3-Monatslösung als Brazzo-Nachfolger? Interne Gedankenspiele beim FC Bayern um alten Bekannten

Den Reschke haben sie damals aber nicht "hoch" gelassen und wollten dass er für immer den Hausl spielt. Das wollte Reschke wiederum nicht. deswegen ging er nach Stuttgart. Reschke hatte bis Leverkusen einen guten Namen. Bei Bayern sank aber sein Stern weil er sich auch einige fragwürdige Transfers leistete. Er holte zwar Kimmich, Süle und Coman und war verantwortlich für die Rückholung von Gnabry, aber er war auch verantwortlich für Sanchez, Benatia, Rudy, Kurt und Tasci. Allerdings hat Reschke dafür nicht so viel Geld versenkt wie Brazzo.

Damals waren Hoeneß und Rummenigge nicht so begeistert von Reschke und holten deshalb Brazzo und betonten ganz klar er sollte Vorgesetzter von Reschke werden. Das konnte sich Reschke natürlich nicht gefallen lassen, dass im jetzt plötzlich ein Frischling wie Brazzo sagt wo es lang geht. Also so gut dürfte Reschke auf die alten Bayernbosse auch nicht zu sprechen sein.