Kane beim FC Bayern angekommen – Flugzeug vor den Toren Münchens gelandet

Von: Philipp Kessler, Stefan Schmid, Marius Epp, Korbinian Kothny, Niklas Kirk, Florian Schimak, Manuel Bonke, Christoph Klaucke

Teilen

Jetzt also doch: Harry Kane ist in München gelandet. Der Top-Transfer des FC Bayern ist auf der Zielgeraden.

Update vom 11. August, 19.25 Uhr: Harry Kane ist in Deutschland gelandet. Der Engländer ist mittlerweile in Oberpfaffenhofen vor den Toren Münchens angekommen. In unserem neuen Ticker können Sie alle weiteren Transfer-Entwicklungen verfolgen.

Update vom 11. August, 19.03 Uhr: Gleich ist es so weit. Um 19.10 Uhr soll Harry Kane in Oberpfaffenhofen bei München landen. Danach geht es wohl direkt zum Medizincheck. Klappt es noch heute mit der offiziellen Vertragsunterschrift?

Spurs wollten wohl in letzter Minute nochmal Ablöse verhandeln

Update vom 11. August, 18.06 Uhr: Mittlerweile scheint auch klar, warum Harry Kane nicht bereits am Freitagmorgen nach München gereist ist. Laut Transfer-Experte Florian Plettenberg von Sky war es tatsächlich so, dass der Aufsichtsrat von Daniel Levy nochmal nachverhandeln wollte. Der Transfer stand demnach sogar nochmal kurz auf der Kippe!

Jetzt scheint aber endgültig alles fix zu sein. Plettenberg spricht von einer fixen Ablösesumme über 100 Millionen Euro und Boni bis zu 10 Millionen Euro. Der Sky-Experte geht übrigens davon aus, dass Kane morgen gegen Leipzig tatsächlich im Kader stehen wird.

Update vom 11. August, 17.48 Uhr: Die Cessna 560 XL und mit ihr wohl Bayerns Top-Transfer Harry Kane ist tatsächlich in der Luft. Laut flighradar24.com ist die Maschine mit 51 Minuten Verspätung um 17.41 Uhr in London abgehoben. Die ursprüngliche Ankunftszeit war 18.25 Uhr. Durch die Verspätung dürfte sich die Ankunft allerdings verzögern: Gegen 19 Uhr sollte Kane endlich deutschen Boden unter den Füßen haben.

Kane-Flug nach München hat Verspätung

Update vom 11. August, 17.31 Uhr: Die Fans des FC Bayern müssen sich weiter gedulden, bis Harry Kane endlich deutschen Boden betreten wird. Wie Kaveh Solhekol von SkySports berichtet, verzögert sich Kanes Flug nach München um eine Stunde. Dieses Mal soll der Grund allerdings banal sein: Der Engländer steckte auf dem Weg zum Flughafen im Verkehr fest. Neue geplante Ankunftszeit: 19.25 Uhr.

Harry Kane hebt ab Richtung Oberpfaffenhofen. In einer Cessna gleichen Typs wie auf dem Bild, wird der wahrscheinliche Neuzugang des FC Bayern in der Nähe Münchens landen. © IMAGO / PPAUK und IMAGO / dieBildmanufaktur

Update vom 11. August, 16.20 Uhr: Harry Kane kommt doch noch heute nach München! Nach Informationen von Sky Sport befindet sich Kane jetzt gerade auf dem Weg zum Flughafen und wird von dort um 17.05 Uhr deutscher Zeit nach Oberpfaffenhofen abheben. Transportmittel ist wohl tatsächlich die ominöse Cessna, die dann um 18.25 Uhr bayerischen Boden berühren wird. Dann sollen die allerletzten Details fixiert werden, inklusive Medizincheck und darauffolgender Unterschrift.

Kane zum zweiten Mal auf dem Weg zum Flughafen

Update vom 11. August, 16.10 Uhr: Harry Kane ist jetzt wohl tatsächlich auf dem Weg nach München! Das berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg über seinen Account auf X (vormals Twitter). Damit soll auch heute noch der Medizincheck erfolgen, nach dessen Bestehen, Kane einen Vertrag bis 2027 unterschreiben soll.

