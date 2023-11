Zwei Stars vor Verlängerung? TV-Aussagen von Bayern-Boss machen Hoffnung

Von: Marcel Schwenk

Jamal Musiala soll Interesse wecken, der Vertrag von Sven Ulreich läuft 2024 aus. Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen macht bei beiden Hoffnung auf einen Verbleib.

München – Im Champions-League-Duell mit Galatasaray stand Jamal Musiala abermals in der Startformation, Torwart Sven Ulreich nahm zum Anpfiff auf der Bank des FC Bayern München Platz.

Jan-Christian Dreesen Geboren: 4. September 1967 (Alter 54 Jahre) in Aurich Position beim FC Bayern: Vorstandsvorsitzender Im Amt seit: Mai 2023

FC Bayern: Sven Ulreichs Vertrag läuft 2024 aus – stets zuverlässiger Backup soll verlängern

Während Ersterer kaum noch aus der Startformation wegzudenken ist, wird Ulreich in den kommenden Wochen und Monaten wohl nur Ersatz sein. Stammkeeper Manuel Neuer ist schließlich wieder fit und kehrte bereits beim 8:0 gegen Darmstadt wieder zwischen die Pfosten zurück.

In den vergangenen Jahren präsentierte sich Ulreich, dessen Vertrag im Sommer 2024 endet, stets als zuverlässiger Backup und tat das auch in der laufenden Spielzeit. Beim 2:1-Erfolg in Kopenhagen hielt er die drei Punkte beispielsweise mit einer Glanztat in der Nachspielzeit fest. Zudem ist er sich seiner Rolle im Team bewusst, öffentliche Unmutsbekundungen sind Fehlanzeige.

Macht den Bayern-Fans Hoffnung auf zwei Vertragsverlängerungen: CEO Jan-Christian Dreesen. © MIS / Imago

FC Bayern München: Dreesen hofft auf Verbleib von umworbenem Jamal Musiala

Da verwundert es nur wenig, dass Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen gerne mit dem 35-Jährigen verlängern würde. „Wir sind Sven zu großem Dank verpflichtet, er hat das fantastisch gemacht. Wir sind in Gesprächen für eine Vertragsverlängerung und ich bin sehr optimistisch, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden. Er hat das mehr als verdient. Die Art und Weise, wie er uns geholfen hat, als Manuel ausgefallen ist, hat uns sehr geholfen“, so Dreesen im Interview bei DAZN vor dem CL-Spiel.

Schwieriger könnte sich dieses Unterfangen schon bei Musiala gestalten. Der Youngster gehört zu den Leistungsträgern in München, seine Leistungen im Bayern-Trikot sollen Begehrlichkeiten wecken. Medienberichten zufolge soll beispielsweise Real Madrid einen Transfer anvisieren, falls Kylian Mbappe nicht in die spanische Hauptstadt wechseln sollte. Auch der FC Liverpool soll die Situation beobachten.

Bayern-Boss Dreesen über Musiala: „Gibt keinen Grund zur Hektik“

Wie die „Sport Bild“ berichtet, müssten sich die Münchner zudem sehr strecken, um den deutschen Nationalspieler von einer Verlängerung des bis 2026 laufenden Kontrakts zu überzeugen. Man sei sich bewusst, dass man das kolportierte Gehalt von rund acht Millionen Euro „fast verdreifachen“ müsse.

Dreesen zeigt sich noch gelassen ob der Personalie: „Er hat noch einen langen Vertrag bis 2026. Natürlich werden wir uns nach der Decke strecken, er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und eines der größten Talente, das der deutsche Fußball hat. Es gibt keinen Grund zur Hektik, wir werden das in aller Ruhe mit ihm besprechen. Und ich glaube, wir werden ein gutes Ende finden.“ Für Fans des FC Bayern erstmal positive Nachrichten – wenngleich sich eben jener Musiala im Spiel gegen Gala verletzte. (masc)

