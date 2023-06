Robert Lewandowski: Verrücktes MMA-Angebot für Ehefrau Anna

Von: Jan Oeftger

Robert Lewandowskis Ehefrau Anna hat ein Angebot erhalten, einen MMA-Kampf zu bestreiten. Dazu wird es aber auch wegen dem Profi-Fußballer nicht kommen.

Barcelona – Robert Lewandowski und seine Ehefrau Anna Lewandowska sind ähnlich sportverrückt. In den sozialen Medien posten beide immer wieder Fotos und Videos von gemeinsamen Trainings-Sessions. Beide verdienen auch ihr Geld mit ihrer Leidenschaft. Während Robert als Fußballer für den FC Barcelona auf Torejagd geht, arbeitet Anna unter anderem als Personal-Trainerin.

Anna Lewandowska Geboren: 07. September 1988 (34 Jahre alt) Beruf: Personal-Trainerin und Ernährungsberaterin

Lewandowska für MMA-Kampf angefragt

Doch jetzt hat ein weiteres Sport-Angebot im Hause Lewandowski für Irritationen gesorgt. Lewandowska hatte ein Angebot erhalten, als MMA-Kämpferin in den Ring zu steigen. Davon erzählt sie im Podcast WojewódzkiKędzierski von den beiden polnischen Journalisten Kuba Wojewódzki (59) und Piotr Kędzierski (41).

Das MMA-Angebot stammt vom ehemaligen Kölner Bundesliga-Kicker Slawomir Peszko. Dieser hat mit Influencerin Lexy Chaplin die Kampfsportorganisation „Clout MMA“ ins Leben gerufen. „Ich habe mit Slawomir Peszko einen Kaffee getrunken, und er sagte mir, ich solle etwas Neues ausprobieren“, berichtet Lewandowska von dem Treffen.

Robert Lewandowskis Ehefrau ist genauso sportbegeistert wie ihr Mann. © IMAGO/Urbanandsport

Ex-Bundesligaspieler wollte Lewandowski-Frau überzeugen

Bevor sie Peszko eine Zusage geben konnte, wollte sie jedoch zunächst mit ihrem Mann Robert über diesen Vorschlag sprechen. Der Plan ging allerdings nicht ganz auf, da die Presse vorher davon erfuhr. „Ich verließ das Treffen und eine Stunde später erschien die Meldung in den Medien“, erklärt die ehemalige Karate-Sportlerin die zeitliche Abfolge.

Lewandowski erfuhr aus der Presse über Angebot seiner Frau

„Mein Mann erfuhr es also aus der Presse und fragte mich: ‚Anna, was machst du da? Was sind das für Neuigkeiten?‘“ Der Ex-Bayern-Profi hielt also nicht viel davon, seine Frau im MMA-Ring zu sehen. So lehnte Anna ab. „Ich habe Robert gesagt, dass ich wahrscheinlich an einer solchen Veranstaltung teilnehmen würde, wenn ich nicht seine Frau wäre“, erzählt die Frau des zweifachen Weltfußballers. (jo)