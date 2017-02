So erhalten Sie Tickets für das kleine Derby gegen die Löwen

FC Bayern II - 12.500 Zuschauer werden am 12. März im Grünwalder Stadion das kleine Derby live verfolgen. Nicht alle Fans können dabei sein. Der FC Bayern hat jetzt das Verfahren zur Ticketvergabe bekannt gegeben.

Es wird wieder jede Menge Anfragen für das kleine Derby am 12. März geben, aber nur 12.500 Tickets können bzw. dürfen verkauft werden. Der FC Bayern II hat Heimrecht und verteilt damit einen Großteil der Karten an die Anhänger der Roten. Am kommenden Montag, den 20. Februar, startet um 9 Uhr der Vorverkauf. Die Tickets werden ausschließlich im Service Center an der Säbener Straße verkauft. Ein Versand ist nicht möglich.

Sitzplätze auf der Haupttribüne kosten 15 Euro, auf der Gegentribüne zehn Euro. Wer das Spiel lieber stilecht auf einem Stehplatz verfolgen möchte, ist schon mit fünf Euro dabei. Karten bekommen allerdings vorerst nur Mitglieder (max. vier Tickets) und Fanclubs (max. 50 pro Fanclub) des FC Bayern.

Mitglieder, Kinder (bis einschließlich 13 Jahre), Schwerbehinderte und Rentner bekommen auf Sitzplätze einen Rabatt von 50 %. Bei Stehplätzen wird die Karte für Rentner und Schwerbehinderte ebenfalls 50 % billiger, für Kinder und Mitglieder reduziert sich der Preis um einen Euro. Rollstuhlfahrer haben freien Eintritt, müssen sich allerdings mit dem Rekordmeister in Verbindung setzen, damit sie ein entsprechendes Ticket bekommen.

Wer beim Bewerbungsverfahren leer ausgeht, verpasst trotzdem nichts. Fussball Vorort tickert den Showdown im Grünwalder Stadion und geht nach der Partie auf Stimmenfang. Außerdem übertragen die Kollegen von Sport1 das Spiel live und in voller Länge. Im Hinspiel trennten sich die beiden Stadtrivalen 0:0.

Quelle: fussball-vorort.de