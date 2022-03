Haaland taucht plötzlich in München auf - was macht der BVB-Star in Bayern?

Von: Antonio José Riether

Teilen

Kurz nach dem peinlichen Europa-Aus des BVB ließ sich Erling Haaland in München ablichten. Doch was genau wollte der Norweger in der bayerischen Metropole?

München - Das Rennen um die deutsche Meisterschaft geht dem Ende zu, allerdings kam in diesem Jahr wie in den Spielzeiten zuvor keine richtige Spannung auf. Mit acht Punkten Rückstand steht Borussia Dortmund zehn Spieltage vor Schluss hinter dem Tabellenführer FC Bayern München. Ein Grund für den scheinbar uneinholbaren Vorsprung ist auch das Verletzungspech beim BVB, so fehlt Topstürmer Erling Haaland bereits seit Mitte Januar dauerhaft. Mitten in seiner Zwangspause wurde der Norweger nun in München gesichtet!

Erling Haaland: BVB-Stürmer lässt sich auf einmal in München blicken - mit einer unbekannten Begleitung

Doch was machte Haaland in der bayerischen Landeshauptstadt? Wie Bild berichtet, hielt sich der Dortmunder Torjäger in der Münchner Innenstadt auf - jedoch nicht zu Vertragsgesprächen oder Verhandlungen mit dem FC Bayern. Gemeinsam mit einer nicht identifizierbaren Begleiterin soll er am Dienstagnachmittag das Restaurant „Brenner“ in der Maximilianstraße verlassen haben. Doch nur für ein Mittagessen kehrte er nicht in der Münchner City ein, wie der Bericht verrät.

Der Superstar, der den BVB im Sommer wohl verlassen wird, nutzte den trainingsfreien Dienstag, um seiner aktuellen Verletzung entgegenzuwirken. Nach Informationen der Bild soll der verletzte Angreifer, der sich am 22. Januar beim 3:2-Sieg in Hoffenheim einen Muskelfaserriss zuzog, lediglich zu einer medizinischen Behandlung in der Isar-Metropole gewesen sein. Mit seinem Klub hatte er dies offenbar im Vorfeld abgesprochen.

Erling Haaland: Norweger vom BVB muss seit Wochen zusehen - Einsatz am Wochenende fraglich

Der Muskelfaserriss im Oberschenkel plagt Haaland also seit etwa eineinhalb Monaten, von den sechs Partien ohne den 21-Jährigen gewannen die Dortmunder gerade einmal zwei und schieden außerdem nach schwachen Leistungen gegen die Glasgow Rangers aus der Europa League aus. Zwar kehrte Haaland zwischenzeitig kurz für den BVB auf den Platz zurück, doch mehr als das Abschlusstraining vor dem Hinspiel gegen die Rangers war bislang nicht drin.

Lesen Sie auch Nach FCB-Aus wegen gefälschtem Pass: Hermann Gerlands Einsatz rettete Ngwat-Mahops Karriere Louis Ngwat-Mahop spielte einst für die FC Bayern Amateure. Ein gefälschter Pass wurde ihm jedoch zum Verhängnis. Heute ist der Kameruner Co-Trainer in Österreich. Nach FCB-Aus wegen gefälschtem Pass: Hermann Gerlands Einsatz rettete Ngwat-Mahops Karriere Frohe Kunde von der Säbener Straße! Blitz-Comeback von zwei Bayern-Stars? Beim FC Bayern stehen zwei überraschende Rückkehrer in den Startlöchern. Die Kapitäne Manuel Neuer und Thomas Müller sind wieder im Training. Frohe Kunde von der Säbener Straße! Blitz-Comeback von zwei Bayern-Stars?

Erling Haaland fällt seit Wochen verletzt aus, dafür häufen sich die Transfergerüchte. © Maik Hölter/imago-images

Bis er wieder voll belastbar ist, könnte die Meisterschaft schon so gut wie entschieden sein. Auch das kommende Auswärtsspiel in Mainz kommt für Haaland wohl noch zu früh, ein Einsatz ist offenbar wieder ausgeschlossen. Dennoch hoffen die Dortmunder noch auf ein baldiges Comeback des BVB-Stürmers, der in 14 Saisonspielen bereits 16-fach traf und sechs weitere Tore vorbereitete. Ab Sommer wird er dann wohl im Ausland auf Torejagd gehen, da die Entscheidung über seinen nächsten Klub schon sehr bald fallen soll. (ajr)