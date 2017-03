Diesen Ratschlag hat DFB-Mann Hrubesch für umworbenen Gnabry

Frankfurt - Serge Gnabry wird seit Monaten als künftiger Bayern-Spieler gehandelt. Nun äußert sich sein ehemaliger Trainer Horst Hrubesch zu Wort und rät zu einer Bremer Zukunft.

Trainer und DFB-Interims-Sportdirektor Horst Hrubesch hat Torjäger Serge Gnabry zu einem weiteren Jahr beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen geraten und sich gegen einen Wechsel im Sommer ausgesprochen. Seine Empfehlung teilte Hrubesch dem 21-Jährigen in einem Telefonat auch persönlich mit.

"Serge ist ein junger Spieler. Ich habe zu ihm gesagt: Was ist wichtig? Die Kohle? Oder international zu spielen? Oder nach deiner langen Leidenszeit die Saison zu Ende zu spielen, vernünftig in den Urlaub zu gehen und dann vielleicht noch ein Jahr dranzuhängen? Danach steht ihm weiterhin alles offen", sagte Hrubesch der Bild am Sonntag. Trainer Hrubesch und Gnabry hatten 2016 mit der Olympia-Auswahl die Silbermedaille in Rio gewonnen.

In den vergangenen Monaten war immer wieder kolportiert worden, dass Rekordmeister Bayern München ein Vorkaufsrecht für Gnabry habe. Der Offensivspieler hatte im August vergangenen Jahres einen Vertrag bei Werder bis 2020 unterschrieben. Der Kontrakt beinhaltet angeblich eine Ausstiegsklausel über acht Millionen Euro.

+ Starke Debüt-Saison in der Bundesliga: Serge Gnabry hat schon zehn Treffer für Werder Bremen erzielt. © imago/Nordphoto

sid