Update vom 11. August, 16.03 Uhr: Es gibt Neuigkeiten von dem Flugzeug, welches heute Vormittag wohl eigentlich Harry Kane nach Oberpfaffenhofen hätte bringen sollen. Die Cessna wird morgen am frühen Nachmittag von Erfurt nach Dublin fliegen, ob sie dazwischen noch einen Umweg nach Bayern machen wird, ist jedoch – noch – nicht ersichtlich. Die Maschine steht derzeit am Airport London Stansted.

Tottenham-Trainer Postecoglou wagt eine vorsichtige Prognose

Update vom 11. August, 15.48 Uhr: Neben der Erwartung, dass der Transfer von Harry Kane wohl in den nächsten Stunden über die Bühne gehen wird, entkräftete Tottenham-Trainer Ange Postecoglou auch Berichte vom Vortag, wonach sich Kane selbst doch noch umentschieden hätte. „Ich habe von niemandem eine Nachricht erhalten, dass sich Harrys Entscheidung geändert hat“, so Postecoglou auf der Pressekonferenz vor dem Ligaauftakt.

Der Trainer plant fest ohne seinen bisherigen Kapitän. Darüber hinaus bestätigte er, dass nach seinem Wissensstand „der Deal so weit fortgeschritten“ sei, „dass er über die Bühne gehen wird“.

Update vom 11. August, 14.59 Uhr: Thomas Tuchel wollte auf der Pressekonferenz vor dem Supercup wenig zum aktuellen Stand im Transfer-Hick-Hack um Harry Kane sagen, sein Trainerkollege von Tottenham Hotspur wurde da schon deutlicher. In der PK vor dem Premier-League-Auftakt sagte Spurs-Coach Ange Postecoglou, er hoffe, dass „in den nächsten Stunden eine Entscheidung“ verkündet werden könne.

In Anbetracht der Aussage Postecoglous, der nach eigener Auskunft an der Verhandlungen beteiligt war, dürfte Harry Kanes Abflug nach Oberpfaffenhofen nur noch wenige Stunden entfernt sein. Der Deal sei seines Wissens nach sehr weit fortgeschritten, gab er zu Protokoll. Er gehe deshalb aktuell davon aus, dass man „ohne Harry weitermachen“ werde. Informationen, dass er schon wieder auf dem Weg in Richtung Flughafen sei, gibt es allerdings noch nicht. Noch dürfte er zu Hause sein.

Informationen zu neuer Abflugzeit von Kane lassen auf sich warten

Update vom 11. August, 14.45 Uhr: Während sich am Anfang des Tages die Meldungen beinahe im Minutentakt überschlagen haben, ist es nun schon seit geraumer Zeit ungewöhnlich still, was den möglicherweise bevorstehenden Kane-Transfer angeht. Gefühlt ganz Fußballdeutschland wartet fieberhaft auf eine neue Meldung zu dem ominösen Flugzeug, doch bis auf Rekordzugriffe für flightradar24 gibt es auch von dieser Front nichts Neues zu vermelden.

Gespannt gehen die Blicke beinahe aller Fußballfans in Richtung des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane. © IMAGO/David Horn

Update vom 11. August, 13.42 Uhr: Wie zu erwarten war, wollten die ersten Fragensteller auf der PK etwas über den Stand bei Harry Kane erfahren. Doch Thomas Tuchel wiegelt schnell und kompromisslos ab. Einzige spruchreife Aussage Tuchels ist, dass es nicht Spruchreifes gibt. „Es gibt noch keine Einigung“, so der FCB-Coach, man arbeite aber „unter Hochdruck“ daran, „ihn zu verpflichten“. Ansonsten könne er nichts sagen, „weil er noch nicht mein Spieler ist“.

Update vom 11. August, 13.29 Uhr: In Kürze beginnt die FCB-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel. Hauptthema wird wahrscheinlich Harry Kane sein, dessen Transfer heute Morgen etwas ins Ruckeln geraten ist. Sollten für den Transfer entscheidende Aussagen getätigt werden, werden Sie hier darüber informiert. Die Pressekonferenz können Sie in unserem Live-Ticker zur PK in voller Ausführlichkeit verfolgen.

Kane soll „später am heutigen Tag“ nach München kommen

Update vom 11. August, 13.15 Uhr: Während es mittlerweile übereinstimmende Meldungen darüber gibt, dass Tottenham den Flug von Kane nach Oberpfaffenhofen abgesegnet haben soll, stellt sich weiterhin die Frage, wann dieser vonstattengehen wird. Sky Sports UK spricht davon, dass Kane „später am heutigen Tag“ fliegen wird. Eigentlich sollte er schon um 8.45 Uhr deutscher Zeit mit einer Chartermaschine abheben, dies wurde erst auf 13.15 Uhr verschoben und schließlich komplett gestrichen.

