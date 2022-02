Haaland zu Vertragsverhandlungen in Bayern! Geheimtreffen über seine Zukunft

Teilen

Finden sie irgendwann mal zusammen? Hasan Salihamidzic (l.) bastelt als Sportvorstand des FC Bayern am Kader, Erling Haaland zählt zu den weltbesten Stürmern. © IMAGO / Horstmüller

Nanu? Erling Haaland zu Vertragsverhandlungen in Bayern? Bedeutet das einen Transfercoup des FCB? Die Antwort darauf kommt überraschenderweise aus Spanien.

München/Herzogenaurach - Erling Haaland bei Vertragsverhandlungen in Bayern: Der Super-Stürmer von Borussia Dortmund war aber nicht in München, um spontan im Büro von Hasan Salihamidzic beim FC Bayern zu unterschreiben. Sondern in Herzogenaurach, um dort mit Adidas einen möglichen Ausrüster-Deal zu verhandeln. Trotzdem gibt das Treffen womöglich Aufschluss darüber, wo es für den Norweger künftig hingehen könnte.

Haaland-Idol Michu verrät, was der junge Norweger plant

Wie Bild berichtet, traf Haaland dort nämlich ein altes Idol von ihm, das ebenfalls eingeladen war: Den ehemaligen spanischen Stürmer Michu (35). Und dieser plauderte beim spanischen Radiosender Cadener Ser über den 21-Jährigen. Michu konnte aus dem Treffen wohl eine ganze Menge herauslesen.

„Er gab mir das Gefühl, dass er nach einem sportlichen Projekt sucht, das über viele Jahre dauert und er hat es mir gesagt: Er will nach Spanien“, so die einstige Legende von Swansea City „Das sportliche Projekt ist ihm wichtiger als der finanzielle Aspekt.“

Erling Haaland zu Real Madrid? Wie sieht die Zukunft von Karim Benzema aus?

Noch ist völlig offen, wohin es den wohl begehrtesten Stürmer Europas nach der Saison verschlägt. 75 Millionen Euro festgeschriebene Ablöse muss der neue Klub Haalands auf den Tisch liegen. Interessenten gibt es wohl viele - und daher liegt es nahe, dass letztlich Haaland selbst entscheidet, wo die Reise hingeht. Glaubt man Michu, nach Spanien, wo wiederum die wahrscheinlichste Adresse Real Madrid heißt. Berichten zufolge wollen die Spanier den Deal derzeit erzwingen. Goalgetter Karim Benzema ist allerdings noch bis 2023 an die Königlichen gebunden.

Stürmt Haaland also noch ein Jahr gemeinsam mit dem Franzosen oder bleibt er das eine Jahr noch in Dortmund, zu verbesserten Bezügen? Die Entscheidung in diesen Fragen ist wohl nicht in Herzogenaurach gefallen, doch vielleicht beweist Michu am Ende das richtige Näschen. Als Stürmer (laut Transfermarkt.de 78 Tore in 290 Spielen in Spanien, England und Italien) hatte er dieses ja auch ziemlich oft. (cg)

Die K.o.-Phase in der Champions League beginnt für den FC Bayern in Salzburg. Wie reagiert die Nagelsmann-Elf auf die Klatsche in Bochum? Der Live-Ticker.