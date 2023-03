Einzelkritik zum Bayern-Sieg in Stuttgart: Zweimal die Note 2

Von: Hanna Raif

Der FC Bayern war in der Bundesliga beim VfB Stuttgart zu Gast. Die tz-Einzelkritik zum Auftritt der FCB-Stars.

Stuttgart - Der FC Bayern München hat das Auswärtsspiel des 23. Spieltags in der Fußball-Bundesliga mit 2:1 beim VfB Stuttgart gewonnen. Mit dem Erfolg springt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zurück an die Tabellenspitze und verdrängt Borussia Dortmund wieder auf Position zwei. Die drei Punkte im Schwabenland waren am Ende schwerer erarbeitet, als es in den ersten 80 Minuten den Anschein hatte.

In der ersten Halbzeit hielt VfB-Keeper Fabian Bredlow lange die Null, beim Fernschuss von Matthijs de Ligt sah der Zorhüter aber alles andere als gut aus. Als Eric Maxim Choupo-Moting Mitte der zweiten Hälfte den zweiten Treffer nachlegte, sah es nach einem ungefährdeten Sieg des FC Bayern aus, doch nach dem Anschlusstreffer durch Juan José Perea wurde es noch einmal spannend. Eine Möglichkeit von Tanguy Coulibaly musste der deutsche Rekordmeister noch überstehen, dann war Schluss und die drei Punkte im Sack.

Die Einzelkritik der tz zum Sieg des FC Bayern beim VfB Stuttgart.

Yann Sommer

Der Schweizer Nationalkeeper wurde geholt, um in den großen Spielen da zu sein. Zwar standen ihm bei der Generalprobe nicht Lionel Messi und Kylian Mbappé gegenüber, trotzdem war Sommer deutlich mehr gefordert als üblich an Bundesliga-Samstagen. Zwei Ballkontakte in den ersten 30 Sekunden, das dürfte persönlicher Bayern-Rekord sein. Auch danach wurde er vom VfB gerne unter Druck gesetzt. Agierte nicht immer souverän mit Hand und Fuß und verschätzte sich bei einer Ecke so, dass Stuttgart beinahe in Führung ging. Sollte er gegen PSG lieber nicht machen (siehe: Messi, Mbappé). Note: 4

Der FC Bayern gewinnt in Stuttgart. © IMAGO/ULMER

Josip Stanisic

Fand sich mal wieder in der Startelf, während Joao Cancelo erneut auf der Bank saß – und das durfte man als Wink für Mittwoch verstehen. Zumal Stanisic mit einem souveränen Auftritt zusätzlich Pluspunkte sammelte. Hatte es mit schwungvollen Außen zu tun, musste viel laufen, ließ sich mal ein wenig veräppeln, überzeugte aber weitgehend, vor allem durch gutes Stellungsspiel. Note: 2

Dayot Upamecano

Stand nach Rot-Sperre wieder in der Startelf, auch wenn man lange nicht viel sah. Das ist per se für einen Abwehrspieler nicht schlecht, fiel aber auf, weil sein Nebenmann Matthijs de Ligt überall war. Keine groben Aussetzer, aber wenig Einsatz fürs Offensivspiel und vorne ein wenig Pech: Eine Ecke von Joshua Kimmich konnte er nur noch mit der Zehenspitze erwischen, der Ball flog in den Nachthimmel. Note: 4

Matthijs de Ligt

Spielte so, wie man es von einem Abwehrboss erwartet. Mit diagonalen Pässen nach vorne, mit vollem Einsatz hinten. Dass ihm der eine oder andere Fehlpass unterlief, machte der Niederländer gleich doppelt wett. Klärte nach Sommer-Patzer in höchster Not vor der Linie (37.), um zwei Minuten später auf der Gegenseite selbst zu treffen. Sein zweites Tor im Bayern-Trikot – ein wichtiges. Note: 2

Alphonso Davies

Wer zu seinem 100. Bundesliga-Spiel aufläuft, hat eine Menge Erfahrung. Aber Davies hat gerade nicht die Form, die er in der Mehrzahl dieser Partien hatte. Der Auftritt – mit Schwung und einigen Flanken – war im Vergleich zu den Vorwochen dennoch ein Schritt nach vorne. Zur richtigen Zeit. Note: 3

Joshua Kimmich

Wollte gerne immer mal wieder ein Zeichen setzen, das gelang aber nur manchmal. Grätschte in der hektischen Anfangsphase mal dazwischen, um Ruhe reinzubringen, versuchte, mit Diagonalbällen den Weg nach vorne zu ebnen und zog mehrfach aus der Distanz ab. Solide, mehr nicht. Note: 3

Leon Goretzka

Kimmichs Nebenmann war sehr präsent und an den ersten beiden Chancen beteiligt – die beste hatte er per Kopf (21.). Seine defensive Aufgabe vernachlässigte der Nationalspieler dennoch nicht und half vor allem Stanisic gegen den flinken Chris Führich als Absicherung. Note: 3 (82. Ryan Gravenberch: o.B.)

Kingsley Coman

Stand auf dem Rasen und hatte allein dadurch schon eine Botschaft an Serge Gnabry und Leroy Sané parat, die da hieß: Ich habe die Nase vorn! Fiel in der nicht allzu auffälligen Münchner Offensive nicht ab, aber auf nicht so auf wie zuletzt. Schoss einen Ball zu Beginn in den Nachthimmel und bediente später Goretzka gut. Darf sich aber am Mittwoch steigern. Note: 4 (ab 63. Serge Gnabry: o.B.)

Thomas Müller

Gab den klassischen Müller, indem er immer wieder Bälle forderte und viel sprach. Konnte das Spiel nach vorne aber lange kaum beleben. Dass Julian Nagelsmann den Kapitän als Teil seiner Achse auserkoren hat, wird ihm den Einsatz gegen Paris sichern. Sein Auftritt wurde in der zweiten Halbzeit besser – und in Erinnerung bleibt seine 300. Torbeteiligung im Bayern-Trikot. Note: 3 (ab 82. Benjamin Pavard: o.B.)

Jamal Musiala

Brachte das gesamte Stuttgarter Stadion (auch die Fans in weiß mit Brustring) zum Raunen, als er zum Dribbling ansetzte. Hatte aber das Pech, dass er immer und immer wieder steckenblieb. Viele Aktionen mit Weltklasse-Ansatz – den Weltklasse-Abschluss darf es am Mittwoch geben. Bediente immerhin vor seiner Auswechslung stark Müller, der zum 2:0 weiterleitete. Note: 3 (ab 63. Leroy Sané: o.B.)

Eric Maxim Choupo-Moting

Wurde in Spiel eins nach seiner Vertragsverlängerung mit den Worten „Choupo ist ein Künstler am Ball“ ins Rennen geschickt. Und hatte gegen den VfB tatsächlich mit seinem allerletzten Ballkontakt die Gelegenheit, die Aussage von Hasan Salihamidzic mit Leben zu füllen. Seine erste Chance in 7. Minute wurde von Fabian Bredlow vereitelt, seine letzte ging nach Vorarbeit von Musiala und Weiterleitung von Müller rein. Note: 2 (ab 63. Sadio Mané: o.B.)