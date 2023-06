Bayern-Verwirrung um Tuchel-Wunschspieler Declan Rice

Von: Marcel Schwenk

Declan Rice steht auf der Wunschliste des FC Bayern München, ein Transfer gestaltet sich aber schwierig. Hat er dem FCB bereits abgesagt?

München/London – Declan Rice gehört zu den heißesten Aktien in der bevorstehenden Transferperiode. Schon länger bekannt ist das Interesse des FC Bayern München am Sechser von West Ham United, der englische Nationalspieler soll einer der Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel sein.

Declan Rice Geburtsdatum und -ort: 14. Januar 1999 in Kingston upon Thames (England) Position: Defensives Mittelfeld Bisherige Vereine im Profibereich: West Ham United Vertrag bei West Ham United bis: Juni 2024

FC Bayern: Rice und Tuchel sprachen bereits miteinander

Schon vor dem letzten Bundesliga-Spieltag kam es zu einem Treffen zwischen Rice und dem FCB-Coach. Auch der mittlerweile entlassene Hasan Salihamidzic sowie der Technische Direktor Marco Neppe waren in London dabei. Dort haben die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters Rice einen Wechsel an die Isar schmackhaft gemacht haben.

Neben dem FC Bayern buhlt allerdings noch ein weiterer Klub um die Dienste des 24-Jährigen. So soll der englische Vizemeister FC Arsenal ebenfalls ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen haben – und Medienberichten zufolge gar bessere Karten auf einen Transfer haben.

Declan Rice (li.) gilt als Wunschspieler von Bayern-Trainer Thomas Tuchel (re.). © Imago Images / NurPhoto; Imago Images / RHR-Foto

Sticht Arsenal den FC Bayern im Transferpoker um Rice aus?

Wie die englische Daily Mail vor wenigen Tagen schrieb, soll Rice einen Wechsel innerhalb der Premier League bevorzugen. Der Klub um Trainer Mikel Arteta – der ebenfalls ein großer Befürworter von Rice sein soll – bereitet wohl ein erstes Angebot vor. Die Höhe soll es in sich haben, rund 105 Millionen Euro wollen die Londoner angeblich auf den Tisch legen.

Laut des Artikels bereite Rice sich darauf vor, dem FC Bayern in naher Zukunft abzusagen. Wie die Bild berichtet, habe man an der Säbener Straße aber weiterhin Hoffnung und wisse noch nichts von einer Absage.

FC Bayern: Sprechen familiäre Gründe für einen Wechsel von Rice innerhalb Englands?

Die Zeitung zitiert auch „West-Ham-Insider“ Andy Dillon von der Sun, der ebenfalls mit einem Verbleib auf der Insel rechnet. „Die Premier League ist die größte Herausforderung und hier ist auch sein Herz. Ich sage: Sorry, Bayern – aber zu viele große Klubs hier drüben wollen ihn, als dass Bayern eine Chance hätte“, so Dillon.

Und noch ein weiteres Argument spricht demnach gegen ein Engagement in der Bundesliga. „Er ist auch gerade erst Vater geworden, das beeinflusst es sicher auch nochmal …“, vermutet Dillon.

FC Bayern: Entscheidung von Rice dürfte zeitnah erfolgen

Mit einer Entscheidung in der Causa Rice ist in Kürze zu rechnen. Am Mittwochabend (7. Juni) bestreitet der teilweise beim FC Chelsea ausgebildete Akteur mit den „Hammers“ noch das Finale in der Europa Conference League, Gegner ist die AC Florenz.

Unterdessen erwartet TV-Experte Lothar Matthäus einen großen Umbruch beim FC Bayern und stellte darüber hinaus auch deutsche Nationalspieler infrage. (masc)