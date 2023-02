Das fand er gar nicht lustig: Ungewollter TV-Auftritt von Choupo-Moting-Sohn

Bei Amazone Prime Video

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Schimak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Eric Maxim Choupo-Moting analysierte nach der Partie den Sieg des FC Bayern bei PSG. Amazon Prime Video blendete dabei auch dessen Sohn ein, was der FCB-Star gar nicht cool fand.

Paris/München – Am Ende hatte nur Gianluigi Donnarumma etwas dagegen, dass der knappe 1:0-Sieg des FC Bayern bei Paris Saint-Germain nicht gänzlich unter der Rubrik „Ausgerechnet“ verbucht werden konnte.

Denn neben Kingsley Coman, der in der Jugend zehn Jahre das PSG-Trikot trug, hatte auch Eric Maxim Choupo-Moting gleich zwei große Chancen, um gegen seinen Ex-Verein zu treffen. Beide Male aber stand der italienische Keeper der Franzosen im Weg.

Choupo-Moting im Pech: PSG-Keeper Donnarumma verhindert zwei Treffer

In Anschluss an die Partie war Choupo-Moting aber dennoch bestens gelaunt – zumindest kurzzeitig. Als der FCB-Stürmer bei Amazon Prime Video vor die Kameras trat und am Tisch neben Sebastian Hellmann, Josephine Henning, Mario Gomez und Matthias Sammer auftauchte, hatte er seinen Sohnemann mit im Schlepptau.

Natürlich abseits der Kameras. Amazon-Moderator Hellmann fragte nach der Begrüßung dennoch umgehend: „Ist das ihr Sohn dort?“, und deutete auf Choupo-Söhnchen Liam. „Den haben wir da vorne schön geparkt, der kommt uns nicht weg“, sagte Hellmann mit einem Augenzwinkern.

FC Bayern bei PSG: Choupo-Moting-Sohn auf einmal im TV zu sehen

Choupo-Moting sah dabei aber, dass ein Kameramann seinen Sohn filmte. „Der muss jetzt aber nicht ins Fernsehen“, wollte der Bayern-Star gerade noch eingreifen, ehe die Regie Klein-Choupo schon ins Bild nahm.

Daraufhin gab‘s sofort eine Ansage von Choupo-Moting: „Chef!“, rief er in Richtung Kameramann und zeigte mit einer Wischbewegung, dass dieser das Filmen unterlassen solle. Hellmann beschwichtige umgehend: „Alles gut, alles gut“, um den Angreifer dann nach dem Spiel zu fragen.

+ Eric Maxim Choupo-Moting (r.) fand es gar nicht cool, dass sein Sohn bei Amazon Prime Video zu sehen war. © Foto/Amazon Prime TV

Das fand er gar nicht lustig! Ungewollter TV-Auftritt von Choupo-Moting-Sohn

Erst dann hatte Choupo-Moting wieder gute Laune und analysierte den Bayern-Sieg treffend. „Wir hatten auf jeden Fall gute Phasen. Die ersten 25 Minuten waren sehr gut“, befand der 33-Jährige: „Auch in der zweiten Halbzeit waren die Anfangsminuten sehr gut. Am Ende war es nochmal bisschen knapp, aber Paris ist eine sehr gute Mannschaft, von daher sind wir sehr happy, dass wir gewonnen haben.“

Dass es am Ende nicht zu einem eigenen Treffer reichte, war für Choupo-Moting gar nicht so wild, auch wenn er es „schade“ fand, dass „leider nicht mehr Dinger reingegangen“ sind. Dennoch sei es „das Wichtigste, dass man sich Chancen erarbeitet“, denn dann werde man „am Ende auch belohnt.“

FC Bayern: Choupo-Moting sieht vor Rückspiel gegen PSG keinen Vorteil durch Hinspiel-Sieg

Trotz des Siegs in Paris sieht Choupo die Bayern vor dem Rückspiel noch nicht klar im Vorteil. „Wir fangen wieder bei Null an, ein 1:0 hat nichts zu bedeuten“, so der Kameruner: „Es ist eine gute Ausgangsposition, aber wir wollen das Weiterkommen zu Hause klarmachen.“

Der Einzug ins Viertelfinale soll dann am 8. März in der Allianz Arena geschafft werden. Womöglich mit Choupo-Treffer – aber hoffentlich dann ohne TV-Auftritt seines kleinen Sohnes. Denn vor der Kamera soll nun der Papa glänzen. (smk)

Rubriklistenbild: © Foto/Amazon Prime TV