Eintracht Frankfurt - FC Bayern JETZT LIVE: Wildes Topspiel! FCB hat Riesen-Chancen und Riesen-Dusel

Von: Marius Epp

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. © HMB Media/Claus/imago

Bundesliga-Topspiel am Samstagabend: Der FC Bayern ist zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Werden die Hessen wieder zum Stolperstein? Das Spiel im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München* 0:0

Die Münchner müssen in Frankfurt ohne die beiden Kapitäne Manuel Neuer* und Thomas Müller* auskommen.

Die Eintracht erwies sich in den letzten Spielen als Bayern Angstgegner. Auch heute? Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 0:0 (-:-)

Aufstellung Eintracht Frankfurt: Trapp - Hinteregger, N'Dicka, Tuta - da Costa, Hrustic, Sow, Lenz - Kostic, Lindström - Knauff Aufstellung FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Musiala, Coman - Lewandowski Tore:

Halbzeit - Es ist ein munteres Spielchen in Frankfurt! Der FC Bayern ist die etwas bessere Mannschaft, aber auch Frankfurt hätte schon treffen können. Vor allem bei schnellen Kontern haben die Münchner Probleme. Die Tore haben sich beide Teams wohl für die zweite Hälfte aufgehoben. Vor dem Spiel trafen Hasan Salihamidzic und Lothar Matthäus bei Sky aufeinander.

Halbzeit! Noch keine Tore im Topspiel.

45. Minute: Gnabry sucht erneut den Abschluss aus der Ferne, weit vorbei. Noch kein Zielwasser beim Nationalspieler.

44. Minute: Frankfurt kontert wieder - und wie! Wenn es schnell geht, wird es für den FC Bayern brandgefährlich. Meistens laufen die Gegenangriffe über Kostic, seine Flanke kommt bei Knauff an, doch Ulreich ist nah genug dran und lässt keinen Abschluss zu.

40. Minute: Der FC Bayern hat sich mittlerweile doch wieder ein deutliches Übergewicht erarbeitet. Die Einschläge bei Trapp häufen sich - jetzt versucht es auch Gnabry aus der Luft, der Ball geht gut zwei Meter vorbei.

38. Minute: Kimmich versucht es mit einem Halbvolley und trifft die Kugel gut. Trapp hat Probleme und kann nur nach vorne abprallen lassen. Da steht Coman - aber Trapp macht sich breit und bügelt seinen Fehler nochmal aus.

34. Minute: Kostic lässt Pavard stehen und legt quer auf Lindström, der sofort abzieht. Kimmich geht mit einer Grätsche energisch dazwischen und blockt den Schuss. Sehr aufmerksam.

32. Minute: Hitzige Atmosphäre in der Frankfurter Arena, die Fans machen ordentlich Radau. Kein leichtes Spiel für den Schiedsrichter.

31. Minute: Plötzlich Rudelbildung! Ein Frankfurter liegt am Boden, doch die Bayern spielen den Ball nicht ins Aus. Pavard gerät dann mit Lindström aneinander, sofort kommen einige Spieler dazu. Lenz und Hernandez sehen Gelb.

29. Minute: Lewandowski kann offenbar auch Flügelstürmer! Der Pole tankt sich kraftvoll durch und lässt zwei Frankfurter stehen. An den Hereingaben muss er aber noch arbeiten - ist ja schließlich auch nicht sein Kerngeschäft.

28. Minute: Gnabry steckt stark durch auf Musiala, doch der steht ganz knapp im Abseits. Das wäre eine große Chance gewesen.

25. Minute: Hin und wieder lässt der FCB den Frankfurter Flügelspielern zu viel Platz, doch Hernandez, Süle und Upamecano verteidigen das gut und konsequent.

23. Minute: Coman packt den Huf aus! Starker Fernschuss des Franzosen, Trapp muss fliegen. Gute Parade.

21. Minute: Die Eintracht presst hoch und lässt den Bayern keinen Raum. Durch geschicktes Kombinationsspiel schaffen es die Münchner trotzdem häufig, hinten rauszuspielen. Bis jetzt ist es eine konzentriertere Vorstellung als in den letzten Spielen.

18. Minute: Hinteregger holt Coman rüde von den Beinen, doch Schiri Badstuber belässt es bei einer Verwarnung.

16. Minute: Die erste Welle der Frankfurter hatte es in sich, jetzt kann der FC Bayern das Spiel etwas beruhigen. Auf beiden Seiten hätte es schon einschlagen können, doch noch steht es 0:0.

