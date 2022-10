Aufgepasst Brazzo: Choupo-Motings Vertrag beim FC Bayern läuft in acht Monaten aus

Von: Christoph Klaucke

Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern läuft kommenden Sommer aus. Sportvorstand Hasan Salihamidzic spricht über eine Verlängerung.

München – Eric Maxim Choupo-Moting ist der neue Liebling beim FC Bayern. Wie aus dem Nichts ist der Mittelstürmer plötzlich in Ballerlaune. Das frühere Back-up von Torjäger Robert Lewandowski macht aktuell sogar den Polen vergessen.

Nach seiner Gala gegen Freiburg legte Choupo-Moting, der „Sohlenspieler“ (Serge Gnabry) und „Tänzer“ (Julian Nagelsmann), im DFB-Pokal direkt nach. Lewandowski-Double Choupo-Moting ballerte die Bayern mit einem Doppelpack und einer Vorlage beim 5:2 in Augsburg ins Achtelfinale.

Damit lieferte der Kameruner nicht nur ein Bewerbungsschreiben für weitere Startelfeinsätze unter Trainer Nagelsmann, sondern auch für eine Vertragsverlängerung. Denn der Kontrakt zwischen Choupo-Moting und dem FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Sportvorstand Hasan Salihamidzic dürfte ganz genau hingeschaut haben.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 33 Jahre), Bezirk Altona, Hamburg Position: Mittelstürmer Vertrag bis: 30.06.2023 Statistik beim FC Bayern: 22 Tore (8 Vorlagen) in 67 Spielen (Stand: 20. Oktober)

Eric Maxim Choupo-Moting: Vertrag beim FC Bayern läuft aus – Salihamidzic reagiert

„Wir lassen den Choupo jetzt ein bisschen spielen. Er macht das sehr gut“, sagte Salihamidzic auf tz-Nachfrage nach dem 5:2 im DFB-Pokal beim FC Augsburg in der Mixed-Zone. Angesprochen auf den auslaufenden Vertrag, gab sich der Sportvorstand gelassen. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er weiß auch, was er an uns hat. Er macht das sehr gut.“ Choupo-Moting hat in München noch Vertrag bis Sommer 2023.

Eric Maxim Choupo-Moting liefert Argumente für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern. © Frank Hoermann//Imago

Der 33-Jährige wechselte im Herbst 2020 von Paris Saint-Germain zum FC Bayern und unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag. Nach ordentlichen Leistungen als Lewandowski-Back-up belohnte sich der gebürtige Hamburger im Frühjahr 2021 mit einer Vertragsverlängerung bis 2023. Performt Choupo-Moting so wie in den letzten beiden Partien, dürfte eine weitere Zusammenarbeit nur noch Formsache sein.

FC Bayern: Vertragsverlängerung mit Choupo-Moting? Lob von den Kollegen

Choupo-Moting, den zu Saisonbeginn Leistenprobleme zurückwarfen, stand in den letzten beiden Spielen erstmals in der Bayern-Startelf und zahlt das Vertrauen derzeit mit Leistung zurück. Gegen Freiburg und Augsburg lieferte der 1,91-Stürmer drei Tore und zwei Assists – zuvor war ihm nur der 5:0-Endstand gegen Viktoria Pilsen in der Champions League gelungen. Trainer Julian Nagelsmann und die Kollegen waren voll des Lobes über ihren „neuen“ Zielspieler.

„Choupo hat es wieder sehr gut gemacht, wie gegen Freiburg. Er hat seine Trainingsleistung fortgesetzt, was nicht so leicht ist“, lobte Nagelsmann. „Wir sind sehr froh, dass er bei uns im Kader ist.“ Choupo habe wieder ein „geiles Spiel“ gemacht, meinte der später eingewechselte Thomas Müller, der nach muskulären Problemen wieder für ein paar Minuten zurückkehrte.

„Choupo ist ein super Spieler. Er hat eine super Präsenz vor dem Tor“, sagte Mitspieler Jamal Musiala. „Wenn er vorne vor dem Tor ist, bin ich sicher, er macht den rein. Es macht richtig Spaß, mit ihm zu spielen.“

FC Bayern: Keine Startelf-Garantie für Choupo-Moting – Nagelsmann kündigt Bankplatz an

Eine Startelf-Garantie für die nächsten Spiele wollte Nagelsmann trotzdem nicht aussprechen. Im Bundesliga-Spiel der Bayern bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) droht Choupo-Moting wieder der angestammte Bankplatz.

„Wir müssen schauen. Er ist nach der langen Zeit noch nicht so im Rhythmus und kann nicht alle drei Tage 70, 80 Minuten spielen“, erklärte Nagelsmann. In der aktuellen Form kann der Bayern-Trainer auf Choupo-Moting eigentlich nicht verzichten, gegen Augsburg gab es dafür die Note 1 mit Sternchen. (ck)