Eintracht-Sportchef mit klarer Ansage Richtung FC Bayern – „Kolo Muani bleibt“*

Na Gott sei Dank bleibt Kolo Muani in Frankfurt , denn 100Mio. Euro für diesen Spieler wäre Wahnsinn . Kolo Mani ist ein guter Spieler , aber der Junge spielt seit einem Jahr in der BL , hat in 32 BL Spielen 15 Tore gemacht und dafür 100Mio. Euro . Angenommen Kolo Muani hätte wie Lewy in der BL z.B 30 , 35 Buden gemacht , ja dann kann ein Club so eine Wahnsinns Summe aufrufen , aber nicht für schwindlige 15 BL Tore . Zudem sehe ich Kolo Muani nicht als zentralen Spieler , als Mittelstürmer der vorne drinnen die Tore macht , der abstaubt u.s.w , ich sehe Kolo Muani über den Flügel kommen . Bayern braucht nicht den absoluten top Mittelstürmer , da reicht durchaus ein normaler Mittelstürmer der die Bälle vorne abschirmt und fest macht , der Kopfball stark ist , eventuell beidfüßig , ein Knipser der einen Torriecher hat . Wer erinnert sich nicht an Mario Mandzukic , das war nicht der "Superknipser" , aber ein Kämpfer , ein Bär , einer der die Bälle fest machte und in der Saison 2012/13 schoss Mario 15 BL Tore das reicht .