Bayern-Stars verdienen sich drei Einser gegen Stuttgart – Youngster überragt

Von: Vinzent Tschirpke, Christoph Klaucke

Drucken Teilen

Der FC Bayern feiert einen ungefährdeten Sieg gegen den VfB Stuttgart. Abwehr und Angriff überzeugten. Die Noten und Einzelkritik der FCB-Stars.

München – Der FC Bayern München gewinnt hochverdient und souverän gegen den VfB Stuttgart. Im Süd-Gipfel gegen die Schwaben siegten die Bayern mit 3:0, das Ergebnis hätte noch deutlich höher ausfallen können.

Dass es nicht zu einem Torfestival kam, lag am Chancenwucher und am VAR-Skandal bei einem Bayern-Tor – der Kölner Keller räumte technische Probleme ein. Die regulären Treffer erzielten Doppelpacker Harry Kane und Verteidiger Min-jae Kim, der seine Tor-Premiere im FCB-Trikot feierte.

Einzelkritik und Noten zum Bayern-Sieg gegen Stuttgart: Drei FCB-Stars verdienen sich Bestnote

Damit feiern die Bayern im letzten Heimspiel des Jahres einen versöhnlichen Abschluss in der Allianz Arena. Der Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen beträgt bei einer Partie weniger weiterhin vier Punkte. Gegen Stuttgart verdienten sich drei Bayern-Stars die Note 1.

Manuel Neuer

Hatte das gesamte Spiel über wenig zu tun. Note: 3

Konrad Laimer

Gewohnt bissig in den Zweikämpfen, traf in der 8. Minute das Außennetz. Blieb ansonsten unauffällig und war damit beschäftigt, seine Seite dicht zu halten – was ihm gut gelang. Note: 3

Dayot Upamecano

Sorgte mit gutem Stellungsspiel dafür, dass Guirassy und Co. wenig Räume hatten. War sehr präsent in den Zweikämpfen. Zudem einige schnelle Pässe nach vorne, die für gefährliche Münchner Konter sorgten. Note: 2

Minjae Kim

Ein paar Zentimeter verhinderten seinen Treffer in der Anfangsphase, traf dafür in der 63. Minute und sorgte mit seinem ersten Bundesliga-Tor für die Entscheidung. War hinten mehrmals stark zur Stelle, fiel außerdem durch seine aggressive Körpersprache positiv auf. Note: 1

Alphonso Davies

Zeigte sich nach den Transfer-Gerüchten und der vielen Kritik in den letzten Wochen wie ausgewechselt. Marschierte auf der linken Seite immer wieder bis zur Grundlinie und schaffte so Räume für Sané und Musiala. Nutzte sein Tempo auch, um hinten auszuhelfen. Einer seiner stärksten Auftritte in dieser Saison. Note: 2 (ab 89. Frans Krätzig, o.B.)

Herausragend im Süd-Gipfel: Bayerns Torjäger Harry Kane und Mittelfeld-Stabilisator Aleksandar Pavlovic. © Revierfoto/Imago

Raphael Guerreiro

Trat auf der Doppelsechs weniger dominant auf als man es von Kimmich und Goretzka gewohnt ist. Sorgte trotzdem im Pressing für einige Ballgewinne und Umschaltmomente. Blieb aber insgesamt blass und fiel wenig auf. Note: 3

Aleksandar Pavlovic

Der Youngster nutzte seine Chance auf der Doppelsechs und zeigte, was für einen feinen Fuß er hat. Bereitete schon in der ersten Hälfte den Abseitstreffer von Kim per Freistoß vor. Seine Standards in der zweiten Halbzeit führten dann zum 2:0 und 3:0. Note: 1

Thomas Müller

War schon in der 2. Minute hellwach und schaltete nach dem Stuttgarter Ballverlust schnell. Schickte so Sané auf die Reise, der schließlich Kanes Treffer vorlegte. War das gesamte Spiel über hochmotiviert und hatte Pech, als sein eigener Treffer durch den VAR zurückgepfiffen wurde. Note: 2 (ab 83. Eric Maxim Choupo-Moting, o. B.)

François, Jiro und Oswald: Das sind die zweiten Vornamen der FCB-Stars Fotostrecke ansehen

Jamal Musiala

Sorgte zusammen mit Sané und Davies auf der linken Seite für Gefahr und spielte einige starke Pässe. Belebte die Offensive. Note: 3 (ab 83. Mathys Tel, o. B.)

Leroy Sané

Bereitete den Führungstreffer stark vor und zeigte sich auch danach spielfreudig. Setzte immer wieder zu tiefen Sprints hinter die Abwehrreihe an und zwang die Stuttgarter so dazu, weniger hoch zu pressen. Unglücklich im Abschluss (29., 33.). Note: 2

Harry Kane

Ging im Torjäger-Duell mit Guirassy früh in Führung und schob zum 1:0 ein. Ließ sich danach gewohnt viel fallen, um aktiv am Spiel teilzunehmen und sorgte für das 2:0. Note: 1