Bayern-Leihgabe sorgt mit Pro-Palästina-Post für Aufsehen

Von: Melanie Gottschalk

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel hat Schalke-Profi Yusuf Kabadayi mit einem pro-palästinensischen Beitrag in den Sozialen Medien für Wirbel gesorgt.

Gelsenkirchen – Eine, wie er es selbst bezeichnet, „unüberlegte“ Aktion von Schalke-Profi Yusuf Kabadayi hat für Aufregung gesorgt. „I stand with Palestine“, hatte der 19-Jährige in einem Beitrag in dem Sozialen Medium Instagram zunächst geschrieben – und sich direkt einen Rüffel seines Arbeitgebers eingeholt. Anschließend entschuldigte er sich.

Yusuf Karhan Kabadayi Geboren am: 2. Februar 2004 (Alter 19 Jahre), München Position: Sturm

Kabadayi löscht Pro-Palästina-Post und entschuldigt sich

„Der Spieler hat gleich verstanden, dass dieser Post nicht nur mit Blick auf den Zeitpunkt völlig unpassend war“, sagte Sportdirektor André Hechelmann der Bild und der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Dienstagsausgabe). Nach der Rückkehr des Spielers von der Nationalmannschaft soll ihm „die potenzielle Tragweite eines solchen Postings“ nochmals erklärt werden. Kabadayi verweilt gerade bei der deutschen U20-Nationalmannschaft.

Kurze Zeit später löschte Kabadayi seinen Beitrag wieder und schob eine Entschuldigung in seiner Story bei Instagram nach: „Ich möchte für meinen Post um Entschuldigung bitten. Das war unüberlegt. Ich wünsche mir nur, dass beide Seiten friedlich leben können. Mein Beileid allen Opfern. Ich bin gegen den Krieg und jegliche Art von Unterdrückung. Ich bin ein Moslem und wir stehen nicht für Gewalt oder Terror. Ich unterstütze die unschuldigen Muslime wie alle Leidtragenden in diesem Krieg.“

Nach seinem pro-palästinensischen entschuldigt sich Yusuf Kabadayi. © Montage: kabadayiyusuf7/instagram/osnapix/imago

Kabadayi in der laufenden Saison vom FC Bayern nach Schalke verliehen

Kabadayi wurde in München geboren und beim FC Bayern ausgebildet. Im August 2023 stattete der deutsche Rekordmeister den 19-Jährigen mit einem Profi-Vertrag aus und verlieh ihn anschließend an Fußball-Zweitligist FC Schalke 04. In der U15 und U16 lief der Stürmer noch für die türkische Jugendnationalmannschaft auf, seit der U18 trägt er das deutsche Trikot.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus Israel überraschend mit Raketen angegriffen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Im Gegenzug bombardierte die israelische Luftwaffe unterdessen weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen. Auf beiden Seiten gibt es hunderte Tote. (msb/dpa)