Kolo Muani wechselt Berater: FC Bayern bleibt Thema

Von: Johannes Skiba

Die Leistungen von Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani in dieser Saison sorgen für Furore und Interesse. Nun wechselt der Franzose seine Berater.

Frankfurt – Mit 12 Torvorlagen ist Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt nach wie vor der erfolgreichste Vorbereiter der Bundesliga. Die Spielzeit des Franzosen verläuft herausragend. Das Interesse des FC Bayern und wohl auch noch einiger anderer europäischer Topklubs ist offensichtlich. Jetzt hat der Angreifer laut Foot Mercato seine Berater gewechselt. Sport1-Reporter Christopher Michel bestätigte die Meldung via Twitter, wie auch fr.de berichtet.

Demnach hat der Franzose seine Agentur MDC Advisors verlassen und wird künftig von seiner Familie sowie dem Spielerberater Moussa Sissoko beraten. Grundsätzlich deutet ein Beraterwechsel oft auf einen Transfer hin, lässt sich in Bezug auf Kolo Muanis Situation, aber auch pro SGE interpretieren. Denn der große Wohlfühlfaktor des 24-Jährigen in Frankfurt ist seiner Familie mit Sicherheit bewusst.

Randal Kolo Muani ist bereits in seiner ersten Spielzeit ein Schlüsselspieler bei Eintracht Frankfurt. © ActionPictures/imago

Beziehung von Eintracht Frankfurt und Kolo Muani ist harmonisch

Der neue Berater von Kolo Muani Moussa Sissoko ist kein Unbekannter in der Bundesliga. Dan-Axel Zagadou vom VfB Stuttgart etwa arbeitet mit Sissoko. Auch 2017, als Ousmane Dembélé mithilfe eines Streiks seinen Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona erzwang, war Sissoko der Berater des Franzosen. Eintracht Frankfurt ist somit vor dem neuen Berater zumindest vorgewarnt.

Anders als das Verhältnis des BVB zu Dembélé damals, wirken Kolo Muani und die SGE schon nach etwas über einem halben Jahr sehr vertraut. Der sportliche Erfolg verfestigte die Beziehung zwischen Spieler und Klub relativ schnell.

Bayern-Interesse schmeichelt Eintracht Frankfurts Kolo Muani

Zum bekannten Interesse des deutschen Rekordmeisters an Eintracht Frankfurts Shootingstar äußerte sich Kolo Muani nach dem Aufeinandertreffen der SGE und dem FCB am vergangenen Wochenende erstmals am Mikrofon bei Sky: „Bayern München ist eine große Mannschaft, jeder Spieler träumt davon, bei großen Vereinen zu spielen“, und fügte an: „Ich konzentriere mich aber einfach auf das Hier und Jetzt, und ich hoffe, dass wir unsere Ziele erreichen.“(jsk)