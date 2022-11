Gnabry-Gala und Goretzka-Muskeln: Dreimal die Eins für herbstmeisterliche Bayern

Von: Hanna Raif, Patrick Mayer, Philipp Kessler

Teilen

Dominieren die Bundesliga: die Spieler des FC Bayern München. © IMAGO / Nordphoto

Der FC Bayern überrumpelt Werder Bremen in der ersten Halbzeit. Serge Gnabry ist nicht zu halten, Joshua Kimmich dirigiert sein Team bemerkenswert. Die Noten für die Münchner.

München - Die Herstmeisterschaft ist greifbar: Nach dem 6:1 (4:1) gegen Werder Bremen enteilt der FC Bayern nach wackeligem Saisonstart der Fußball-Bundesliga. Jungstar Jamal Musiala (6. Minute), Tempodribbler Serge Gnabry (22./29.) und Mittelfeldstratege Leon Goretzka (26.) sorgten schon in der ersten halben Stunde des Süd-Nord-Duells für klare Verhältnisse - trotz eines Gegentreffers durch Anthony Jung (10.).

Bundesliga: FC Bayern steht nach Sieg gegen Werder Bremen vor Herbstmeisterschaft

Nach dem Seitenwechsel legten erneut der entfesselt aufspielende Gnabry (82.) sowie der erst 17-jährige Angreifer Mathys Tel (84.) für den deutschen Bundesliga-Rekordmeister nach. Neben Gnabry überragte als Stratege in der Schaltzentrale Joshua Kimmich, flankiert durch den kongenialen und muskulösen Leon Goretzka.

Sorgen gibt es indes zu Sadio Mané, der Stürmer aus dem Senegal musste früh verletzt ausgewechselt werden. Ein erst 17-jähriger Angreifer trumpfte stattdessen in der Schlussphase auf. Die Münchner tz bewertet die Leistung der Bayern in Noten.

Manuel Neuer

Sein zweites Spiel nach seiner Schultereckgelenkprellung. Erneut blieb er nicht ohne Gegentor. Beim 1:1 hatte er aber keine Chance. Note: 3

Noussair Mazraoui

Vor dem Gegentor zum 1:1 war Jung in seinem Rücken frei, weil er sich auf einen anderen Bremen-Spieler im Zentrum konzentrierte. Am 3:1 war er mitbeteiligt, das 5:1 bereitete er vor. Note: 2

Im Video: Hammer-Los PSG - So reagierten die Bayern-Stars

Benjamin Pavard

Unauffälliger Auftritt von ihm. Beim Gegentor sah er nicht gut aus. Ansonsten keine Fehler des Franzosen. Note: 3

Dayot Upamecano

Vor dem 1:1 – wie viele seiner Kollegen – nicht konsequent genug verteidigt. In der Folge deutlich souveräner, wie bereits in den vergangenen Wochen. Auch mit guten Zuspielen in die Spitze. Note: 3

Lucas Hernández

Startelf-Comeback nach Muskelbündelriss im Adduktorenbereich. Mit ein paar Unkonzentriertheiten, aber auch mit sehenswerten Aktionen. Note: 3

ab 57. Minute: Marcel Sabitzer: Der Mittelfeldspieler half als linker Verteidiger aus. Nicht seine Idealposition. Dafür war es ok. Note: 3

Joshua Kimmich

Über den Sechser liefen fast alle Bayern-Angriffe. Mit Steilpässen setzte er die Angreifer häufig in Szene. Bestes Beispiel: sein Assist zum 3:1. Wieder mit einer starken Zweikampf- und Passquote. Note: 1

Mittelfeldstratege des FC Bayern: Leon Goretzka. © IMAGO / Philippe Ruiz

Leon Goretzka

Der Mittelfeldspieler war am 2:1 beteiligt. Das 3:1 machte er selbst, indem er den Torwart umkurvte. Vergab kurz vor der Pause noch eine große Torchance. Insgesamt ein sehr gutes Spiel von ihm. Note: 1

ab 71. Minute: Ryan Gravenberch: ohne Bewertung

Serge Gnabry

Starker Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie in der 5. Minute gegen Werders Jung vor dem 1:0. Beim 1:1 kam er dafür zu spät zurück. Den Elfmeter holte er nach einem starken Dribbling heraus. Das 2:1 erzielte er mit einem herrlichen Schlenzer, das 4:1 machte er auch. Genauso wie das 5:1. Er hatte sogar Chancen auf mehr Tore. Note: 1

Jamal Musiala

Er brachte den FC Bayern mit einem überlegten Schuss ins Eck mit 1:0 in Führung. Bereits sein neunter Bundesliga-Treffer in dieser Saison. Gutes Spiel von ihm, war aber in der zweiten Halbzeit weniger auffällig. Note: 2

ab 71. Minute: Mathys Tel: Traumtor nach Solo und gesunder Portion Eigennutz zum 6:1. Für eine Note wurde er aber zu spät eingewechselt.

Leistungsträger des FC Bayern: Jamal Musiala (li.). © IMAGO/Philippe Ruiz

Sadio Mané

Der Senegalese war am 1:0 mitbeteiligt. Zur Mitte der ersten Halbzeit musste er verletzt ausgewechselt werden. Note: ohne Bewertung

ab 21. Minute: Leroy Sané: Der Offensiv-Star legte vor dem 4:1 uneigennützig auf Gnabry ab. Zu Beginn der zweiten Halbzeit traf er nur den Pfosten. Note: 2

Eric Maxim Choupo-Moting

Den Elfmeter in der 17. Minute vergab er. Am 3:1 war er mitbeteiligt. Den Treffer zum 4:1 leitete der Nationalspieler Kameruns mit einem Traumpass auf Sané ein. Generell fiel er durch gute Zuspiele auf. Ein Torerfolg blieb ihm dieses Mal aber verwehrt. Note: 2

ab 57. Minute: Kingsley Coman: Vergab eine gute Chance in der 68. Minute. Note: 3

(pk/hlr/pm)