Auf die Lösung der Frage, wann der neue Flug gehen wird, soll Kane in den eigenen vier Wänden warten. Das berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg bei Sky Sport News.

Update vom 11. August, 11.56 Uhr: Jetzt ist erst einmal Warten angesagt. Für Harry Kane und den FC Bayern. Der Medizincheck soll in jedem Fall am Freitag stattfinden. Allerdings ist derzeit noch fraglich, wann genau. Wie Sky berichtet, befindet sich Kane inzwischen nicht mehr am Flughafen.

Update vom 11. August, 11.36 Uhr: Inzwischen sind offenbar die Gründe für den vorerst gecancelten Abflug von Harry Kane nach München bekannt. So berichtet The Independent, dass Daniel Levy 80 Prozent der bereits verhandelten Ablösesumme garantiert haben möchte, der Rest sollte sich aus erreichbaren Boni und Zusatzzahlungen zusammensetzen, um die Summe von 110 Millionen Pfund zu erreichen. Offenbar war dies bislang nicht vollumfänglich verhandelt worden.

Obwohl der Transfer im Moment nicht gefährdet sein soll, könnte dies den ganzen Ablauf erheblich verzögern und vielleicht sogar verhindern, dass Kane am Samstag im deutschen Supercup gegen Leipzig sein Debüt für Bayern gibt. Ob Trainer Thomas Tuchel ihn umgehend aufstellen würde, erfahren wir ab 13.30 Uhr auf der PK des Rekordmeisters.

Harry Kane (l.) wird am Freitagmittag (11.) in München erwartet. Dann soll der Transfer des Stürmers zum FC Bayern finalisiert werden. © IMAGO / Sven Simon / PA Images

Transfer-Saga um Harry Kane und den FC Bayern geht weiter – Abflug verzögert sich

Update vom 11. August, 11.23 Uhr: Der wohl für Harry Kane angedachte Flug nach Oberpfaffenhofen wurde laut den Daten auf flightradar24 gecancelt. Ein genauerer Blick zeigt: Von keinem der internationalen Flughäfen in London ist momentan ein Flug nach Oberpfaffenhofen terminiert. Zum Flughafen nach München heben, stand jetzt, nur Linienflüge ab. Schwer vorstellbar, dass Kane in einem normalen Passagierflugzeug reisen wird.

Ob diese Entwicklung allerdings als Zeichen einer abermaligen Wende im Kane-Poker zu deuten ist, scheint zumindest fraglich. Gut möglich, dass Kane in den nächsten Stunden einen kurzfristig angesetzten Flug nach Oberpfaffenhofen antreten wird.

Update vom 11. August, 11.00 Uhr: Tottenham Hotspur versicherte gegenüber Sky Sports UK, dass Harry Kane die Erlaubnis hat, Richtung Medizincheck nach München abzuheben. Außerdem weisen die Londoner Berichte, nach denen Nachverhandlungen von ihrer Seite angestrebt werden, von der Hand. Die Einigung vom Vortag, so die aktuellsten Informationen, bleibe bestehen.

Trotz Flugerlaubnis: Tottenham will wohl mit Bayern nachverhandeln

Update vom 11. August, 10.19 Uhr: Waren die Berichte um die Entziehung der Flugerlaubnis doch nur heiße Luft? Wie der Tottenham-Korrespondent Alasdair Gold berichtet, soll Kane die Erlaubnis des Vereins haben, nach München zu fliegen. Selbiges berichtet Simon Stone, Reporter der BBC, und auch Sky UK bestätigt diese Information. Wann genau der Stürmer aber am Flughafen in Oberpfaffenhofen ankommen soll, ist weiter offen.

Außerdem scheint es, trotz der wahrscheinlichen Flugerlaubnis, weiter Verhandlungen im Hintergrund zu geben. Dem Independet zufolge soll Tottenham-Boss Daniel Levy mittlerweile 127 Millionen Euro fordern, sieben Millionen Euro mehr, als in der vorangegangenen Einigung vereinbart gewesen sein sollen. Die Bild berichtete von 120 Millionen Euro, inklusive Bonuszahlungen.