13. Minute: Die Bayern geraten jetzt hinten immer mehr in die Bredouille. Auch, weil Frankfurt so richtig aufdreht. Ulreich entschärft einen Kracher von Kostic, kurz darauf retten Süle und Kimmich im Verbund. Brenzlige Phase für die Münchner.

9. Minute: Musiala! Kimmich spielt eine blinde Flanke aus der Drehung, plötzlich rauscht Musiala heran und köpft den Ball Zentimeter über den Kasten. Hier ist einiges geboten!

6. Minute: Was ist denn hier los? Das ist eine ganz wilde Anfangsphase. Nach der eigenen Chance hat der FC Bayern jetzt eine Menge Glück. Kostic und Knauff spielen einen starken Doppelpass, dann steht der Serbe frei vor Ulreich. Er legt den Ball mit dem schwächeren Fuß knapp vorbei. Bayern-Dusel!

4. Minute: Erste Großchance für die Münchner! Pavard fällt der Ball zehn Meter vor dem Tor vor die Füße, doch er geht mit dem Vollspann zu viel Risiko und verballert die Möglichkeit. Da war mehr drin. Es ist klar ersichtlich: Die Bayern wollen dieses Mal einen Fehlstart um jeden Preis verhindern.

2. Minute: Die Bayern kommen mit Schwung rein! Erster guter Angriff über Lewandowski und Hernandez. Doch dann zeigt sich direkt, womit die Bayern gerade Probleme haben: Die Eintracht überbrückt das Mittelfeld schnell, Süle muss im Eins-gegen-eins ausbügeln und macht das stark.

Anpfiff! Der Ball rollt in der Commerzbank Arena. Frankfurt spielt mit einer Fünferkette.

18.30 Uhr: Eine Schweigeminute für die Opfer des Ukraine-Kriegs findet vor dem Anpfiff statt. Das Motto: „Frieden und Solidarität“.

Update, 18.24 Uhr: Gleich geht‘s los! Stellt Eintracht Frankfurt den Bayern wieder ein Bein?

Update, 17.28 Uhr: Die Aufstellung ist da! Julian Nagelsmann baut die Mannschaft um. Es wird deutlich defensiver, der Bayern-Trainer stellt wieder auf eine Viererkette mit vier gelernten Innenverteidigern um. Auch vorne gibt es eine Überraschung: Leroy Sané sitzt nur auf der Bank, für ihn darf Kingsley Coman starten. Wie erwartet gibt Jamal Musiala den Müller-Ersatz hinter der Spitze.

Erstmeldung: München - Wer trägt nun eigentlich die Kapitänsbinde? Diese Frage stellt sich beim FC Bayern* wahrlich nicht oft - sowohl Manuel Neuer als auch Ersatz-Spielführer Thomas Müller fallen nur äußerst selten aus. Doch gegen Eintracht Frankfurt muss es ohne die beiden Alphatiere gehen.

Neuer ist nach seiner Knie-OP noch nicht bereit für das Comeback, Müller schlägt sich zum zweiten Mal mit einer Corona-Infektion herum. Daher wird Robert Lewandowski* zur seltenen Ehre kommen, die Binde zu tragen. Der Pole ist dritter Kapitän.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern im Live-Ticker: Musiala gibt den Müller-Ersatz

Dass Sven Ulreich im Tor den Neuer-Ersatz geben wird, steht fest. In der Offensive hat Trainer Julian Nagelsmann* verschiedene Optionen, den Müller-Ausfall zu kompensieren. Auf der Pressekonferenz ließ er aber durchblicken: Youngster Jamal Musiala* wird an seinem Geburtstag in der Startelf stehen. „Er hat herausragend gut trainiert.“

Die Münchner wissen: Das Spiel in Frankfurt wird kein Zuckerschlecken. Die Eintracht gewann die letzten beiden Spiele gegen den FC Bayern, zwei Siege in Folge gegen den Rekordmeister schaffte seit 2002 sonst nur der BVB. Mit Fug und Recht kann man also von einem Angstgegner sprechen.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern im Live-Ticker: Nächster Münchner Strauchler?

Der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund* beträgt sechs Punkte - das ist erstmal ein beruhigendes Polster, allzu viele Niederlagen sollten sich die Bayern aber nicht mehr erlauben. In keinem der letzten drei Spiele hat sich die Nagelsmann-Elf leicht getan, gegen Salzburg und Fürth konnte man Pleiten gerade noch abwenden. Folgt gegen die Eintracht der Brustlöser? Mit unserem Live-Ticker können Sie das Spiel verfolgen. (epp)