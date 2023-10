Effenberg knöpft sich Bayern-Vorstand wegen Mazraoui vor

Von: Christoph Wutz

Der Fall Noussair Mazaroui schreibt politische Schlagzeilen. Der FCB reagierte inzwischen darauf. Stefan Effenberg ist enttäuscht von seinem Ex-Klub.

München – Der Wirbel um Noussair Mazraoui vom FC Bayern München nimmt nicht ab. Zuletzt hatten die Münchner ihr Schweigen zum Fall des 25-Jährigen, der mit pro-palästinensischen Äußerungen aufgefallen war, gebrochen. Doch der Umgang des Deutschen Rekordmeisters mit der Causa sorgt bei einigen Experten für Unverständnis. So auch bei Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg, der die Verantwortlichen des Klubs jetzt scharf kritisierte.

Stefan Effenberg Geboren: 2. August 1968 (Alter 55 Jahre), Niendorf, Hamburg Position: Zentraler Mittelfeldspieler Stationen als Spieler: u. a. Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, AC FloreVfL Wolfsburg Karriereende: 2004

Effenberg tadelt FCB-Star Mazraoui: „Wenn man zweimal nachgedacht hätte...“

In seiner Kolumne bei Sport1 bezog der „Tiger“ klar Position zu den Vorkommnissen um den Rechtsverteidiger, der nach seinem Pro-Palästina-Video im Kader der Bayern bleibt. „Leider müssen wir aktuell zu viel über Dinge sprechen, die nichts mit dem Sportlichen zu tun haben“, nahm Effenberg vorweg.

„Der FC Bayern München hat sich im Fall Noussair Mazraoui dazu entschieden, die Sache mit einem Statement zu beenden. Dazu muss ich deutlich sagen: Eigentlich sollten die Spieler selbst wissen, wie man sich bei so einem Thema verhält – wenn man zweimal nachgedacht hätte. Das war bei Mazraoui aber wohl nicht der Fall“, kritisierte der 55-Jährige, der von 1990 bis 1992 sowie von 1998 bis 2002 für den Deutschen Rekordmeister aufgelaufen war, den Marokkaner scharf.

Stefan Effenberg (l.) nahm sich den Bayern-Vorstand um Jan-Christian Dreesen (r.) wegen dessen Verhalten im Fall Noussair Mazraoui zur Brust. © Eibner / Ulrich Wagner / Imago

„Wo ist die Entschuldigung?“: Effenberg schießt scharf gegen Bayerns Mazraoui

Nach dem Statement des Vereins „war das Kind in den Brunnen gefallen“, führte Effenberg weiter aus. „Ja, in der Kluberklärung wurde erklärt, dass Mazraoui ‚jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation‘ verurteilt. Was ich aber vermisse: Wo ist die Entschuldigung?“, schoss der Champions-League-Sieger von 2001 scharf gegen den 25-jährigen Rechtsverteidiger.

„Das wäre ja wohl das Mindeste gewesen – und nicht die Aufgabe des Vereins“, stellte „Effe“ klar. „Der Spieler hat den Post abgesetzt, dann hätte er sich auch entschuldigen müssen“, nahm der 55-Jährige den Bayern-Star in die Verantwortung.

„Wo ist er?“: Effenberg knöpft sich Bayern-Vorstand wegen Mazraoui vor

Nichtdestotrotz zeigte sich die Bayern-Legende „nicht nur vom Spieler enttäuscht.“ Auch sein früherer Arbeitgeber habe sich „nicht gerade mit Ruhm bekleckert“, so Effenberg, der den Trainer der Münchner jedoch in Schutz nahm: „Wie kann es sein, dass sich Thomas Tuchel ständig zu der Angelegenheit äußern muss?“, zeigte er sich fassungslos von der Vereinspolitik. Auch vor dem jüngsten Spiel gegen den FSV Mainz 05 hatte der Coach über Mazraoui gesprochen.

„Wo ist der Bayern-Vorstand? Wo sind Herbert Hainer und Jan-Christian Dreesen? Sie sollten das Gesicht des Vereins sein, nicht Tuchel“, forderte der 55-Jährige mehr Präsenz der beiden. Auch bei den Mainzer hatte Anwar El Ghazi mit anti-israelischen Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt. Die Bosse des FSV hatten den Niederländer daraufhin suspendiert – eine konsequente Maßnahme, die „Effe“ positiv hervorhob.

Effenberg verteidigt FCB-Coach Tuchel – und zieht brisanten Nagelsmann-Vergleich

Effenberg ging noch weiter auf die Rollenverteilung der Bayern-Verantwortlichen im Fall Mazraoui ein. Der Trainer habe „im Verein eine eindeutig definierte Aufgabe: Fußball“, schrieb der einstige Mittelfeld-Star des FC Bayern. „Darauf sollte er sich konzentrieren und seine Fachkompetenz in diesem Bereich einbringen“, forderte der „Tiger“.

„Ständig Baustellen außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs bearbeiten zu müssen, kostet unglaublich viel Energie“, erklärte Effenberg – und zog einen brisanten Vergleich: Wie kräftezehrend die Tätigkeit als Bayern-Coach auch neben dem sportlichen Geschehen ist, habe „Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann ebenfalls zu spüren bekommen.“

Nicht nur "Effe“ kritisierte die Verantwortlichen für ihr Verhalten im Fall des Marokkaners scharf. Auch der Präsident von Makkabi Deutschland prangerte den Umgang der Bayern-Bosse mit Mazraoui an. (wuc)