Update vom 11. August, 9.56 Uhr: Auf flightradar24 kann man die vermeintliche Chartermaschine, mit der Kane in München ankommen soll, verfolgen. Die angegebenen Daten der Cessna passen zumindest zu den zuvor kolportierten Zeiten. Regulär hätte die Maschine laut dem Portal um 7.30 Uhr in London abheben und um 10.05 Uhr in Oberpfaffenhofen landen sollen.

Die aktualisierte Ankunftszeit um 12.15 Uhr scheint jedoch, sollte es sich tatsächlich um das Kane-Flugzeug handeln, auch nicht mehr korrekt zu sein. Dafür hätte die Maschine bereits abheben müssen und das ist allen Informationen nach, nicht der Fall. Berichten von Sky UK zufolge soll Kane den Flughafen wieder verlassen haben.

Harry Kane kurz vor Abflug Richtung München gebremst

Update vom 11. August, 9.40 Uhr: Wie nun auch Sky UK bestätigt, soll Kane vorerst doch nicht in Richtung München abheben dürfen. Der Stürmer soll sich bereits am Flughafen London-Stansted befunden haben, diesen dann aber wieder verlassen haben. Aktuell befinde er sich in einer Wohnung in der Nähe des Flughafens und warte auf die Erlaubnis, den Flug antreten zu dürfen. Tottenham will wohl noch einmal nachverhandeln.

Update vom 11. August, 9.14 Uhr: Harry Kane darf, vorerst, wohl doch nicht nach München fliegen. Nach Informationen von Sky ist der Stürmer bereits in London am Flughafen, muss aber im Auto verharren. Grund dafür sei, dass Tottenham doch nochmal nachverhandeln will und in diesem Zuge Kane die Flugerlaubnis entzogen hat.

Bayern erwartet Kane zum Medizincheck in München

Update vom 11. August, 8.42 Uhr: München erwartet seinen neuen Superstar! Harry Kane soll um 10 Uhr am Flughafen Oberpfaffenhofen landen. Medizincheck und Formalitäten werden dann geklärt.

Update vom 11. August, 7.57 Uhr: Es ist vollbracht! Die tz erfuhr: Der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern steht kurz bevor. Alle Parteien sind sich einig, die ausstehenden Details sind in der vergangenen Nacht geklärt worden. Noch am Freitag findet der Medizincheck in München statt – dann ist Harry Kane ein Spieler des FC Bayern.

Harry Kane zum FC Bayern München? Transfer wird klarer. © IMAGO

Harry Kane kurz vor Wechsel zum FC Bayern – die Lage am Freitagmorgen

Update vom 11. August, 7.04 Uhr: Am Donnerstag spielte sich ein beispielloses Hin und Her um den Transfer von Harry Kane zum FC Bayern ab. Die Saga scheint aber nun ein gutes Ende für die Münchner zu nehmen. Transfer-Experte Fabrizio Romano spricht von einer finalen Gesprächsrunde, die zwischen dem Kane-Lager und den Bayern stattgefunden haben soll. Diese Gespräche sollen positiv verlaufen sein.

Auch The Athletic berichtete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dass Kane mittlerweile einem Wechsel nach München final zugestimmt hat. Laut Sport1-Reporter Kerry Hau befindet sich der Transfer „in den letzten Zügen“. Es seien demnach noch ein paar Details offen, aber beide Vereine arbeiteten zusammen mit der Spielerseite daran, den Wechsel noch vor dem Wochenende abzuschließen.

Auch Sky will erfahren haben, dass der Kane-Deal nun durch sei. Der Medizincheck soll schon im Laufe des Freitags stattfinden. Der Engländer soll einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Sogar ein Einsatz am Samstag im Supercup gegen Leipzig sei nicht ausgeschlossen. Die Hinweise verdichten sich also, dass der Wunschstürmer des FC Bayern an seiner Zusage festhält.

Kane-Wahnsinn am Donnerstag: Erst Einigung, dann Zweifel

Update vom 10. August, 23.11 Uhr: Zusammenfassung eines denkwürdigen Tages: Mittags (Ticker-Update 11.52 Uhr) berichten Medien übereinstimmend, dass Tottenham das vierte Angebot für Harry Kane nun angenommen hat, auf das eine Posse folgt. Mehrere britischen Medien berichten plötzlich von Kane-Zweifeln (16.25 Uhr). Deutsche Experten sprechen auch von einer „50/50-Entscheidung“. Kurzzeitig wird sogar von weiteren Nebenbuhlern wie PSG, Man United und Chelsea gemunkelt, die für 2024 ein Angebot vorbereiten.

