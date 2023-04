Wer kann mit wem? Einblicke in den mächtigen Aufsichtsrat des FC Bayern

Von: Manuel Bonke

Teilen

Bald entscheidet der Bayern-Aufsichtsrat über die Zukunft der sportlich Verantwortlichen. Uli Hoeneß hat dabei ein gewaltiges Wörtchen mitzureden.

München – Im Logen-Bereich der Allianz Arena wird am 22. Mai über die Zukunft von Oliver Kahn als Geschäftsführer der FC Bayern AG entschieden. Dann tagt der achtköpfige Aufsichtsrat und es obliegt lediglich dem mächtigen Kontrollgremium, Vorstandsmitglieder des FC Bayern München von ihren Aufgaben zu entbinden. Bei besagtem Treffen handelt es sich um die turnusgemäß letzte Sitzung der Saison.

Bayern-Aufsichtsrat beurteilt die Arbeit von Kahn und Salihamidzic

Bei dieser müssen Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic – wie jedes Jahr – die sportliche Situation erläutern und Fragen beantworten, allen voran: Warum gab es nach der WM in Katar einen massiven Leistungseinbruch der Mannschaft?

Nach dieser sportlichen Analyse wird der Aufsichtsrat ohne die Vorstandsmitglieder deren Arbeit Revue passieren lassen und sich unterhalten, wie er die Saison erlebt hat. An dieser Stelle geht es auch um Kahns Anteil an der aktuellen Krise.

Im Aufsichtsrat der Bayern wiegt Hoeneß‘ Wort schwer

Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist das einzige Aufsichtsratsmitglied, das auf eine Profi-Karriere im Fußball zurückblicken kann und die nötige Fachkompetenz in diesem Bereich vorweist. Die restlichen Protagonisten sind vor allem (ehemalige) Top-Manager bei DAX-Konzernen wie Markus Duesmann (Vorstandschef Audi AG), Thorsten Langheim (Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG), Dr. Jan Heinemann (Chefjurist Adidas AG) oder Dr. Werner Zedelius (ehemaliges Vorstandsmitglied Allianz SE).

Dementsprechend hat Hoeneß’ Wort in sportlichen Belangen großes Gewicht. Zumal viele der Wirtschaftsbosse den Bayern-Patron regelrecht anhimmeln.

Komplettiert wird das Gremium vom ehemaligen Bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und den beiden Vereinsvertretern Prof. Dr. Dieter Mayer (1. Vizepräsident FC Bayern e.V.) und Herbert Hainer (Präsident FC Bayern e.V.), der die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden ausführt. Laut Satzung steht der Präsident des e.V. dem Gremium automatisch vor, die Vertreter der Anteilseigner Audi, Adidas und Allianz werden als dessen Stellvertreter geführt.

Entscheiden im Mai mit über die Zukunft von Oliver Kahn: Die Bayern-Aufsichtsräte Edmund Stoiber, Uli Hoeneß und Prof. Dr. Dieter Mayer (v. l.). © Imago / fossiphoto / MIS / ActionPictures

Hoeneß laut Ex-Bayern-Star Matthäus „seit vielen Monaten unzufrieden“

Öffentlich betont Hoeneß zwar stets, dass er durch seinen Rückzug aus dem operativen Bereich keinen Einfluss mehr auf das Tagesgeschäft habe, doch hinter den Kulissen ist er noch präsent – und soll schon seit längerer Zeit mit der Arbeit der neuen Führung um Kahn hadern. „Mir wurde von mehreren Menschen berichtet, dass Uli mit der Besetzung, die er maßgeblich in der Chefetage installiert hat, seit vielen Monaten unzufrieden ist“, behauptet Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Der Rekord-Nationalspieler hat sich mittlerweile zum Chefkritiker aufgeschwungen und meint: „Wenn man die Führung und die Macht weitergibt, muss man die Neuen machen lassen. Aber wenn es in der Familie nicht gut läuft, dann kann man sich auch den Rat und die Weisheit des Oberhauptes zu Herzen nehmen.“

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Hoeneß sollte nicht wieder zur Galionsfigur der Bayern werden, sagt Matthäus

Trotzdem plädiert Matthäus dafür, nicht mitten in der Saison die Führungskräfte zu entlassen: „Es kann auch nicht die Lösung sein, dass Uli jetzt wieder den Verein an vorderster Front führt.“ Einen kleinen Vorgeschmack, wie das aussehen könnte, gab Hoeneß bereits mit seinem spontanen Trainingsbesuch am Mittwoch.

Wie man sich den FC Bayern der Zukunft vorstellt, wird der Aufsichtsrat zeitnah offenbaren – und sich bei seiner Entscheidung stark an Hoeneß’ Meinung orientieren. (bok)