FCB-Einzelkritik: Kein Neuner? Choupo-Moting brilliert weiter - auch Musiala bekommt Bestnote

Von: Hanna Raif, Florian Schimak

Der FC Bayern war bei der TSG Hoffenheim im Kraichgau zu Gast. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann ließ dabei nicht anbrennen und feierte einen verdienten Sieg.

München - Der FC Bayern hat weiter einen Lauf! Auch im Topspiel bei der TSG Hoffenheim feierte das Team von Trainer Julian Nagelsmann einen 2:0-Sieg und macht so Druck auf Spitzenreiter Union Berlin.

Die tz-Noten und tz-Einzelkritik zum Aufritt der Bayern-Stars in Sinsheim.

Sven Ulreich

Muss den an der Schulter verletzten Manuel Neuer noch mindestens bis zum kommenden Wochenende ersetzen, hat darin aber inzwischen Routine. Wie immer mit deutlich weniger zu tun als sein Pendant auf der Gegenseite. Ulreich musste in der 25. Minute das erste Mal eingreifen, vor der Pause immerhin hielt er das 2:0 fest. Wie gewohnt solide – wenn man auch ab und an merkte, dass er mit den Füßen nicht ganz so geschickt ist wie die eigentliche Nummer eins Neuer. Note: 2

Benjamin Pavard

Unterband den ersten Hoffenheimer Angriff mit beherztem Einsteigen, war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Nach vorne unauffällig, nach hinten auch. Also ganz gut für einen Abwehrspieler. Note: 3

Dayot Upamecano

Erntete vom gesamten Stadion Pfiffe, aber von den Mitspielern Applaus, als er nach 13 Minuten einen Konter mit hartem, aber fairem Einsteigen unterband. Ließ sich einmal austänzeln, war aber ansonsten auf der Höhe – wenn auch später zurecht mit Gelb bestraft. Eine wichtige Aktion verhinderte den Anschlusstreffer 20 Minuten vor Schluss. Note: 2

Matthijs de Ligt

Mit einigen ungenauen Aktionen zu Beginn, aber auch immer wieder mit einem Fuß dazwischen, wenn es nötig war. Als Stabilisator gefragt, zur Stelle und zunehmend sicherer. Note: 2

Alphonso Davies

Schaltete sich viel ins Offensivspiel ein und spielte viel Doppelpass mit Kingsley Coman, musste aber auch auf dem Weg nach hinten ab und an rennen. Machte beides gut. Torabschlussaktionen blieben ohne Erfolg – aber dafür sind ja auch seine Vordermänner zuständig. Note: 3

Joshua Kimmich

War im Stile eines Kapitäns überall. Mal vorne, mal hinten, aber auch: mal besser, mal schlechter. Ein unnötiger Ballverlust fiel nicht ins Gewicht, weil die Kollegen zur Stelle waren. Trat alle Ecken, natürlich auch die, die zum 1:0 führte. Hat aber auch schon bessere Spiele gemacht. Note: 3

Leon Goretzka

Ist aktuell nah an seiner Bestform – und bestätigte das auch in Hoffenheim. Ließ zwar die Chance zum 2:0 nach einem Anspiel von Choupo-Moting aus, verlängerte dann aber die Kimmich-Ecke zum 1:0 durch Musiala und war auch beim 2:0 nach Balleroberung maßgeblich beteiligt. Somit: wie schon in den letzten Spielen aktiv, präsent und wichtig. Note: 2 (ab 70. Marcel Sabitzer: o.B.)

Serge Gnabry

Lief mit Dutt auf – und der Rückennummer 7, die an diesem Tag, an dem Franck Ribery seine Karriere unter Tränen beendete, auch nostalgischen Wert hatte. Hatte nach vier Minuten die erste Bayern-Chance und trat auch danach mehrmals vor Baumann in Erscheinung. Selbst glücklos, dafür als Vorbereiter für Choupo-Moting, der nach seinem 2:0 explizit ihm dankte. Gut, geht aber noch besser. Note: 3 (ab 76. Noussair Mazraoui: o.B.)

Jamal Musiala

War eigentlich zentral aufgestellt, kam aber auch mal über die Flügel. Seine erste gute Flanke verpassten alle, als er selbst nach Ecke von Kimmich den Ball vor die Füße bekam, machte er kurzen Prozess. Wer so freisteht, muss treffen – und das tat er. Auch nach dem 1:0 aktiv und gefährlich, immer wieder mit Balleroberungen und Abschlüssen. Note: 2 (ab 76. Ryan Gravenberch: o.B.)

Kingsley Coman

Stand das erste Mal seit 3. September in der Bundesliga-Startelf, kam gewohnt schwungvoll und motiviert, blieb aber ohne Torbeteiligung. Note: 3 (ab 60. Mané: o.B.)

Eric Maxim Choupo-Moting

Spielte tatsächlich das dritte Spiel in Folge von Beginn an – die Messlatte hatte er selbst mit den letzten beiden Auftritten hoch gelegt. Gab in der elften Minute einen ersten Warnschuss ab, den Baumann halten konnte. War auch so vollwertiger Bestandteil der Bayern-Offensive. Einen Angriff leitete er mit der Hacke ein, beim 2:0 war er selbst Hauptperson. Von Gnabry bedient traf er wieder. Drei Spiele, vier Tore – hat jemand behauptet, den Bayern fehlt ein Mittelstürmer? Note: 2 (ab 70. Mathys Tel o.B.)