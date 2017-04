Dorschs Geniestreich rettet einen Punkt

FC Bayern München II - Erst in der Schlussphase rettete der 19-jährige Niklas Dorsch den kleinen Bayern am Freitagabend immerhin noch einen Zähler.

Das Ziel, durch einen Sieg mit den Allgäuern gleichzuziehen, wurde dadurch zwar verpasst, mit seinem fulminanten Volleyschuss aus 25 Metern (88.) aber verhinderte Dorsch zumindest die erste Niederlage für seinen neuen Trainer Danny Schwarz. So präsentierte sich der 41-jährige FCB-Coach auch nach seinem zweiten Auftritt aufgeräumt. Sein Team habe sich den „sehr herausfordernden“ Platzverhältnissen „gut angepasst“ und die Partie „mit vielen Zweikämpfen gut angenommen“. Vor dem Seitenwechsel hatte Bayerns Schlussmann Leo Weinkauf seine Mannschaft zunächst vor einem Rückstand bewahrt, nach Wiederanpfiff aber gingen die Platzherren dann doch in Führung (62.). Kurz zuvor allerdings hatte Milos Pantovic „die klarste Chance des Spiels“ ausgelassen, wie Schwarz haderte, wenigstens sei seine Elf „durch ein tolles Tor zurückgekommen“. So konnte der Bayern-Coach dank Dorschs Geniestreich die Heimreise immerhin mit einem guten Gefühl antreten, auch mit dem einen Zähler war er „hoch zufrieden, wir sind wieder ohne Niederlage geblieben, das sollte Selbstvertrauen geben“.

FC Memmingen – FC Bayern München II 1:1 FC Memmingen: Gruber, Nikolic, Zweckbronner (31. Buchmann), Schmeiser, Anzenhofer, Lutz, Eisenmann (80. Hayse), Heger, Salemovic (77. Kircicek), Krogler, Schimmer - Trainer: AnderlFC Bayern München II: Weinkauf, Häußler, Bösel (80. Basta), Fesser, Feldhahn, Obermair (76. Micheli), Hingerl, Dorsch, Benko, Pantovic (63. Strein), Lappe - Trainer: SchwarzSchiedsrichter: Berg (Landshut) - Zuschauer: 2407Tore: 1:0 Krogler (62.), 1:1 Dorsch (88.)

Quelle: fussball-vorort.de