Elf Spielerinnen fehlen wegen Corona: FC Bayern mit Rumpftruppe gegen PSG

Nicht zu beneiden: Trainer Scheuer muss auf elf Spielerinnen verzichten © dpa/Hoppe

Trotz Corona-Chaos verbreitet Jens Scheuer Optimismus. Der Trainer und die Frauen des FC Bayern glauben an ihre Chance gegen Paris in der Champions League.

München – Zur gestrigen Pressekonferenz hatte Jens Scheuer einen Zettel mit dem Kader seiner Mannschaft mitgebracht. Mit verschiedenfarbigen Textmarkern waren darauf die Namen der Spielerinnen unterstrichen, die ausfallen. „Sonst vergesse ich vielleicht die eine oder andere“, erklärte der Trainer die ungewöhnliche Maßnahme.

„Ich hätte schneller aufzählen können, wer mitfährt.“

Zur absoluten Unzeit, direkt vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain am Mittwoch (21 Uhr), gibt es bei den Frauen des FC Bayern einen dynamischen Corona-Ausbruch. Linda Dallmann, Jovana Damnjanovic, Karolina Vilhjalmsdottir, Carina Wenninger, Sarah Zadrazil und Franziska Kett wurden bereits am Wochenende positiv getestet. Am Montag war der Test einer Teambetreuerin positiv, am Dienstagmorgen erwischte es auch noch Stürmerin Maximiliane Rall. Außerdem muss Viviane Asseyi gelbgesperrt passen, dazu kommen die Langzeitverletzten Laura Benkarth, Marina Hegering und Ivana Rudelic.

„Ich hätte schneller aufzählen können, wer mitfährt“, sagte Scheuer, gab sich aber kämpferisch: „Wir werden trotzdem eine gute Mannschaft aufs Feld schicken. Ich habe ein gutes Gefühl und freue mich auf das Spiel.“ Sportdirektorin Bianca Rech steht im Austausch mit der UEFA, derzeit sind die Kriterien für eine Spielverlegung aber noch nicht erfüllt. Dementsprechend wird alles versucht, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Geduscht wird zuhause, auch gegessen wird getrennt. „Dadurch, dass fast jeden Tag eine Spielerin dazugekommen ist, wacht man jeden Morgen mit einem mulmigen Gefühl auf, ob der Test positiv ist“, erzählte Giulia Gwinn: „Es tut mir für jede Einzelne leid, die nicht mitreisen kann. Wir versuchen, mit der Mannschaft, die wir jetzt noch haben, alles reinzuwerfen für die Mädels, die zuhause sitzen müssen.“

Drei Tage nach dem Champions-League-Kracher gegen PSG wartet der VfL Wolfsburg

Trotz starker Leistung hatten die Bayern-Frauen letzte Woche das Hinspiel mit 1:2 verloren. Das Spiel im Pariser Prinzenpark muss also gewonnen werden, um die Chance auf das Halbfinale zu wahren. „Wir hatten nicht das nötige Spielglück, wir haben nicht die nötige Effektivität an den Tag gelegt. Aber wir wissen, wo wir sie bespielen müssen und können“, sagte Scheuer. Trotz der insgesamt elf Ausfälle steht dem Trainer immer noch eine Startelf zur Verfügung, die fast ausschließlich aus Nationalspielerinnen besteht. Während in den letzten Wochen aber immer wieder die Einwechselspielerinnen für den Erfolg sorgten, fehlt nun die Breite im Kader. Gegen PSG werden zwei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft auf der Bank sitzen. Was besonders bitter ist, da in Paris durchaus eine Verlängerung möglich ist und schon am Samstag das vorentscheidende Spiel in der Meisterschaft in Wolfsburg ansteht.

Doch so weit will aktuell niemand vorausblicken. „Wir müssen jetzt wirklich von Tag zu Tag schauen, wie sich die personelle Lage verändert“, sagte Gwinn. Es bleibt nur zu hoffen, dass Scheuer nicht noch mehr Namen auf seinem Zettel markieren muss. (CHRISTIAN STÜWE)