Am Abend werden die Kane-Zweifel revidiert (20.53 Uhr). Finanzielle Details zwischen den Spurs und Kane sollen Schuld an dem verschleppten Vollzug des Deals sein - das Bayern-Angebot ist weiter wasserdicht. Währenddessen sollen sich alle Parteien – die Bayern, Harry Kane und die familiären Berater, als auch die Spurs – weiter in Gesprächen befinden (21.11 Uhr). Auch der 11. August wird im Fokus von Harry Kane stehen.

Nach Ablöse-Einigung und Berichten über Kane-Zweifel: Neue FCB-Hoffnung sickert durch

Update vom 10. August, 21.11 Uhr: Trotz der Turbulenzen scheint der FC Bayern einen Wechsel von Harry Kane noch nicht aufgegeben zu haben. Am Donnerstagabend berichtet Christian Falk von SportBild, dass die Parteien die Verhandlungen wieder aufgenommen hätten. „Neue Verhandlungen über den Transfer von Harry Kane laufen! Nach unseren Informationen gibt es noch ein finanzielles Problem zu klären. Kane wird von seinem Bruder Charlie und seinem Vater Pat betreut. Bayern ist optimistisch für den Transfer“, so Falk via Twitter. So scheint es möglich, dass die Familie von Kane den auslaufenden Vertrag des Stürmers als Druckmittel einsetzt. Im Falle einer ausbleibenden Einigung ginge der Club bei der Ablöse leer aus.

Update vom 10. August, 20.53 Uhr: Im Zuge des ereignisreichen Transfertags um den Wechsel von Harry Kane, haben sich nun weitere Experten zu Wort gemeldet. Sowohl Jason Burt, Fußballredakteur vom britischen Telegraph, als auch Ex-Bundesliga-Stürmer Jan Aage Fjörtoft sehen das Problem des ausbleibenden Vollzugs bei Kane und den Spurs. Laut Fjörtoft soll Kane weiterhin zum FC Bayern wechseln wollen. „Es ist wahrscheinlicher, dass es zwischen den Spurs und Kane noch finanzielle Probleme zu lösen gibt, bevor ein endgültiges „Go“ erfolgt.“, so der Norweger via Twitter.

Trotz Einigung zwischen FCB und Tottenham: Viele Berichte über Kane-Zweifel – dritter Verein im Rennen?

Update vom 10. August, 18.35 Uhr: Zu den Berichten aus England über vermeintliche Zweifel von Harry Kane über einen Wechsel zum FC Bayern, gesellen sich Informationen über einen Nebenbuhler. Wie die BILD schreibt, könnte Kane ein besseres Angebot eines anderen Clubs für einen ablösefreien Wechsel 2024 nach der kommenden Saison vorliegen und das der Bayern übersteigen. Kane wäre zu diesem Zeitpunkt vertragslos, was Interessenten eine hohe Ablöse ersparen würde und diese dann ins Gehalt investieren könnten. Als potenzielle Kandidaten stehen Paris Saint-Germain, Chelsea und Manchester United im Raum.

Update vom 10. August, 17.58 Uhr: The Athletic, Telegraph und Sky UK sprechen vom Kane-Zweifel! Der Stürmer soll angeblich mit einem möglichen Transfer doch nicht mehr so ganz einverstanden sein. Während am heutigen Tag die Meldung der mündlichen Einigung von Tottenham und dem FC Bayern kursierte, könnte der Spieler jetzt noch etwas dagegen haben.

Auch Sky Sports Deutschland, in Person von Florian Plettenberg, will vom Zögern des Stürmers wissen. Es sei nun angeblich eine 50/50-Entscheidung, wie es heißt.

FC Bayern einigt sich mit Tottenham – doch Engländer wollen plötzlich von absurder Wende wissen

Update vom 10. August, 16.25 Uhr: Folgt da etwa die nächste absurde Wendung im Kane-Poker? Nachdem The Athletic bereits berichtet hatte, dass Harry Kane sich einen Verbleib bei Tottenham trotz der Einigung der beiden Klubs über einen Wechsel vorstellen kann, legen jetzt der Telegraph und Sky UK nach.

