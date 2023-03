Sorgen beim FC Bayern: Wie schwer ist Choupo-Moting wirklich verletzt?

Von: Florian Schimak

Julian Nagelsmann hat beim FC Bayern aktuell die Qual der Wahl. Nun droht aber ein wichtiger Spieler länger auszufallen: Eric Maxim Choupo-Moting.

München – Als Julian Nagelsmann am vergangenen Freitag den Ausfall von Eric Maxim Choupo-Moting für das Spiel des FC Bayern gegen den FC Augsburg verkündete, war dies eigentlich nicht mehr als eine Randnotiz. „Choupo hat Probleme mit dem Rücken, die ein wenig in die Beinmuskulatur ausstrahlen“, verkündete der FCB-Trainer.

Auch ohne den Stamm-Stürmer, der gegen Paris als Türöffner fungierte, siegten die Münchner anschließend 5:3 (4:1) gegen den FCA. Choupo wurde dabei nicht wirklich vermisst, auch wenn sich weder Sadio Mané noch Serge Gnabry in die Torschützenliste eintragen konnten.

Name: Eric Maxim Choupo-Moting Geburtsdatum: 23. März 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Stürmer Marktwert: 6 Mio. (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting verletzt – aber wie lange?

Der Ausfall des Deutsch-Kameruners stellt die Bayern kurzfristig noch vor keine Probleme – zu stark ist die Bayern-Bank in dieser Rückrunde. Doch wie schwer ist die Verletzung des 33-Jährigen wirklich?

Denn bereits gegen PSG musste Choupo-Moting kurz nach seinem Treffer zum 1:0 ausgewechselt werden (68.). Glück für den FC Bayern, wenn man einen Spieler wie Leroy Sané bringen kann. Dennoch: Ein langfristiger Ausfall des Mittelstürmers wäre bitter. Wie wichtig Choupo-Moting für das Spiel der Münchner ist, zeigte sich im vergangenen Herbst.

Erst als der Edel-Reservist seine Chance bekam, fanden die Bayern in die Spur und legten bis zur WM einen fabelhaften Lauf hin. Laut kicker war Choupo-Moting zuletzt auch beim MRT, damit den immer wieder kehrenden Rückenproblemen auf den Grund gegangen werden kann.

Eric Maxim Choupo-Moting könnte dem FC Bayern doch etwas länger fehlen. © IMAGO / Plusphoto / Moritz Müller

Allerdings kam dabei kein Befund raus. Angeblich steht auch ein Einsatz in Leverkusen kommenden Sonntag auf der Kippe. Sorgen an der Säbener Straße?

Hasan Salihamidzic macht sich noch keinen Kopf um seinen Angreifer, der erst kürzlich seinen Vertrag bis 2024 verlängerte und nun auch gehaltstechnisch in einer neuen Liga spielt. „Es ist wirklich schön, wenn man so ein Spiel unter der Woche hat, der Trainer fünf Wechsel macht und die Qualität erhöht wird. Das freut mich sehr“, sagte Brazzo am Samstag nach dem FCA-Spiel: „Wir leisten in der Physio- und Ärzteabteilung auch sehr gute Arbeit, weil alle an Bord sind. Abgesehen von Lucas (Hernandez, Anm.d.Red.) und Manuel (Neuer, Anm.d.Red.). Die hätte ich auch gerne dabei, aber vorne sind wir gut besetzt.“

Sturm beim FC Bayern: Sadio Mané drängt in die Startelf

Zumal auch Mané nach seiner dreimonatigen Verletzungspause inzwischen wieder Ansprüche anmeldet. Der Senegalese ist aber ein anderer Spielertyp als Choupo-Moting. Im aktuellen Zwei-Stürmer-System von Nagelsmann fühlt sie Mané aber dennoch gut aufgehoben.

Auch wenn die Bayern sich gut besetzt sehen, die Bosse halten die Augen nach einer Neun weiter offen. Der Name Harry Kane hält sich hartnäckig an der Säbener Straße. Ein weiterer interessanter Mann machte am Samstag persönlich in der Allianz Arena groß Werbung für sich.

FC Bayern und die Stürmersuche: Mergim Berisha ein Kandidat?

„Er hat das sehr, sehr gut gemacht heute. Guter Spieler, wirklich guter Spieler“, schwärmte Salihamidzic nach Schlusspfiff über FCA-Angreifer Mergim Berisha. „Er macht das gut mit dem Körper, schirmt den Ball gut ab und ist vor der Kiste gut. Zudem hat er eine gute Schusstechnik, ich finde ihn wirklich gut.“

Gut möglich, dass der 24-Jährige am Freitag von Bundestrainer Hansi Flick ins DFB-Aufgebot berufen wird. Ob Berisha dann noch interessanter für den FC Bayern wird? Alles Spekulation. Zunächst einmal steht die Gesundheit von Choupo-Moting im Fokus. (smk)