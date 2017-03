Dreierpack! Hadzic erledigt Karlsruhe im Alleingang

FC Bayern München - Unaufhaltsam strebt die U19 des FC Bayern der Meisterschafts-Endrunde entgegen. Mit dem 3:0-Heimerfolg am Sonntag gegen den Karlsruher SC feierte Holger Seitz’ Mannschaft den dritten Sieg ohne Gegentor in Folge und baute dadurch ihren Vorsprung an der Spitze auf fünf Punkte aus.

Benjamin Hadzic brillierte einen Tag nach seinem 18. Geburtstag mit einem Dreierpack (21., 26., 49.) und hat nun neun Saisontore auf seinem Konto. Sein 42-jähriger Trainer war „natürlich zufrieden, gegen den Ball“, so Seitz, „haben es die Jungs sehr gut gemacht“, im Spiel mit Ball aber sah er durchaus „noch Luft nach oben“. Obgleich die A-Junioren des Rekordmeisters in den letzten sechs Partien viermal auswärts antreten müssen, sollte ihnen die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen sein. Zu überzeugend präsentiert sich die Seitz-Elf im Jahr 2017.

Zum neunten Mal in Serie sieglos blieben dagegen die A-Junioren des TSV 1860. Nach zuvor immerhin drei Unentschieden mussten Josef Steinbergers Junglöwen am Sonntag mit der 1:2-Heimpleite gegen den VfB Stuttgart einen immens schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Selbst Kilian Jakobs Führungstreffer nach dem Seitenwechsel (55.) konnte dem 1860-Nachwuchs keine Sicherheit verleihen. Durch zwei Treffer in der letzten halben Stunde (63., 70.) drehten die Schwaben, die vor Anpfiff nur drei Zähler voraus lagen, die Partie noch. „Und erneut stehen wir mit leeren Händen da“, haderte der fassungslose 44-jährige Löwen-Coach, „es ist jede Woche dasselbe: Wir bringen uns selbst um den verdienten Lohn“. In den nächsten Wochen stehen für Steinberger die Abschlussprüfungen zum Erwerb der Fußballlehrer-Lizenz an, sein Fokus wird dennoch auf dem Abstiegskampf mit seiner U19 liegen. Zumindest fehlen sechs Runden vor Schluss weiterhin nur drei Zähler zum rettenden Ufer.

Text: Matthias Horner

Quelle: fussball-vorort.de