Der Telegraph will erfahren haben, Kane wäre plötzlich unentschlossen, ob er das Angebot der Münchner annehmen will oder doch einen Verbleib auf der Insel favorisiert. Sky UK geht sogar noch weiter: Demnach sähe es „immer mehr danach aus, dass er bei Tottenham bleiben wird“. Ja, was denn nun? Bekommt Kane auf einmal wirklich kalte Füße? Laut tz-Informationen ist an diesen Gerüchten nichts dran.

FC Bayern und Tottenham einig: Steht Kane zu seinem Wort?

Update vom 10. August, 12.10 Uhr: Zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur herrscht endlich Einigkeit. Nur noch letzte Details müssen im Poker um Harry Kane geklärt werden. Aber steht der Spurs-Kapitän auch zu seinem Wort, sich dem deutschen Rekordmeister anschließen zu wollen?

The Athletic berichtet, dass sich der 30-Jährige unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou wohlfühlt und sich einen Verbleib durchaus vorstellen kann. Nach tz-Informationen war der Stand aber immer: ‚Kane will zu Bayern.‘ Dass sich daran jetzt was ändert, ist äußerst unrealistisch.

Durchbruch im Kane-Poker: Spurs nehmen FCB-Angebot an

Update vom 10. August, 11.52 Uhr: Durchbruch in der Kane-Saga! Nach tz-Informationen haben der FC Bayern und Tottenham Hotspur eine grundsätzliche Einigung über einen Transfer von Harry Kane erzielt. Die Londoner nehmen das Angebot des deutschen Rekordmeisters an. Das Münchner Gesamtpaket soll jetzt deutlich über 100 Millionen Euro liegen. The Athletic berichtete zuerst darüber.

Update vom 10. August, 11.11 Uhr: Die Zeit drängt. Dem Vernehmen nach will Harry Kane bis spätestens Sonntag eine Entscheidung, ob er in der kommenden Saison für den FC Bayern oder die Tottenham Hotspur auflaufen wird. Dann treffen die Spurs zum Premier-League-Auftakt auf den FC Brentford.

Zwar bleibt Bayern nach tz-Informationen optimistisch, ist sich aber auch bewusst, dass die Zeit drängt. Der Kicker berichtet jetzt, dass Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt als B-Lösung „intern weiterhin diskutiert“ wird.

Levy-Vertrauter geht von Kane-Ablöse über 145 Millionen Euro aus

Update vom 10. August, 7.09 Uhr: Simon Jordan, der frühere Besitzer von Crystal Palace und offenbar ein Vertrauter von Tottenham-Boss Daniel Levy, hat in seiner täglichen Show „White & Jordan“ bei talkSPORT deutlich gemacht, wie ein Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern jetzt noch klappt – zumindest seiner Meinung nach. „Die Bayern müssen die Klappe halten und ihre Hausaufgaben erledigen“, sagte Jordan – und glaubt, dass die letzte Offerte immer noch zu wenig ist. „Wenn Bayern zurückkommt und 125 Millionen Pfund (etwa 145 Millionen Euro) bietet, dann glaube ich, dass Daniel Levy anfängt zu blinzeln und darüber nachzudenken.“ Tottenham soll Gerüchten zufolge bereits mit dem vierten Angebot, das im Bereich um die 110 Millionen Euro liegen soll, zufrieden sein, es läge unter der Summe, die Jordan nennt.

Ultimaten würden laut Jordan hingegen nichts bringen. „Daniel Levy will diesen Transfer nicht. Das hat er klargemacht. Wenn Bayern Harry Kane von Daniel Levy kaufen möchte, dann muss Bayern genau das zahlen, was Levy will“, sagte er.

Update vom 9. August, 13.55 Uhr: Der FC Bayern hat am gestrigen Dienstagabend eine neue Verhandlungsrunde mit Tottenham im Wechsel-Poker um Harry Kane eingeläutet. Wie der TV-Sender Sky UK berichtete, arbeiteten die Münchner Verantwortlichen bis in die frühen Morgenstunden am Transfer des Spurs-Stürmers. Mit einem vierten und vermutlich letzten Angebot wollen die Bayern endlich den herbeigesehnten Durchbruch erreichen. Die Offerte soll im Bereich von 110 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen liegen.

