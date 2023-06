Eintracht-Star Kolo Muani will nach England – Korb für den FC Bayern?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Randal Kolo Muani ist bei mehreren Top-Klubs begehrt. Der Stürmer verrät, dass er davon träumt, irgendwann in der englischen Premier League zu spielen.

Frankfurt – Sportvorstand Markus Krösche treibt die Kaderplanung bei Eintracht Frankfurt weiter voran. Nach einer schwachen Rückrunde in der Bundesliga-Saison will der 42-jährige die Mannschaft verstärken, damit der Nachfolger von Oliver Glasner auf der Trainerbank der SGE die Möglichkeit hat, um die internationalen Plätze mitzuspielen. Fix sind bisher die Verpflichtungen von Willian Pacho (Royal Antwerpen) und Hugo Larsson (Malmö FF) fix, zudem zog Eintracht Frankfurt die im Leihvertrag verankerten Kaufoptionen bei Philipp Max und Junior Dina Ebimbe.

Randal Kolo Muani Geboren: 5. Dezember 1998 Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt plant den Kader für 2023/24

Auf der Seite Abgänge stehen bislang nur Daichi Kamada und Almamy Toure fest, die den Klub ablösefrei verlassen werden. Unklar ist, wie es über den Sommer hinaus mit den Leistungsträgern Evan Ndicka, Jesper Lindström, Djibril Sow und Randal Kolo Muani weitergeht. Gerade Letztgenannter hat sich durch seine starke Saison in den Notizblock mehrerer Top-Teams gespielt und wird beispielsweise mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Vor dem Finale des DFB-Pokals bezog Krösche klar Stellung zu einem möglichen Abgang von Kolo Muani: „Ich gebe ihn nicht in den Markt und will ihn auch nicht transferieren. Mein Ziel ist, dass Randal bei uns bleibt. Wir müssen ihn nicht verkaufen. Klar, wir müssen auch Transfererlöse erarbeiten – aber wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand. Wir haben uns vielmehr durch die Erfolge nach Corona eine gute wirtschaftliche Ausgangsposition erarbeitet“, so der SGE-Sportchef zur FAZ.

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Revierfoto

In einem Interview mit dem französischen TV-Sender Canal+ äußerte sich Kolo Muani nun selbst zu den Gerüchten um seine Person. „Ich bin in meiner dritten Saison als Profi, ich muss noch Fortschritte machen. Ich will mir Zeit lassen, ich bin kein Mensch, der etwas überstürzt, nur weil große Vereine da sind“, so der 24-Jährige: „Ich suche nicht nach dem perfekten Verein oder dem besten Verein der Welt, sondern nach dem Verein, der mir die Chance gibt, mich zu verwirklichen, Spielzeit zu bekommen und vor allem als Spieler zu wachsen.”

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani spricht über Transfergerüchte

Zuletzt buhlte gerade Paris Saint Germain um den Angreifer von Eintracht Frankfurt und Superstar Kylian Mbappe schwärmte von Kolo Muani. „Es schmeichelt mir, dass PSG interessiert ist. Aber nur weil ich aus der Pariser Region stamme, heißt das nicht, dass ich automatisch für PSG spielen muss“, sagte Kolo Muani aber zu einer möglichen Rückkehr in seine französische Heimat und verpasst PSG damit einen Dämpfer.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Einen Traum hat der Angreifer aber: „Ganz ehrlich, wer träumt nicht von der Premier League? Es ist eine der besten Ligen. Es wäre ein Kindheitstraum.“ Kolo Muani verriet aber nicht, für wann ein Transfer auf die britische Insel angedacht ist. Manchester United zeigt übrigens ebenfalls Interesse und könnte Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München dazwischenfunken. (smr)