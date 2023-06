Uli Hoeneß und die Bayern-Fans: ein gefährliches Spiel

Von: Manuel Bonke

Die Entscheidung um eine Fortführung des Sponsorings von Qatar Airways bei den Bayern steht kurz bevor. Die Fans könnten dabei ein Wort mitreden.

München – Uli Hoeneß macht keinen Hehl daraus, dass auch die Fans des FC Bayern München einen entscheidenden Anteil am Rauswurf von CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatten. „Sogar die Leute von der Schickeria (Ultra-Gruppierung, Anm. d. Red.) haben gesagt: Bitte sorgt dafür, dass unser FC Bayern wieder geradeaus läuft“, verriet der Ehrenpräsident im Interview der Süddeutschen Zeitung.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitgliederzahl: über 300.000

Gefährliches Spiel: Bayern-Fans kamen sogar zu Hoeneß an den Tegernsee

Hierfür seien die Fans sogar zu ihm an den Tegernsee gekommen. Ein gefährliches Spiel… Es gab nämlich Zeiten, da war Hoeneß alles andere als gut auf bestimmte Fangruppen zu sprechen, wie beispielsweise bei der Jahreshauptversammlung im Jahr 2021, die mit einer Fan-Revolte endete. „Ich schäme mich. Das ist die schlimmste Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe“, sagte Hoeneß damals.

Zur Erinnerung: Die Chaos-JHV lief in erster Linie wegen eines Antrags über das Bayern-Sponsoring von Qatar Airways aus dem Ruder – und eine Entscheidung über die Fortführung dieser Partnerschaft steht noch in diesem Monat an.

Uli Hoeneß (l.) weiß um die Macht der Bayern-Fans. © Imago / CEPix / ActionPictures

Entscheidung um Katar-Sponsoring: Hoeneß hat Fans Tür für mehr Einfluss geöffnet

Ob die Anhänger dann auch glauben, dass sie in diesem Fall ein ähnlich gewichtiges Wort mitsprechen können, wie es beim Bosse-Beben der Fall war? Hoeneß hat ihnen mit seinen jüngsten Aussagen auf alle Fälle eine Türe geöffnet. Eine Fortführung des Sponsorings scheint nach dem Aus von Kahn wahrscheinlicher als je zuvor.

Denn: Mit Jan-Christian Dreesen hat der ehemalige Finanzchef den CEO-Posten übernommen – und der weiß ganz genau, wie wichtig die Katar-Millionen für die Münchner sind, um mit den finanzstarken europäischen Top-Clubs mithalten zu können. Und: Die Wiedervereinigung des Erfolgsduos Hoeneß/Karl-Heinz Rummenigge im Aufsichtsrat wird auch bei den Kataris gut ankommen, die den FC Bayern zuletzt wegen einer Entscheidung zappeln ließen. (Manuel Bonke)

Der Ehrenpräsident der Bayern wiederum hat nach der Entlassung von Salihamidzic und Kahn in diesem Sommer bei der Kaderzusammenstellung wieder ein ernstes Wörtchen mitzureden: Hoeneß ist Teil eines siebenköpfigen Transfer-Rats beim Rekordmeister.