Vierte Offerte ausreichend? Tottenham offenbar zufrieden mit 110-Millionen-Euro-Angebot des FC Bayern

Update vom 9. August, 9.07 Uhr: Englands Stürmerlegende Gary Lineker rät dem FC Bayern zum Kane-Transfer, auch wenn der deutsche Rekordmeister dafür tief in die Tasche greifen müsste. „Wenn man das Geld hat und es für einen 30-Jährigen ausgeben will, dann gibt es kaum einen besseren Kauf als Harry Kane“, sagte der 62-Jährige im Gespräch mit der SportBild.

Mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft würden laut Lineker auch die Chancen des FC Bayern, international erfolgreich zu sein, wieder steigen. „Durch ihn würden Bayerns Chancen auf die Champions League erheblich ansteigen“, ist sich der Engländer sicher. Generell würde Lineker einen Kane-Wechsel zu den Bayern begrüßen: „Für ihn wäre es ein wirklich guter Wechsel, der zur richtigen Zeit kommt. Bayern ist ohne Zweifel eine der besten Adressen.“

Kane-Nachfolger gefunden? Spurs verpflichten argentinischen Stürmer

Update vom 8. August, 22.55 Uhr: Tottenham hat nach Informationen der britischen Tageszeitung The Times den Nachfolger für Harry Kane verpflichtet. Der Argentinier Alejo Véliz kommt für 13 Millionen Pfund von Rosario Central, insofern er eine Arbeitserlaubnis erhält. Das wäre ein weiteres Indiz dafür, dass der Transfer von Kane zum FC Bayern München bevorsteht.

Update vom 8. August, 20.57 Uhr: Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München rückt offenbar näher, da der deutsche Rekordmeister sein Angebot erhöhen will, wie die englische Tageszeitung The Times berichtet. Der deutsche Rekordmeister soll angedeutet haben, 110 Millionen Euro zu zahlen für den englischen Torjäger – damit wäre Tottenham wohl zufrieden und würde Kane in diesem Sommer ziehen lassen.

Update vom 8. August, 16.15 Uhr: Der FC Bayern gibt im Transfer-Poker um Harry Kane noch lange nicht auf. Die tz weiß: Es ist zeitnah eine nächste Verhandlungsrunde mit Tottenham angesetzt! Die Gespräche sind nach wie vor positiv. Knackpunkt des Deals ist die Höhe des Gesamtpakets und nicht einzelner Komponenten wie etwa Sockelablöse oder Bonuszahlungen.

Kane fehlt im letzten Tottenham-Test: Bayern-Wunschstürmer fliegt nicht nach Barcelona

Update vom 8. August, 11.33 Uhr: Packt Harry Kane in London schon seine Koffer, um den Abflug nach München zu machen? Zum letzten Testspiel der Tottenham Hotspur nach Barcelona fliegt Bayerns Wunschstürmer jedenfalls nicht mit, wie Kaveh Solhekol, Chefreporter bei Sky Sport UK, berichtet. Die Spurs treffen am Dienstagabend (21 Uhr) auf den FC Barcelona.

Allerdings fehlt offenbar nicht nur Kane, sondern auch andere Spieler, die beim 5:1-Sieg im Testspiel gegen Donezk am Sonntag zum Einsatz kamen. Tottenham-Trainer Ante Postecoglou will wohl seine Stammspieler vor dem Ligastart am Sonntag in Brentford schonen. Mit Verhandlungen mit dem FC Bayern hat Kanes Fernbleiben demnach nicht unbedingt zu tun.

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Tottenham um Harry Kane laufen weiter. © Frank Hoermann/Imago

Kane setzt Deadline: FC Bayern und Tottenham müssen sich in dieser Woche einigen

Update vom 8. August, 9.55 Uhr: Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern hängt am seidenen Faden. Nachdem die Münchner mit einer Frist an die Tottenham Hotspur gescheitert sind, setzt der Stürmer nun selbst beiden Klubs eine Deadline. Wie die englische Zeitung The Telegraph berichtet, lehnt Kane einen Wechsel nach Saisonbeginn ab. Tottenham startet am Sonntag in die neue Premier-League-Saison. Der FC Bayern und die Spurs müssten sich also noch im Verlauf der Woche einigen, um einen Transfer zu realisieren. Die Uhr tickt.

FC Bayern glücklos im Kane-Poker: Tottenham lehnt auch 100-Millionen-Angebot ab

Update vom 7. August, 15.34 Uhr: Es gibt wieder Kane-News! Und zwar keine der erfreulichen Art für den FC Bayern. Tottenham Hotspur hat tz-Informationen zufolge auch das aktuelle Angebot des FC Bayern für Stürmer Harry Kane abgelehnt. Inklusive der Bonuszahlungen hatte es einen Wert von über 100 Millionen Euro.

