Harry Kane nutzt Länderspielpause für besonderen Ausflug

Von: Florian Schimak

Beim FC Bayern befindet sich auch Harry Kane in dieser Woche auf Länderspielreise. Der Engländer nutzte dies allerdings für einen kurzen Familienausflug.

München – Ganze 16 Stars des FC Bayern befinden sich in den kommenden acht Tagen auf Länderspielreise. Darunter natürlich auch Top-Neuzugang Harry Kane.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft trifft am kommenden Samstag (18 Uhr) mit seinen Three Lions in Polen auf die Ukraine. Fünf Tage später steht dann das „Battle of Britain“ in Schottland (Di., 20.45 Uhr) an. Viel Zeit zum Entspannen bleibt da für Kane logischerweise nicht.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Harry Kane muss mit England in der EM-Quali gegen Ukraine und Schottland ran

Doch der neue Superstürmer der Bayern nutzte die wenigen freien Stunden trotzdem, um seiner Familie in der (Noch-)Heimat London einen Kurzbesuch abzustatten. Nachvollziehbar, wurde Kane doch erst kürzlich zum vierten Mal Vater, weshalb seine Frau Kate und die andere drei Kinder derzeit noch auf der Insel wohnen.

Auf Instagram teilte Kate derweil ein süßes Familienbild. Es zeigt Papa Kane mit dem großen Söhnchen Louis (2) Hand-in-Hand beim sonnigen Spaziergang. „Fliegender Besuch“, schrieb die stolze Mutter unter dem Post und versah diesen mit einem Hände-zum Herz-Emoji.

Harry Kane mit seiner Familie: Vor der EM-Quali flog der Bayern-Star nach London (l.). © Screenshot/Instagram/@katekane/IMAGO / PA Images

Offensichtlich machte der Bayern-Star einen kurzen Zwischenstopp in der Heimat, bevor es in den kommenden Tagen für England in der EM-Quali im Stadion Miejski in Breslau auflaufen wird. Aufgrund des Krieges finden die Heim-Länderspiele bekanntlich nicht in der Ukraine statt.

Mit vier Siegen aus vier Spielen sind die Engländer in der Gruppe C perfekt in die Quali für die EM 2024 in Deutschland gestartet und belegen Platz eins in der Tabelle. Auch mit den Bayern fuhr Kane in der Bundesliga in drei Partien drei Siege ein.

Harry Kane und Thomas Müller beim FC Bayern: Nächste Golf-Runde muss warten

Beim knappen, aber verdienten 2:1-Erfolg am vergangenen Samstag bei Borussia Mönchengladbach blieb Kane (tz-Note 4) in der Liga allerdings erstmals ohne eigenen Treffer. Vielleicht gelingt ihm im England-Trikot in den kommenden Tagen ja wieder ein Tor? Nach solch einem kraftspendenden Familienausflug wäre das nicht überraschend.

Damit Kane in München ohne seine Familie nicht vereinsamt, hat sich Thomas Müller dem Top-Neuzugang schon angenommen. Kanes neuer Golf-Partner wurde nachträglich noch für die deutsche Nationalmannschaft nominiert und reist nach dem Ausfall von Niclas Füllkrug nachträglich noch zu den Testspielen gegen Japan (9.) und Frankreich (12.).

Insofern muss die nächste Golf-Partie zwischen den beiden noch ein bisschen warten. Aber so ein Familienbesuch ist natürlich doppelt wertvoll. (smk)