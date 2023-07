Stürmer-Sorgen? Aufatmen beim FC Bayern – Auftritt von Neuer sorgt für Gesprächsstoff

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern bereitet sich am Tegernsee auf die neue Saison vor. Beim Testspiel am Dienstagabend gab‘s zwei Verletzte. Der News-Ticker aus Rottach-Egern.

+++ Update vom 20. Juli, 12.42 Uhr: Das Trainingslager des FC Bayern in Rottach-Egern ist damit offiziell beendet. Die Stars radeln aktuell zurück zum Teamhotel „Überfahrt“, essen dort noch zu Mittag und fahren anschließend nach München zurück. Am Freitag hat Thomas Tuchel seinem Team freigegeben. Erst am Samstag steht die nächste Einheit an. Am Montag geht der Flieger nach Japan.

+++ Update vom 20. Juli, 10.27 Uhr: Aufatmen beim FC Bayern! Die Verletzungen von Mathyys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting sind offenbar nicht ganz schlimm. Während der junge Franzose am Donnerstagvormittag am Trainings teilnahm, absolvierte Choupo im Fitnesszelt individuelle Übungen.

Auch Manuel Neuer trainierte vor dem eigentlichen Training auf dem Nebenplatz mit Torwarttrainer Michael Rechner. Der Bayern-Keeper bat dabei darum, dass davon keine Fotos gemacht werden. Dies bietet Spekulationen natürlich Spielraum.

FC Bayern im Trainingslager in Rottach-Egern: Mittwochabend vorletzte Einheit

+++ Update vom 19. Juli, 17.45 Uhr: So, die Bayern sind zum Abendtraining auf den Sportplatz des FC Rottach aufgebrochen. Während Thomas Tuchel und einige andere Bayern-Stars wie Leon Goretzka, Marcel Sabitzer, Alphonso Davies und Jamal Musiala mit dem Rad gefahren sind, saßen Mathys Tel und Minjae Kim im Mannschaftsbus. Morgen Vormittag um 10 Uhr findet eine öffentliche Trainingseinheit statt – dann gibt‘s wieder neue Informationen vom Bayern-Trainingslager am Tegernsee.

+++ Update vom 19. Juli, 16.11 Uhr: Um 17.30 Uhr steht heute die zweite Einheit des Tages auf dem Programm – leider wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Lediglich zwei öffentliche Einheiten lässt der FC Bayern in den sechs Tagen Tegernsee-Trainingslager statt. Auch für die Journalisten gibt es nicht mehr Möglichkeiten. Am Donnerstagmorgen um 10 Uhr findet dann ein öffentliches Training statt, ehe es anschließend wieder zurück nach München geht und in Rottach-Egern die Zelte abgebrochen werden.

+++ Update vom 19. Juli, 15.15 Uhr: Kurioser Sache am Rande! Während sich der FC Bayern am Tegernsee auf die neue Saison vorbereiten, wird das Trainingsgelände am Campus einem anderen Bundesligisten zur Verfügung gestellt. Der VfB Stuttgart musste sein Trainingslager aufgrund der Wetterverhältnisse in Neukirchen am Großvenediger abbrechen – und wurde in München quasi aufgefangen. Da haben die Bayern mehr Glück, denn am Tegernsee ist inzwischen wieder die Sonne rausgekommen.

Neuzugang Ninjae Kim dabei? Zwei Trainingseinheiten vom FC Bayern am Mittwoch

+++ Update vom 19. Juli, 14.01 Uhr: Heute ist es ruhig ums Bayern-Hotel „Überfahrt“. Die Stars ruhen sich aktuell aus, die vergangenen Tage waren durchaus intensiv, wie Trainer Tuchel am Dienstagabend verriet. Zu den Gerüchten um Joshua Kimmich äußerte sich der Bayern-Coach ebenfalls. Angeblich soll der FC Liverpool seine Chance bei dem Mittelfeld-Star wittern. Ob da etwas dran ist?

+++ Update vom 19. Juli, 12.51 Uhr: Bereits am Dienstagabend legte Neuzugang Minjae Kim los und stieg kurz nach seiner Ankunft im Trainingslager am Tegernsee auf das Rad. Von dort aus verfolgte er das Spiel seiner Mannschaftskollegen. Am Mittwochmorgen brach er in einem kleinen VW-Bus um kurz nach 10 Uhr zum Training auf.

Tel und Choupo-Moting verletzt: Neue Details aus dem Bayern-Trainingslager

Erstmeldung vom 19. Juli, 12.03 Uhr: Rottach-Egern – Am Mittwoch zog ein Sturm über den Tegernsee hinweg. Herrschte in den Tagen zuvor eitel Sonnenschein im Trainingslager des FC Bayern, so entlud sich am Vormittag ein heftiges Gewitter über Rottach-Egern.

Das darf aber nicht sinnbildlich verstanden werden. Beim Rekordmeister ist die Stimmung nach dem ersten Testspiel (27:0) der Saison durchaus noch gut – allerdings gab es zwei Wermutstropfen: Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting mussten angeschlagen raus.

Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel verletzten sich beim Testspiel des FC Bayern. © IMAGO / Sven Simon/ActionPictures

Verletzungssorgen beim FC Bayern? Tel trainiert am Mittwoch wieder – Choupo reist ab

Tel verletzte sich an der Schulter, Choupo-Moting klagte nach einem Zusammenprall über Knieprobleme. Doch bereits am Mittwoch gab es erste Entwarnung, zumindest beim jungen Franzosen. Der 18-Jährige trainierte am Vormittag mit, allerdings handelte es sich dabei nicht um eine intensive Einheit.

Um seine Schulter zu schonen, fuhr Tel dann auch am Mittag im Bus zurück ins Teamhotel, während die restlichen Stars wie üblich den zwei Kilometer langen Weg durch den Ort mit dem Fahrrad zurücklegten. Zu dieser Zeit war Choupo-Moting schon abgereist. Der Angreifer pausiert zunächst. Ob er am Montag (24.) mit auf Asien-Reise geht, steht aktuell noch nicht fest.

Bayern-Stars kühlen sich wieder im Tegernsee ab – trotz Regen

Wie schon am Montag kühlten sich Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Leon Goretzka nach der Trainingseinheit mit einem Sprung in den kühlen Tegernsee ab. Und das trotz des teilweise starken Regens.

Am Mittag wichen die dunklen Wolken über dem Tegernsee und die Sonne kam raus. Perfektes Wetter für die zweite Einheit des Tages, zu der Thomas Tuchel am Nachmittag bittet. (smk)

Aus dem Bayern-Trainingslager in Rottach-Egern berichtet Florian Schimak