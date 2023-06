Wird der FC Bayern zum Spielball auf dem Transfermarkt? Experte gewährt spannende Einblicke

Werben um Osimhen, Kane & Co.

Große Namen werden beim FC Bayern gehandelt. Doch wie realistisch sind diese möglichen Verpflichtungen? Michael Reschke gewährt spannende Einblicke in die Transferwelt.

München – Dieses Jour Fixe hat mittlerweile fast schon Tradition. Woche für Woche tagt derzeit beim FC Bayern die Transfer-Taskforce. So auch am vergangenen Mittwoch.

Nach den ablösefreien Verpflichtungen von Mittelfeldspieler Konrad Laimer (26/RB Leipzig) und Linksverteidiger Raphael Guerrero (29/Borussia Dortmund) wird im sogenannten „Ausschuss Sport“ unter anderem über weitere Neuzugänge diskutiert.

FC Bayern München Bisherige Zugänge: Konrad Laimer (RB Leipzig), Raphael Guerreiro (BVB, beide ablösefrei) Bisherig Abgänge: Daley Blind (Vertragsende), Joao Cancelo (Leihende)

FC Bayern buhlt um Kim und Walker: Stürmer- und Sechser-Suche hakt gewaltig

Die anvisierten Transfers von Neapels Abwehr-Star Kim min-jae (26/Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Mio. Euro muss bis zum 15. Juli gezogen werden) und Verteidiger Kyle Walker (33/Bayern bietet dem Vernehmen nach einen Zweijahres-Vertrag) von Manchester City befinden sich auf einem guten Weg. Doch gerade bei der Suche nach einem Superstürmer und Weltklasse-Sechser hakt es.

Fakt ist: Topstars wollen die Bundesliga immer häufiger verlassen. Und die 1A-Lösungen in Sachen Neuzugänge landen immer häufiger bei finanzkräftigeren Clubs - auch nach teilweise positiver Vorgespräche mit den Münchner Verantwortlichen, wie zuletzt im Fall von Declan Rice (24).

+ Kylian Mbappe oder Harry Kane werden in Zukunft nicht zum FC Bayern wechseln. © Imago

FC Bayern nur noch ein Spielball der Großen auf dem Transfermarkt? Experte klärt auf

Den Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel (49) zieht es von West Ham zu Arsenal oder Manchester City. Und Knipser Victor Osimhen (24) soll sich laut Präsident Aurelio De Laurentiis (74) mit Neapel grundsätzlich über eine Vertragsverlängerung um zwei weitere Jahre einig sein. Bei einem wahnwitzigen Angebot sei ein Verkauf aber trotzdem nicht ausgeschlossen. Äußerst unwahrscheinlich, dass die seriös wirtschaftenden Münchner ein irres Wettbieten mitmachen würden.

In den sozialen Netzwerken stellen sich immer mehr Fans daher die Frage: Ist der FC Bayern nur noch Spielball der ganz Großen?

„Die absoluten Topspieler gibt es nicht wie Sand am Meer. Die brauchen die Bayern nicht, um ihren eigenen Marktwert zu steigern“, erklärt Michael Reschke (65) im Gespräch mit der tz. Der Experte kennt beide Seite des Geschäfts – als langjähriger Bundesliga-Manager (Leverkusen, FC Bayern, Stuttgart, Schalke) und aktuell als Head of European Football der mächtigen Berater-Agentur CAA Stellar. Reschke: „Topstars reden nicht mit dem FC Bayern über einen möglichen Transfer und machen sich darüber Gedanken, um vielleicht ein paar Euro mehr rauszuholen. Die haben so viele andere Wechselmöglichkeiten, das haben sie nicht notwendig. Ein Spielball sind die Münchner also definitiv nicht.“

Kylian Mbappé, Jude Bellingham oder Harry Kane? Reschke: „Daran verschlucken sich die Bayern“

Reschke sieht die Situation des FC Bayern auf dem Transfermarkt zwar nicht so problematisch. Die Entwicklung, dass weltweite Superstars immer schwieriger für die Münchner zu haben sind, ist ihm aber natürlich nicht entgangen.

„Eines ist klar: Was sie nicht machen werden oder können, ist in der absoluten Spitze Spieler wie Kylian Mbappé, Jude Bellingham oder Harry Kane verpflichten. Daran verschlucken sich die Bayern“, meint Reschke. „Wenn sie doch mal so ein Kaliber in der Blüte seiner Karriere verpflichten können, wäre das eine Ausnahmesituation.“

Problem für den FC Bayern: Premier League ist spannender als Bundesliga

Kein Geheimnis: Die Bundesliga zieht international nicht mehr. Andere Ligen werden rund um den Globus deutlich besser vermarktet. „Wenn der FC Bayern in der Premier League spielen würde, dann wäre es sicherlich einen Tick einfacher auf dem Transfermarkt“, so Reschke. „Die englische Liga hat halt die größte Strahlkraft, gemeinsam mit Real Madrid und irgendwie auch noch dem FC Barcelona. Aber Fakt ist auch: Die Münchner zählen international weiter zu den Top-Ten-Clubs in Europa.“

Die Premier League sei wirtschaftlich natürlich interessant. Der FC Bayern müsse sich allerdings nicht verstecken. „Der Verein kann sehr gute Gehälter bezahlen, für internationale Spitzenspieler ist der FC Bayern weiterhin ein lukrativer Verein“, sagt Reschke.

Bayern Insider: Harry Kane ist weiterhin ein Thema bei Bayern https://t.co/cIY2ixpRby via @YouTube — Christian Falk (@cfbayern) June 21, 2023

Premier League „einfach eine geile Liga“ – FC Bayern aber „noch immer genügend Strahlkraft“

Englische Topspieler wie Rice oder auch Tottenham-Stürmer Harry Kane (29) seien allerdings nur schwer, von der Insel wegzulocken. Die englische Liga habe einfach einen besonderen Reiz, findet Reschke, unter anderem wegen der weltweiten Aufmerksamkeit und der hohen spielerischen Qualität.

„Die Premier League ist einfach eine geile Liga, da geht es Woche für Woche auf dem Platz richtig ab. Eine spannendere Bundesliga würde dem FC Bayern bei der Spielersuche sicher helfen“, so der ehemalige Technische Direktor des FCB. Er sieht allerdings nicht schwarz für die Zukunft des Rekordmeisters, der auch in der Champions League um den Titel mitmischen möchte. Reschke: „Nochmal: Die Münchner haben noch immer genügend internationale Strahlkraft.“ Und der Transfermarkt ist ohnehin immer wieder für Überraschungen gut. Philipp Kessler, Manuel Bonke