Zuerst hatte das englische Portal The Athletic am Montagnachmittag darüber berichtet. Es ist schon das dritte „Nein“, das sich die Bayern von Spurs-Boss Daniel Levy eingefangen haben. Am Montagabend tagt der Transfer-Ausschuss des FC Bayern zum ersten Mal nach der Asien-Reise wieder und bespricht das weitere Vorgehen.

Die tz weiß: Die Bayern geben den Kane-Poker nicht auf. Sie verhandeln mit dem klaren Ziel weiter, den Engländer zu verpflichten.

Harry Kane zum FC Bayern? Weiter keine Einigung mit den Spurs

Erstmeldung vom 6. August: München/London – Im Transfer-Poker um Harry Kane scheint noch immer keine Entscheidung gefallen zu sein. Der FC Bayern wollte Tottenham Hotspur mit einer Frist unter Druck setzen. Die Engländer um Klubboss Daniel Levy denken aber offenbar nicht daran, das Angebot aus München anzunehmen. Vielmehr wollen die Spurs den Vertrag mit Kane verlängern, allerdings könnten die Bayern dabei von einer Ausstiegsklausel profitieren.

Harry Kane Geboren am: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Sturm Aktueller Marktwert: 90 Millionen Euro

FC Bayern blitzt mit 100-Millionen-Angebot für Kane wohl bei Tottenham ab

Der FC Bayern hatte den Tottenham Hotspur im Werben um Stürmer Harry Kane nach tz-Informationen eine Deadline bis Freitag um Mitternacht gesetzt. Das Angebot der Bayern, das rund 100 Millionen Euro betragen soll, wurde wohl zunächst nicht angenommen.

Daniel Levy ließ die Frist offenbar verstreichen. Stattdessen flog der Tottenham-Boss laut der Bild kurzerhand in die USA nach Miami. Lassen sich die Bayern bei Kane vorführen? Levy schmiedet wohl einen ausgebufften Plan, wie aus England zu hören ist.

Der FC Bayern benötigt im Transferpoker um Harry Kane weiter Geduld. © Frank Hoermann/Imago

Tottenham drängt Kane zu Vertragsverlängerung: FC Bayern darf auf Ausstiegsklausel hoffen

Während es laut dem Focus zu einem Geheimtelefonat zwischen Tottenham und den Bayern gekommen sein soll, wollen die Spurs der Daily Mail zufolge Harry Kane zu einer Vertragsverlängerung überreden. Dafür würde Tottenham dem Stürmer eine Ausstiegsklausel in das Arbeitspapier schreiben lassen. Wie hoch diese ausfallen soll, verriet der Bericht nicht.

Der 30-Jährige hat zwar bereits deutlich gemacht, dass er seinen Vertrag in London nicht verlängern und nur zum FC Bayern wechseln will. Auf der anderen Seite soll sich Kane selbst eine Deadline gesetzt haben: Sollte er nächsten Sonntag beim Saisonauftakt der Premier League in Brentford seine Spurs als Kapitän aufs Feld führen, wäre ein Transfer in diesem Sommer vom Tisch.

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Fotostrecke ansehen

FC Bayern droht Hängepartie wegen Kane – Wechsel erst nächsten Sommer mit Ausstiegsklausel?

Somit könnte Kane erst in einem Jahr den Weg zum FC Bayern finden. Allerdings soll die Vereinslegende der Spurs seinen Klub keinesfalls ablösefrei verlassen wollen. Bei einer Vertragsverlängerung könnte demzufolge kommenden Sommer besagte Ausstiegsklausel greifen. Zudem rechnet sich Tottenham mit Kane selbstredend deutlich bessere Chancen auf die Qualifikation der lukrativen Champions League aus.

Ob sich die Bayern mit diesem „Deal“ zufriedengeben würden, erscheint jedoch mehr als fraglich. An der Säbener Straße möchte man unbedingt sofort das Stürmer-Loch im Kader stopfen. Die Frage ist nun: Wie weit werden die Bayern im Transfer-Poker gehen? Passend dazu prangert ein Tottenham-Fan die FCB-Verhandlungstaktik bei Kane an. (ck)