Wilde Transfer-Gerüchte um Haaland und Lewandowski: Jetzt schaltet sich Bayern-Boss Kahn ein

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

FC-Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn äußert sich zu Transfergerüchten. © dpa/Rolf Vennenbernd

Eigentlich befindet sich der FC Bayern gerade in der heißen Phase der Bundesliga und der Champions League. Dennoch gibt es einige Transfergerüchte - dazu äußert sich jetzt Oliver Kahn.

München - Jan Aage Fjörtoft (55) stürmte einst für Eintracht Frankfurt und absolvierte 71 Länderspiele für Norwegen. Mittlerweile hat sich Fjörtoft einen Namen als TV-Experte und Vertrauter der Familie Haaland gemacht. Darum sorgen seine jüngsten Aussagen über den norwegischen Wunderstürmer Erling Haaland (21) und Bayern-Angreifer Robert Lewandowski (33) aktuell für Aufsehen. Erst kürzlich sagt Fjörtoft bei Sky: „Wie ich herausgefunden habe: Robert Lewandowski möchte gerne Bayern verlassen, er möchte einen Big time move. Der Ersatzspieler für Robert Lewandowski ist Erling Haaland. Die versuchen alles jetzt, Erling Haaland zu kriegen. Sehr, sehr intensiv.“

Weiß Fjörtoft wirklich mehr? Oder handelt es sich nur um ein weiteres wildes Gerücht in der Saga Haaland/Lewandowski?



FC-Bayern-Topstar Robert Lewandowski. © picture alliance/dpa/Uwe Anspach

FC Bayern: Neuer, Müller und Lewandwoski mindestens noch 15 Monate angestellt

Fakt ist: Lewy, der am Mittwoch angeschlagen das Training ausließ, besitzt in München noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2023. Gleiches gilt für Kapitän Manuel Neuer (35) und Stellvertreter Thomas Müller (32). Das Trio ist also mindestens noch 15 Monate beim deutschen Rekordmeister angestellt. Dennoch wird der öffentliche Druck, mit den drei Super-Routiniers zeitnah zu verlängern, immer größer. Doch die Vereinsführung um Vorstandschef Oliver Kahn (52) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) bleibt cool. Auch deshalb, weil sich die Münchner Macher an einen klaren Zeitplan halten.

„Wir wissen im sportlichen Bereich genau, was wir wollen. Unser Ziel ist es, in jeder Saison die Champions League gewinnen zu können. Dazu gehören sowohl weitere gezielte Verstärkungen unserer Mannschaft als auch Vertragsgespräche mit unseren Spielern. Was die Gespräche angeht, bin ich sehr entspannt. Wir lassen uns dabei nicht von außen unter Druck setzen“, spricht Kahn gegenüber unserer Redaktion Klartext.

FC-Bayern-Bosse treffen wohl Berater Raiola in Monaco

Der ehemalige Weltklasse-Torhüter legt Wert darauf, im Verborgenen gemeinsam mit Salihamidzic an der Mannschaft der Zukunft zu arbeiten. Zuletzt gab es jedoch Gerüchte um ein Treffen mit Star-Berater Mino Raiola in Monaco. Der Italiener betreut unter anderem den Dortmunder Haaland. Kein Wunder, dass sein Name nach Bekanntwerden des geheimen Austauschs wieder vemehrt mit dem Münchner Vorzeigeverein in Verbindung gebracht wurde. Allerdings vertritt Raiola neben Haaland weitere Spieler, die für den FC Bayern interessant sein könnten, wie beispielsweise Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (19) und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (24). Beide spielen aktuell für Ajax.

Lesen Sie auch Kahn zu Süle-Abgang: „Haben ganz bestimmte Grenzen“ Der bevorstehende Abschied von Fußball-Nationalspieler Niklas Süle zum Saisonende hatte laut Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn auch finanzielle Gründe. Kahn zu Süle-Abgang: „Haben ganz bestimmte Grenzen“ Süle-Aus: Lewandowski, Neuer und Müller „oben auf Agenda“ Das Aus von Süle ist besiegelt. Wohin es den Nationalspieler zieht, ist offen. Für Kahn stehen Gespräche mit Neuer, Lewandowski und Müller „ganz oben auf der Agenda“. Ein Ärgernis birgt Chancen. Süle-Aus: Lewandowski, Neuer und Müller „oben auf Agenda“

FC Bayern: Zunächst liegt der Fokus auf der Bundesliga und der Champions League

Trotz aller Zukunftsplanungen will und muss sich der deutsche Rekordmeister auf die großen Saisonziele konzentrieren. In der Bundesliga ist das Team von Julian Nagelsmann auf dem besten Weg, die nächste Meisterschaft einzufahren. In der Champions League wird am Freitag (18.03., 12 Uhr) im schweizerischen Nyon der Viertelfinal-Gegner ausgelost.

Kahns Marschroute für Mannschaft und Trainer ist daher klar definiert: „Ab jetzt beginnt die heiße Phase der Saison. Jetzt zählen nur noch der zehnte Titel in Folge und die Champions League. Der FC Bayern ist bekannt dafür, zur Stelle zu sein, wenn es darauf ankommt.“