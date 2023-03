Cancelo beim FC Bayern nur zweite Wahl: Nagelsmann erklärt Nichtberücksichtigung

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München gewinnt beim VfB Stuttgart, Neuzugang Joao Cancelo findet in der Startelf erneut keine Berücksichtigung.

München/Stuttgart – Im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart hat der FC Bayern München erfolgreich die Tabellenführung zurückerobert, die Borussia Dortmund nach dem 2:1-Sieg gegen Leipzig kurzzeitig übernahm. Beim Kellerkind der Fußball-Bundesliga machte es die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Ende aber deutlich spannender als nötig, denn der FC Bayern hatte die Partie eigentlich völlig im Griff. Durch den Anschlusstreffer kam noch einmal Spannung auf, der FCB brachte den Erfolg letztendlich aber über die Zeit.

FC Bayern München: Cancelo erneut nur auf der Bank

Nach der Partie waren die Spieler und Verantwortlichen des FC Bayern München vor allem erleichtert, die drei Punkte eingefahren zu haben. „Ein wichtiger Sieg für uns. Aber natürlich haben wir nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir können einige Dinge verbessern. Der Gegner war griffig und dann ist es immer schwer. Nach dem Anschlusstreffer hat man im Stadion gespürt, dass sie Hoffnung auf einen Zähler hatten“, sagte Eric Maxim Choupo-Moting gegenüber dem Pay-TV-Sender Sky.

Erneut nicht in der Startelf stand Neuzugang Joao Cancelo, Neuzugang von Manchester City. Wie schon im Heimspiel gegen Union Berlin musste er auf der Bank Platz nehmen. Wurde er gegen die Hauptstädter zumindest in der Schlussphase eingewechselt, fand er in Stuttgart gar keine Berücksichtigung. „Wir wollten nochmal auf dem Flügel wechseln. Benjamin Pavard ist gegen PSG gesperrt und weil es hier gegen seinen Ex-Verein geht, wollte ich ihn bringen“, erklärte Nagelsmann kurz nach Spielende bei Sky auf die Frage, wieso Cancelo nicht ins Spiel kam.

Joao Cancelo. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

FC Bayern München: Nagelsmann äußert sich zu Cancelo

Auf der Pressekonferenz einige Zeit später äußerte sich der Cheftrainer des FC Bayern München ausführlicher zur Personalie Cancelo: „Joao Cancelo geht aktuell gut mit der Situation um, ich habe nicht den Eindruck, dass er wegbricht. Er hat gegen Mainz im DFB-Pokal ein sehr gutes Spiel gemacht und wir haben öfters mit ihm besprochen, was wir auf den verschiedenen Positionen verlangen. Joao hat fast noch nie Dreierkette gespielt. Er ist ein Offensivspieler, der als rechter Außenverteidiger zur Geltung kommt.“

Cancelo also zu offensiv für das neue Bayern-System? „Wir spielen aktuell mit Ball keine Viererkette und Coman und Davies besetzen dann die Außenbahnen. So ist es relativ leicht erklärt. Joao hat außerdem noch einige Dinge aufzuholen, was die Abläufe angeht. Er braucht noch etwas Zeit und die bekommt er auch, dann wird er auch wieder sehr gute Spiele machen“, so Nagelsmann weiter. Auf eine Startelf für das Champions-League-Duell gegen Paris Saint-Germain hat sich der FCB-Coach zwar noch nicht festgelegt, wie er verriet. Cancelo droht aber erneut die Bank. (smr)