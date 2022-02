Haaland-Entscheidung diesen Freitag? Bericht sorgt für Wirbel - FC Bayern mittendrin

Von: Marius Epp

Wo liegt die Zukunft von Erling Haaland? Zuletzt deutete vieles auf einen vorläufigen Verbleib beim BVB hin. Ein Bericht sorgt nun wieder für Wirbel.

Dortmund - Fällt Erling Haaland diesen Freitag eine Entscheidung über seine Zukunft? Der für gewöhnlich gut informierte spanische Radiosender Cadena Ser überrascht mit neuen Informationen zum BVB-Stürmer.

Offenbar könnte Ende dieser Woche eine Entscheidung in der Causa Haaland fallen. Laut dem Bericht werde sich der Norweger am Freitag mit seinem Berater Mino Raiola treffen, um konkret über Vertragsangebote sprechen. Voraussetzung für das Treffen: Dortmund müsse am Donnerstag in Glasgow bei den Rangers aus der Europa League ausscheiden. Das Hinspiel in Deutschland hatte der BVB mit 2:4 verloren.

Erling Haaland hat offenbar fünf Angebote auf dem Tisch

Haaland wird den Schwarz-Gelben am Donnerstag nicht bei der Mammutaufgabe helfen können, er fällt noch verletzt aus. Zuletzt schien es gut möglich, dass Haaland noch eine Saison in Dortmund dranhängt. Doch das soll nun wieder keine Option sein. Offenbar liegen fünf Angebote auf dem Tisch: Manchester City, Real Madrid, Paris St. Germain, der FC Barcelona und auch der FC Bayern sollen eine Offerte eingereicht haben. Zuletzt fand ein Geheimtreffen in Bayern statt.

Favorit auf einen Haaland-Transfer sei Manchester City. Real Madrid soll von einer Verpflichtung im kommenden Sommer Abstand nehmen, weil mit Kylian Mbappé ein anderer Ausnahmestürmer im Anmarsch ist. Die Königlichen hofften insgeheim darauf, dass Haaland noch eine Saison in Dortmund bleibt und ein Jahr später noch zu haben ist.

Erling Haaland zum FC Bayern? Klare Ansage von den Bossen

Zumindest hinter dem angeblichen Angebot des FC Bayern darf ein Fragezeichen gesetzt werden. Aus der Führungsetage kamen bereits mehrere Absagen - Haaland wäre zu teuer. Dass der 21-Jährige sich im Sommer einem neuen Verein anschließt, ist dagegen gut möglich. In der Zwischenrunde der Europa League auszuscheiden, ist sicherlich nicht sein Anspruch. Womöglich spielt der BVB am Donnerstag in Glasgow auch für Haaland. (epp)