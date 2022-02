Eintracht Frankfurt - FC Bayern im Live-Ticker: Aufstellung da! Nagelsmann bringt defensivere Elf

Von: Marius Epp

Julian Nagelsmann will eine zweite böse Überraschung gegen die Elf von Oliver Glasner verhindern. © Sven Simon/imago

Bundesliga-Topspiel am Samstagabend: Der FC Bayern ist zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Werden die Hessen wieder zum Stolperstein? Das Spiel im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München* | Samstag, 18.30 Uhr

Die Münchner müssen in Frankfurt ohne die beiden Kapitäne Manuel Neuer* und Thomas Müller* auskommen.

Die Eintracht erwies sich in den letzten Spielen als Bayern Angstgegner. Auch heute? Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

+++ AKTUALISIEREN +++

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München -:- (-:-)

Aufstellung Eintracht Frankfurt: Trapp - Hinteregger, N'Dicka, Tuta - da Costa, Hrustic, Sow, Lenz - Kostic, Lindström - Knauff Aufstellung FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Musiala, Coman - Lewandowski Tore:

Update, 17.28 Uhr: Die Aufstellung ist da! Julian Nagelsmann baut die Mannschaft um. Es wird deutlich defensiver, der Bayern-Trainer stellt wieder auf eine Viererkette mit vier gelernten Innenverteidigern um. Auch vorne gibt es eine Überraschung: Leroy Sané sitzt nur auf der Bank, für ihn darf Kingsley Coman starten. Wie erwartet gibt Jamal Musiala den Müller-Ersatz hinter der Spitze.

Erstmeldung: München - Wer trägt nun eigentlich die Kapitänsbinde? Diese Frage stellt sich beim FC Bayern* wahrlich nicht oft - sowohl Manuel Neuer als auch Ersatz-Spielführer Thomas Müller fallen nur äußerst selten aus. Doch gegen Eintracht Frankfurt muss es ohne die beiden Alphatiere gehen.

Neuer ist nach seiner Knie-OP noch nicht bereit für das Comeback, Müller schlägt sich zum zweiten Mal mit einer Corona-Infektion herum. Daher wird Robert Lewandowski* zur seltenen Ehre kommen, die Binde zu tragen. Der Pole ist dritter Kapitän.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern im Live-Ticker: Musiala gibt den Müller-Ersatz

Dass Sven Ulreich im Tor den Neuer-Ersatz geben wird, steht fest. In der Offensive hat Trainer Julian Nagelsmann* verschiedene Optionen, den Müller-Ausfall zu kompensieren. Auf der Pressekonferenz ließ er aber durchblicken: Youngster Jamal Musiala* wird an seinem Geburtstag in der Startelf stehen. „Er hat herausragend gut trainiert.“

Die Münchner wissen: Das Spiel in Frankfurt wird kein Zuckerschlecken. Die Eintracht gewann die letzten beiden Spiele gegen den FC Bayern, zwei Siege in Folge gegen den Rekordmeister schaffte seit 2002 sonst nur der BVB. Mit Fug und Recht kann man also von einem Angstgegner sprechen.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern im Live-Ticker: Nächster Münchner Strauchler?

Der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund* beträgt sechs Punkte - das ist erstmal ein beruhigendes Polster, allzu viele Niederlagen sollten sich die Bayern aber nicht mehr erlauben. In keinem der letzten drei Spiele hat sich die Nagelsmann-Elf leicht getan, gegen Salzburg und Fürth konnte man Pleiten gerade noch abwenden. Folgt gegen die Eintracht der Brustlöser? Mit unserem Live-Ticker können Sie das Spiel verfolgen. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA