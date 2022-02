Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern live: Wo läuft die Bundesliga heute im TV und Stream - Sky oder DAZN?

Von: Patrick Mayer

Torjäger des FC Bayern: Robert Lewandowski. © IMAGO/ActionPictures

Der FC Bayern München ist bei Eintracht Frankfurt gefordert. Hier erfahren Sie, wo die Bundesliga-Partie heute live im TV und im Live-Stream übertragen wird.

Frankfurt - Das Champions-League-Achtelfinale ausblenden, sich auf das Kerngeschäft Fußball-Bundesliga konzentrieren. Darum geht es dem FC Bayern München an diesem Samstagabend (ab 18.30 Uhr) im Topspiel bei Eintracht Frankfurt. Der deutsche Rekordmeister ist bei einem Gegner zu Gast, der dem bajuwarischen Selbstverständnis in den vergangenen Jahren so manchen empfindlichen Dämpfer verpasste.

Bundesliga: FC Bayern bei Eintracht Frankfurt heute live im TV und im Stream - die Ausgangslage der Münchner

Es sei erinnert an das 1:3 im DFB-Pokal-Finale 2018, und an das 1:5 im November 2019, welches das Ende von Niko Kovac als Bayern-Trainer bedeutete. Nun also wieder Frankfurter Stadtwald, und das in einer kniffligen Gemengelage.

Durch das 4:1 (0:1) gegen Greuther Fürth haben sich die Münchner wieder etwas Luft verschafft. Aber Borussia Dortmund lässt sich in der Bundesliga-Tabelle nicht so richtig abschütteln. Und in der Königsklasse muss der klare Favorit gegen RB Salzburg bangen. Eine Niederlage in Hessen, nicht auszudenken, wie groß die Unruhe an der Säbener Straße in München wäre.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern: Hier sehen Sie das Bundesliga-Spiel heute live im TV

Doch, wer überträgt die Partie live? Sky? DAZN? Die Antwort: Die Rechte für die Samstagabendspiele der Bundesliga hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Fans brauchen also ein Abonnement.

Das Paket „Fußball Bundesliga“ kostet 27 Euro monatlich im Jahres-Abo. Übertragen wird das Spiel über die Kanäle Sky Sport 1 und Sky Sport UHD. Moderator ist wie gewohnt Sebastian Hellmann, mit Ex-Bayern-Star und Salihamidzic-Kritiker Lothar Matthäus an seiner Seite. Kommentiert wird von Wolff-Christoph Fuss.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern: Hier sehen Sie das Bundesliga-Spiel heute im Live-Stream

Zu sehen ist das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend freilich auch im Live-Stream, und zwar via Sky Go für alle mobilen Endgeräte wie Smartphones oder Tablets. Oder mittels Sky Ticket, zum Beispiel für den Laptop.

Wer das Sky-Abo „Fußball Bundesliga“ für den TV hat, kann dieses auch unterwegs über das Handy über Sky Go nutzen. Das monatlich kündbare Supersport-Ticket mit allen Sky-Einzelspielen kostet dagegen 29,99 Euro im Monat - und ist losgelöst vom Pay-TV-Abonnement. Zudem gibt es hier die Option des Supersport Tagestickets für einmalig 14,99 Euro.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern live im TV und im Live-Stream - Übertragung im Überblick

Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt - FC Bayern München Termin: Samstag, 26. Februar, 18.30 Uhr Live im Pay-TV Sky Sport 1, Sky Sport UHD Live-Stream Sky Go, Sky Ticket Moderation Sebastian Hellmann Experte Lothar Matthäus Kommentator Wolff-Christoph Fuss Highlights im Free-TV ZDF (ab 23 Uhr) Live-Ticker tz.de

Eintracht Frankfurt - FC Bayern: tz.de begleitet das Spiel der Münchner heute im Live-Ticker

Sie haben keine Möglichkeit, sich die Partie live im TV oder im Live-Stream anzusehen, weil sie mit Freunden verabredet oder auf einem Ausflug sind? Wir haben die Lösung: tz.de begleitet das Bundesliga-Spiel des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend im Live-Ticker. Hier verpassen Sie nichts! (pm)