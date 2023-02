Eintracht legt Preisschild für Kolo Muani fest - Schlägt FC Bayern zu?

Von: Johannes Skiba

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt trifft in allen Wettbewerben. Nun hat die SGE dem Franzosen ein enormes Preisschild verpasst.

Frankfurt – Die Superlative für die Debütsaison von Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt gehen langsam aus. Gerade erst schoss der Stürmer die SGE in das Viertelfinale des DFB-Pokals. Mit neun Toren und 12 Vorlagen ist der Franzose aktuell außerdem der beste Scorer der Bundesliga und liegt damit ganze vier Torbeteiligungen vor Jamal Musiala vom FC Bayern München, der nach 19 Partien auf dem zweiten Platz dieser Statistik liegt. Die zwei Youngsters könnte schon nächste Saison in einer Mannschaft spielen. Das Interesse des deutschen Rekordmeisters an Kolo Muani ist bekannt.

Ein Transfer wird jedoch teuer werden. Wie die französische Sportzeitung L´Equipe nun berichtet, hat die Eintracht das Preisschild für den Angreifer auf mindestens 100 Millionen Euro festgesetzt. Diese Höhe definierten die Eintracht-Verantwortlichen demnach, weil Kolo Muani seine Topleistungen aus dem ersten halben Jahr sowie von der WM 2022 auch in diesem Kalenderjahr bestätigen kann.

Randal Kolo Muani jubelt über seinen Treffer zum 4:2-Endstand im DFB-Pokal Achtelfinale gegen Darmstadt 98. © osnapix/imago

FC Bayern weiter mit Interesse an Eintracht Frankfurts Kolo Muani

Der Vertrag von Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt läuft noch bis 2027. Ein Wechsel des Offensivspielers im kommenden Sommer ist keinesfalls sicher. Dennoch muss sich die SGE für einen Verbleib wohl zwingend erneut für die Champions League qualifizieren. Anderenfalls droht der Abgang.

Der FC Bayern hat durch den Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona nach wie vor Bedarf im Sturmzentrum, zumal der Vertrag von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting im Sommer ausläuft und weiteren Platz im Kader schaffen würde. Neben Kolo Muani ist der FCB wohl auch an einem Transfer von Tottenham-Kapitän Harry Kane interessiert. Ein Wechsel des Engländers würde rein finanziell in einer ähnlichen Größenordnung liegen wie ein Transfer von Kolo Muani.

Internationales Buhlen um Kolo Muani von Eintracht Frankfurt

Doch auch neben dem FC Bayern zeigen andere große internationale Topklubs Interesse an Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. Dazu gehören die beiden Klubs aus der Premier League, Manchester United und FC Liverpool. Sowohl die Engländer als auch der deutsche Rekordmeister wären wohl dazu in der Lage, die nun aufgerufenen 100 Millionen Euro als Ablösesumme zu zahlen. (jsk)