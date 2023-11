„Einfach nur peinlich“: Twitter-Stimmen zur Bayern-Blamage

Von: Jan Oeftger

Der FC Bayern muss sich nach der Pokal-Blamage Hohn und Spott anhören. Auf Twitter teilen einige Fans ihre große Enttäuschung.

München – Schon in den vergangenen Jahren musste sich der FC Bayern München früh aus dem DFB-Pokal verabschieden. Doch das Aus gegen einen Drittligisten sorgt für besonders viel Aufmerksamkeit. Das 1:2 aus Münchner Sicht beim 1. FC Saarbrücken schlägt auf der Plattform X, vormals Twitter, hohe Wellen. Dabei nehmen die User nicht nur die Mannschaft in die Verantwortung.

FC Bayern: Bankplatz von Harry Kane verärgert Fans

„Das Problem bei der ‚Schuldsuche‘ ist, dass man der Mannschaft sicher die Schuld geben muss“, schreibt ein User, um dann auf Harry Kane anzuspielen, der 90 Minuten lang auf der Bank saß: „Aber: Den 100-Mio-Mann nicht bringen, wenn man über 45 Minuten lang nur bei 1:1 auf der Kippe steht. Das ist einfach unfassbar...“ Diese Kritik geht klar in die Richtung von Trainer Thomas Tuchel.

Dass für den Coach die Saison jetzt ungemütlich werden könnte, meint auch ein anderer: „Du kennst die alljährlichen Ambitionen des FC Bayern. Das Double aus Meisterschaft und Pokal wäre meiner Meinung nach das Mindeste gewesen. Dass Tuchel die Meisterschaft und die Champions League holt, halte ich für absolut unwahrscheinlich. Und nur Meister ist zu wenig“, zweifelt er an, dass Tuchel den Ansprüchen gerecht werden kann.

Saarbrücken-Pleite: Auch der Vorstand des FC Bayern wird verantwortlich gemacht

Ein weiterer Fan sieht das etwas differenzierter. Auch er sieht Tuchel in der Verantwortung. Aber: „Mit so einem unfassbar schlechten Kader in die Saison zu gehen ist fahrlässig und das hat man heute nochmal gesehen. Einfach nur peinlich vom Vorstand.“

Ein anderer spielt auf eine Aussage von Thomas Müller nach dem Spiel an, dass die Fans zurecht wütend seien: „‚Angry‘ ist gar kein Ausdruck, diese Spieler verdienen mehr als der gesamte Kader Saarbrückens an Wert hat, peinlich ist noch eine absolute Untertreibung. Dafür gibt es auch keine Ausreden, gegen den 15. der 3. Liga muss man gewinnen … jeder sollte sich hinterfragen.“ (jo)