwart in der 74. Minute zum 3:0 überlupfte. Sebastiano Nappo erzielte drei Minuten später den Anschlusstreffer für den SV Heimstetten. Mit seinem zweiten Treffer erzielte Lappe zehn Minuten vor Schluss das 4:1 für die Bayern, ehe auch Burger seinen Doppelpack schnürte und auf 5:1 erhöhte. Den Schlusspunkt der Partie setzte Felix Pohl mit dem 6:1 in der 87. Minute.

Aufstellungen

FC Bayern: Rössl (46. Weinkauf) - Fesser (46. Gschwend), Feldhahn, Burger - Pohl, Bösel, Dorsch (46. Leib), Häußler (46. Puchegger) - Strein, Lappe, Hingerl (34. Benko)

SV Heimstetten: Riedmüller - Schäffer, Kubina, Paul, Thomik - Schmitt, Steimel (19. Lopes), Nappo, Hinterwimmer - Riglewski (46. Duhnke), Aydemir (46. Akkurt)

Tore:

0:1 Burger (40.), 0:2 Lappe (42.), 0:3 Strein (74.), 1:3 Nappo (77.), 1:4 Lappe (80.), 1:5 Burger (82.), 1:6 Pohl (87.)

Quelle: fussball-vorort.de