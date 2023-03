„Als ich das gesehen habe“: Mourinho blickt neidisch auf den FC Bayern

Von: Marcel Schwenk

Der FC Bayern verfügt über einen der breitesten Kader der vergangenen Jahre. Roma-Trainer Jose Mourinho blickt neidisch nach München.

München/Rom - Für den FC Bayern lief die vergangene Woche absolut nach Plan. Am Samstag gab es einen 5:3-Erfolg über den FC Augsburg zu bejubeln, zuvor setzte sich der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mit 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain durch.

Im Duell mit dem französischen Serienmeister, bei dem die Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé wenig zu melden hatten, imponierte der Champions-League-Sieger von 2020 mit einer über weite Strecken konzentrierten und dominanten Vorstellung.

„Wir haben sehr leidenschaftlich gespielt und sind als ‚Wir‘ aufgetreten. Das ist ein Schlüssel gegen PSG. Wenn wir die maximale Gier und Emotionalität paaren mit der Qualität, die wir haben, dann können wir alles erreichen“, zeigte sich Trainer Julian Nagelsmann nach dem CL-Spiel zufrieden.

FC Bayern: Nagelsmann mit großer personeller Auswahl

Stichwort Qualität: Der Kader des FCB ist der wohl am besten aufgestellte seit einigen Jahren. Nahezu alle Positionen sind auf hohem Niveau doppelt besetzt. So wurden die Offensivstars Serge Gnabry, Leroy Sané und Sadio Mané gegen Paris allesamt erst nach der 60. Minute eingewechselt.

Die Möglichkeit, solche Akteure erst im Laufe des Spiels von der Bank zu bringen, weckt auch über die Grenzen Deutschlands hinaus Aufmerksamkeit. Beispielsweise in Italien, wo sich José Mourinho, aktuell Coach der AS Rom, nach dem Europa-League-Spiel gegen Real Sociedad (2:0) am Donnerstag anerkennend äußerte.

„Ich bin eigentlich kein neidischer Mensch, aber als ich gestern gesehen habe, wen Bayern mit Gnabry, Mané und Sané eingewechselt hat, bin ich doch ein bisschen neidisch geworden“, so der Portugiese auf der Pressekonferenz.

Roma-Trainer José Mourinho blickt neidisch auf den breiten Kader des FC Bayern

Kaderbreite des FC Bayern: Roma-Trainer Mourinho neidisch

Für seinen eigenen Kader würde er sich ebenfalls eine solche Vielzahl an Möglichkeiten wünschen, wobei schon ein Einwechselspieler mit dieser Qualität den Coach zufriedenstellen würde. „Einer von ihnen würde mir schon reichen. Dann hätten wir Dybala ausgewechselt und vielleicht noch einen weiteren Treffer erzielt“, führte Mourinho weiter aus, dessen einzige Offensivkraft auf der Bank Stürmer Andrea Belotti war.

Nichtsdestotrotz hatte der 60-Jährige auch viel Lob für den Auftritt seiner Mannschaft übrig. „Ich bin zufrieden damit, was die Jungs heute gezeigt haben. Mehr kann ich nicht erwarten“, zollte der Coach seinem Team Respekt, der darüber hinaus explizit die „fantastische Mentalität“ seiner Mannschaft hervorhob.

Weniger zufrieden dürfte Mourinho allerdings mit dem Auftritt seiner Elf am Sonntag gegen Sassuolo Calcio gewesen sein. Mit 3:4 unterlag man im heimischen Stadio Olimpico dem Mittelfeldklub und verpasste somit den Sprung Platz drei. (masc)