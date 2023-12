Freunds Winter-Shopping: Sieben Namen auf Bayerns Einkaufsliste

Von: Marius Epp

Der FC Bayern will im Winter personell nachlegen. Doch wer sind die heißesten Kandidaten für einen Transfer nach München? Ein Überblick.

München – „Wir schauen uns im Bereich Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, Sechser um“, umriss Sportdirektor Christoph Freund die Transferziele des FC Bayern recht genau. Der Kader der Münchner ist zu klein, um auf höchstem Niveau den Unterschied zu machen – es besteht Handlungsbedarf.

Dass Thomas Tuchel gerne neues Spielermaterial bekommen würde, ist kein Geheimnis. Zuletzt lenkte auch Uli Hoeneß – zuvor Tuchel-Widersacher bei diesem Thema – ein: „Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist.“

Nun ist es im Winter aber nicht gerade leicht, fähige Spieler von anderen Klubs loszueisen. Wir verraten Ihnen, welche Spieler momentan beim FC Bayern gehandelt werden – und bei welchen der Rekordmeister die besten Chancen hat.

Ronald Araujo (24 Jahre, FC Barcelona, Innenverteidiger)

Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano soll der FC Bayern „besessen“ von der Idee sein, Ronald Araujo nach München zu locken. Verschiedenen Quellen zufolge seien die Bayern bereit, für den Uruguayer tief in die Tasche zu greifen. Der Grund: Araujo könnte gleich zwei Probleme lösen, denn er kann auch rechts hinten spielen. Laut Sky gab es bereits ein Telefonat, in dem Tuchel und Freund ihr Interesse bekundet haben sollen.

Das große Aber: Araujo ist eines der Gesichter des neuen Barça, momentan sogar so etwas wie eine Lebensversicherung. Die Katalanen werden alles dafür tun, ihn nicht zu verlieren. Finanziell könnten die Bayern Araujo zwar wohl mehr bieten als der FC Barcelona – eine Freigabe für einen Transfer im Winter wird er aber kaum bekommen.

Ronald Araujo Vertrag beim FC Barcelona bis: 2026 Marktwert (laut transfermarkt.de): 70 Millionen Euro tz.de-Transfer-Wahrscheinlichkeit: 15%

Joao Palhinha (28 Jahre, FC Fulham, defensiver Mittelfeldspieler)

Den Medizincheck hat Joao Palhinha schon absolviert, die Unterschrift beim FC Bayern fehlt bis heute. Der Portugiese ist der Mittelfeld-Abräumer, den Tuchel sich so sehr wünscht. Palhinha selbst trauert dem geplatzten Bayern-Wechsel immer noch nach.

Ob die Münchner aber nach wie vor bereit sind, an die 60 Millionen für den 28-Jährigen zu bezahlen, ist fraglich. Zudem verlängerte er seinen Vertrag bis 2028, was den Preis zusätzlich in die Höhe treiben könnte.

Joao Palhinha Vertrag beim FC Fulham bis: 2028 Marktwert (laut transfermarkt.de) 55 Millionen Euro tz.de-Transfer-Wahrscheinlichkeit: 35%

Ronald Araujo (l.), Joao Palhinha und Leny Yoro (r.) sind Kandidaten für den FC Bayern. © Breton/Browne/Sanson/imago

Martin Zubimendi (24 Jahre, Real Sociedad, defensiver Mittelfeldspieler)

Bei Real Sociedad entwickelte sich Martin Zubimendi in den vergangenen Jahren zum absoluten Leistungsträger und zum spanischen Nationalspieler. Die Bild berichtete zuerst über das Interesse des FC Bayern. Zubimendi soll eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro besitzen – allerdings erst im Sommer.

Einer der größten Förderer Zubimendis war Leverkusen-Coach Xabi Alonso. „Für jeden Trainer ist er ein Top-Top-Spieler, er ist sehr intelligent“, sagt er über ihn. Im Sommer hätten die Bayern wohl durchaus gute Chancen, ein Wintertransfer könnte sich schwierig gestalten.

