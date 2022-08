Wichtigster Eintracht-Spieler schon vor dem Bayern-Spiel weg? Bericht über Einigung mit Juve

Von: Jan Oeftger

Juventus Turin möchte Eintracht Frankfurts Flügelflitzer Filip Kostic verpflichten. Medienberichten steht der Wechsel nun kurz bevor – Krösche dementiert diese.

Update vom Freitag, 5. August, 16.15 Uhr: Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat Meldungen, wonach Kostic direkt vor einem Wechsel zu Juventus Turin stehe, dementiert. Bezogen auf das Spiel am Abend (05. August) sagte er im ZDF: „Klar ist Filip dabei. Es gibt immer wieder Gerüchte, das ist normal. Filip hat in den letzten Jahren herausragende Leistungen gezeigt.“

Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass Kostic noch heute bei den Italienern unterschreiben könnte und schon beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern München nicht mehr im Kader stehen würde.

Eintracht Frankfurt: Wechselt Kostic zu Juventus Turin?

Erstmeldung vom Freitag, 05. August 2022, 15.26 Uhr: Frankfurt – Juventus Turin hat sich im Poker um Filip Kostic von Eintracht Frankfurt zurückgemeldet. Jetzt scheint es ganz schnell zu gehen. Noch heute könnte der Wechsel des Serben offiziell gemacht werden. Relevo berichtet davon, dass alle Parteien eine Einigung erzielt haben.

Wie das Portal meldet, habe zwischen Kostic und Juventus schon länger Einigkeit bestanden. Nun habe sich der italienische Topklub auch mit Eintracht Frankfurt auf eine Ablöse einigen können. Wie hoch diese ausfällt, ist derweil noch nicht offiziell. Ein Angebot von West Ham United in Höhe von 15 Millionen Euro plus 5 Millionen Boni hatte Eintracht Frankfurt zuletzt abgelehnt. Möglicherweise waren die Turiner dazu bereit, eine höhere Summe auf den Tisch zu legen.

Eintracht Frankfurts Filip Kostic steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einem Wechsel zu Juventus Turin. © Franziska Gora/imago

Eintracht Frankfurt: Unterschrift noch heute? Kostic vor Wechsel

Noch heute könnten die Beteiligten ihre Unterschriften unter den Vertrag setzen. Dann würde Kostic schon heute beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern München nicht mehr zum Kader der Frankfurter Eintracht zählen. Der Zeitpunkt scheint daher aus Frankfurter Sicht unglücklich.

Sky Italia hatte zuvor berichtet, dass sich Kostic-Berater und Juve-Verantwortliche am Freitag (05. August) treffen. In dem Gespräch habe es darum gehen sollen, inwiefern ein Transfer des Serben möglich wäre. Den neuesten Meldungen nach ist man nun also doch weiter.

Magdeburg-Spiel könnte das letzte von Kostic für Eintracht Frankfurt gewesen sein

Noch beim Saisonauftakt im Pokal gegen den 1. FC Magdeburg stand der Linksfuß in der Startelf und bereitete den Führungstreffer von Daichi Kamada vor. Insgesamt spielte Kostic in vier Jahren bei der SGE 170-mal mit dem Adler auf der Brust. Dabei traf er 33-mal selbst und legte 64 Tore auf. Mit dem wahrscheinlichen Wechsel zu Juventus Turin möchte er anscheinend nun noch einmal eine neue Herausforderung annehmen. Eintracht Frankfurt hätte seinen 2023 auslaufenden Vertrag gerne verlängert. Trainer Oliver Glasner hatte sich bis zuletzt optimistisch gezeigt.

Sportvorstand Markus Krösche wird bei einem Kostic-Abgang auf jeden Fall nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen. Christopher Lenz traut man die Nachfolge nicht zu. Ein anderer Mittelfeldspieler steht derweil aber schon kurz vor einem Wechsel an den Main. (jo)