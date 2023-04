Kehrtwende beim FC Bayern? Tuchel wird bei Kolo Muani offenbar zum entscheidenden Faktor

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Über Randal Kolo Muani und den FC Bayern wurde schon viel geschrieben. Der Trainer-Wechsel bei den Münchnern heizt die Gerüchte wieder an.

München - Randal Kolo Muani sorgt aktuell bei Eintracht Frankfurt für Furore. Der 24 Jahre alte Stürmer spielt bei der SGE eine überragende Premierensaison. In 25 Bundesliga-Spielen erzielte er bereits 12 Tore, 12 weitere legte er für seine Teamkollegen vor. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten bei vielen europäischen Top-Klubs.

Name: Randal Kolo Muani Alter: 24 Jahre (5. Dezember 1998) Position: Sturm Aktueller Marktwert: 65 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Eintracht Frankfurt könnte für Randal Kolo Muani 100 Millionen Euro kassieren

Auch der FC Bayern wurde schon mehrfach mit Stürmer-Star Randal Kolo Muani in Verbindung gebracht, die Spur schien jedoch nie richtig heiß. Der Grund: Der Offensivspieler besitzt bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis 2027, eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben. Bei einem Angebot ab 80 oder 100 Millionen Euro würde die Eintracht wohl aber schwach werden.

Sportvorstand Krösche sagte vor wenigen Wochen bei Amazon Prime Video zwar, es habe keinen Sinn, Kolo Muani ein Preisschild zu verpassen, denn die SGE möchte, dass ihr bester Stürmer auch in der kommenden Saison im Adler-Dress aufläuft. Doch sicher ist das nicht.

Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani hat die Aufmerksamkeit vieler europäischer Top-Klubs auf sich gezogen. Auch der FC Bayern ist angeblich wieder im Rennen um die Dienste des Stürmers. © HMB Media/imago

Randal Kolo Muani möchte offenbar in der Bundesliga bleiben – FC Bayern eine Option?

Gerüchten zufolge sollen erste Angebote aus England und Frankreich bereits vorbereitet werden, Kolo Muani liebäugelt aber laut Informationen von Sport1 mit einem Verbleib in der Bundesliga – und dem FC Bayern? Vor gut zwei Monaten hatte Kolo Muani zurückhaltend auf Wechselspekulationen reagiert. „Bayern München ist eine große Mannschaft, jeder Spieler träumt davon, bei großen Vereinen zu spielen“, sagte er Ende Januar bei Sky.

Jedoch wurde schon vor mehreren Wochen berichtet, dass der Stürmer dem FC Bayern zu teuer sei und die Verantwortlichen wohl lieber bis 2024 auf einen ablösefreien Wechsel Harry Kanes – angeblich der absolute Wunschkandidat der Münchner – warten wollen. Die Vertragsverlängerung mit Eric Choupo-Moting deutete darauf hin. Doch dann wurde Julian Nagelsmann entlassen und Thomas Tuchel übernahm.

FC Bayern schließt hochpreisige Transfers nicht gänzlich aus

Dr. Michael Diederich, der seit vergangenem Sommer neuer Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG ist, äußerte sich nun explizit zu teuren Transfers.

„Es geht hier um zwei Aspekte: Können wir uns einen solchen Transfer leisten – und wollen wir uns einen solchen Transfer leisten? Grundsätzlich schließe ich im Leben nichts aus“, sagte der neue Finanzboss im 51.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Randal Kolo Muani rückt beim FC Bayern offenbar wieder ins Blickfeld

Da der FC Bayern im Sommer wahrscheinlich in der Offensive nachlegen will und muss, könnte ein hochpreisiger Transfer das einzige Mittel sein. Und damit auch wieder Kolo Muani ins Blickfeld rücken. Das denken auch die beiden Bild-Reporter Tobi Altschäffl und Christian Falk, wie sie in ihrem Podcast „Bayern Insider“ verlauten ließen.

„Es ist jetzt nicht so, dass die Bayern schon einen Vorstoß gemacht hätten, aber sie haben natürlich vernommen, dass Kolo Muani eine gewisse Affinität zum FC Bayern hat“, sagte Altschäffl. Laut den Transferexperten gehe es jetzt aber vor allem darum, was Tuchel wolle.

Tuchel wird entscheidender Faktor bei Kolo-Muani-Transfer zum FC Bayern

„Wenn Kolo Muani auf den Zettel kommt und Tuchel ihn will, dann könnten die Bayern nochmal rangehen“, sagte Altschäffl. Laut seinen Angaben ist Choupo-Moting für den neuen Bayern-Coach nicht die 1A-Lösung als Mittelstürmer. „Wenn man es irgendwie machen könnte, glaube ich schon, dass da das Bedürfnis nach einem weiteren Stürmer da ist“, sagte der FC-Bayern-Experte.

Auch der Kicker hatte kürzlich vermeldet, dass Tuchel im Sommer im Sturm gerne nachlegen würde. Das Sportfachblatt schreibt ebenfalls, dass in diesem Fall Kolo Muani eine echte Option für die Verantwortlichen an der Säbener Straße wäre. Nach dem enttäuschenden Pokal-Aus des FC Bayern am vergangenen Dienstag wird sich der Trainer wohl aber erst einmal auf die kommenden Aufgaben in der Liga und der Champions League konzentrieren, bevor er in die Kaderplanung einsteigt. (msb/dpa)