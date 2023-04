Einzelkritik zum Bayern-Dämpfer gegen Hoffenheim: Fünf Fünfer – nur ein Lichtblick

Von: Manuel Bonke, Christoph Klaucke

Der FC Bayern um Thomas Müller hadert mit seiner Chancenverwertung gegen Hoffenheim. © Ulmer/Imago

Der FC Bayern zeigt ein schwaches Bundesliga-Heimspiel und muss sich gegen Hoffenheim mit einem Remis begnügen. Die FCB-Stars in der Einzelkritik.

München – Nächster Rückschlag für den FC Bayern. Die Elf von Trainer Thomas Tuchel kam im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim nicht über ein müdes 1:1-Unentschieden hinaus. Nach dem 0:3 bei Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League stecken die Bayern in einer tiefen Krise.

FC Bayern müht sich zu Remis gegen Hoffenheim

Benjamin Pavard brachte den FC Bayern früh in Führung (17.), als er den Ball ins Tor stocherte. Bezeichnend für die FCB-Offensive, dass ausgerechnet ein Verteidiger für den einzigen Treffer sorgte.

Nach der Pause gelang Andrej Kramaric (71.) der Hoffenheimer Ausgleich per herrlichem Freistoßschlenzer. Torwart Yann Sommer kam nicht mehr entscheidend ran, der Ball schlug am Innenpfosten ein. Im Anschluss warfen die Bayern nochmal alles nach vorne, insbesondere der glücklose Serge Gnabry vergab mehrere Torchancen. Die FCB-Stars in der Einzelkritik:

Yann Sommer: Obwohl der Schweizer gegen Hoffenheim nicht wirklich viel zu tun hatte, wirkte er phasenweise weiter verunsichert. Bestes Beispiel: Einen Pass schlug er ohne Bedrängnis ins Seitenaus, dafür ließ er einen Hoffenheimer Angreifer mit einem gekonnten Haken ins Leere laufen. Beim 1:1 unglücklich: Der Freistoß von Kramaric war zwar präzise, aber nicht stramm geschossen – zumal Sommer noch am Ball war. Note: 5

Benjamin Pavard: Der neue alte Rechtsverteidiger in der Münchner Viererkette hat Gefallen am Tore schießen gefunden und erzielte nach einem wieder scharf gemachten Eckball das 1:0. Seine Defensiv-Arbeit erledige er souverän. Note: 2

Dayot Upamecano: Nach seinem Aussetzer in Manchester erhielt er gegen Hoffenheim trotzdem das Vertrauen – und spielte dieses Mal stabiler. Note: 3

Matthijs de Ligt: Nach dem Duell mit Erling Haaland unter der Woche konnte es der Niederländer gegen die TSG-Angreifer etwas ruhiger, aber nicht weniger souverän, angehen lassen. Ohne Tadel. Note: 3

Joao Cancelo: In der Bundesliga durfte sich der Portugiese mal wieder von Anfang an beweisen, konnte aber keine wirklichen Akzente setzen und sich für weitere Startelf-Einsätze empfehlen. Seine gefürchteten Flanken werden zunehmend ungenauer. Note: 4 (ab 80. Ryan Gravenberch: Ebenfalls unauffällig. Note: 4)

Joshua Kimmich: Körperlich und läuferisch gewohnt bemüht, aber dem Münchner Spiel konnte er erneut nicht seinen Stempel aufdrücken. Seine Chip-Bälle blieben häufig in den Gegnern hängen, genau wie seine Offensiv-Dribblings. Note: 4

Leon Goretzka: Der Mittelfeldspieler läuft weiter seiner Form hinterher und fand praktisch nicht statt. Logische Konsequenz war seine Auswechslung nach einer knappen Stunde. Note: 5 (ab 60. Jamal Musiala: Tat sich schwer ins Spiel zu finden, der eine magische Moment war dem Juwel nicht gegönnt. Note: 4)

Leroy Sané: Noch der auffälligste Akteur im Bayern-Angriff, weil seine Dribblings stets dynamisch waren – aber im Torabschluss zu zögerlich. Note: 4 (ab 60. Mathys Tel: Ordentlicher Auftritt bei seinem Comeback nach seiner Adduktoren-Verletzung. Note: 3)

Folgenreiches Müller-Foul gegen Hoffenheim – Gnabry stümperhaft

Thomas Müller: Wich häufig auf den Flügel aus und musste sich dort als Flanken-Geber versuchen – mit überschaubarem Erfolg. Sein Passspiel war ebenfalls mehr als holprig. Der Ur-Bayern-Motor stottert ebenfalls. Foulte Kramaric vor dessen Freistoßtor. Note: 5

Kinglsey Coman: Wie schon in Manchester kam auch gegen Hoffenheim zu wenig. Seine Dribblings waren ohne Erfolg, weil ihm der Ball schon bei der Annahme zu weit vom Fuß sprang. Note: 5 (ab 60. Alphonso Davies: Konnte seine brutale Geschwindigkeit nicht nutzen, um die Münchner Offensive zu beleben. Note: 4)

Serge Gnabry: Eine letzte Chance als Sturmspitze erhielt Gnabry wegen der Verletzung von Choup-Moting noch – und konnte diese nicht nutzen. Er strahlte zu keinem Zeitpunkt Präsenz im gegnerischen Strafraum aus. Seine Abschlüsse alleine vorm Tor waren stümperhaft. Note: 5