Martin Zubimendi Vertrag bei Real Sociedad bis: 2027 Marktwert (laut transfermarkt.de): 40 Millionen Euro tz.de-Transfer-Wahrscheinlichkeit: 30%

Leny Yoro (18 Jahre, OSC Lille, Innenverteidiger)

Foot Mercato und Sky berichten über das Interesse des FC Bayern an Leny Yoro. Der französische Senkrechtstarter ist in seiner zweiten Saison in der Ligue 1 bereits Abwehrchef. Sein Trainer Paulo Fonseca ist überzeugt: „Für mich wird er einer der besten Innenverteidiger sein, ein großer Spieler.“

Allerdings wird auch Lille nicht begeistert sein, seinen Leistungsträger mitten in der Saison abzugeben. Der FC Bayern muss sich strecken.

Leny Yoro Vertrag bei Lille bis: 2025 Marktwert (laut transfermarkt.de): 18 Millionen Euro tz.de-Transfer-Wahrscheinlichkeit: 20%

Arnau Martinez (20 Jahre, FC Girona, Rechtsverteidiger)

Beim Überflieger FC Girona ist Arnau Martinez eine feste Größe. Verschiedene Medien berichteten über das Interesse der Bayern. Wie die Sport Bild erfahren haben will, ist der FC Bayern bei einem Innen- beziehungsweise Rechtsverteidiger „schon recht weit“. Möglich, dass es sich dabei um den spanischen U21-Nationalspieler handelt.

Er kann neben der Rechts- auch in der Innenverteidigung spielen und bringt damit die Variabilität mit, die die Münchner suchen. Wie in Spanien üblich, dürfte auch Martinez eine feste Ablösesumme in seinem Vertrag verankert haben. Ein Transfer ist im Bereich des Möglichen – wenn der FC Bayern anklopft, sind Spieler wie er schnell Feuer und Flamme.

Arnau Martinez Vertrag beim FC Girona bis: 2025 Marktwert (laut transfermarkt.de): 15 Millionen Euro tz.de-Transfer-Wahrscheinlichkeit: 40%

Auf dem Radar des FC Bayern: Arnau Martinez vom FC Girona. © IMAGO/Ricardo Larreina

Assan Ouedraogo (17 Jahre, Schalke 04, defensiver Mittelfeldspieler)

Der junge Schalker Ouedraogo steht tz-Informationen zufolge auf der Liste des FC Bayern. Er gilt als riesiges Talent, das auch internationale Aufmerksamkeit erlangt hat. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, es soll aber eine Ausstiegsklausel geben, die nicht besonders hoch liegt.

Bitter: Ouedraogo hat sich Ende November das Syndesmoseband gerissen und fällt länger aus. Ob er eine unmittelbare Verstärkung im Winter sein kann, bleibt offen.

Assan Ouedraogo Vertrag bei Schalke 04 bis: 2027 Marktwert (laut transfermarkt.de): 6 Millionen Euro tz.de-Transfer-Wahrscheinlichkeit: 20%

Kalvin Phillips (28 Jahre, Manchester City, defensiver Mittelfeldspieler)

Bei der EM 2021 und während seiner Zeit bei Leeds United spielte sich Kalvin Phillips mit starken Leistungen in den Fokus. Pep Guardiola hat bei Manchester City aber keine Verwendung für ihn. Der Engländer darf im Winter gehen, wie Guardiola andeutete.

Für ein Interesse des FC Bayern gibt es aber schon seit geraumer Zeit keine neuen Indizien. Möglicherweise wird die Spur zum Sechser wieder heißer – Tuchels Wunsch nach einer „Holding Six“ könnte er zumindest positionstechnisch erfüllen.

Kalvin Phillips Vertrag bei Manchester City bis: 2028 Marktwert (laut transfermarkt.de): 28 Millionen Euro tz.de-Transfer-Wahrscheinlichkeit: 15%

