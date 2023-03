Erling Haaland verletzt: Norwegen und Manchester City in Sorge – profitiert der FC Bayern?

Torjäger reiste vom Nationalteam ab

Erling Haaland musste verletzt von der Nationalmannschaft abreisen. Nun beginnt für den Stürmer von Manchester City ein Wettlauf gegen die Zeit.

Málaga – Zur Länderspielpause reisen viele Spieler zu ihren Nationalmannschaften. Erling Haaland, der mit 28 Treffern die Torjägerliste der Premier League anführt, wollte seinen Lauf bei der norwegischen Nationalelf fortführen, nun musste der 22-Jährige jedoch verletzungsbedingt abreisen. Für den Angreifer von Manchester City beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit, mit seinem Klub stehen wichtige Partien an. Unter anderem das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München.

Erling Haaland Geboren: 21. Juli 2000 in Leeds (Vereinigtes Königreich) Aktueller Klub: Manchester City Profi-Stationen: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg, Borussia Dortmund Länderspiele: 23 für Norwegen (21 Tore)

Erling Haaland muss vor Länderspiel in Spanien abreisen – er hatte wohl seit Samstag Schmerzen

Wenn die Norweger am Samstag ihr erstes Qualifikationsspiel zur EM 2024 in Málaga gegen Spanien bestreiten, wird der Goalgetter Haaland schmerzlich vermisst werden. Auch für das zweite Duell in Georgien wird der ehemalige Dortmunder aufgrund einer Leistenverletzung ausfallen, wie der Verband am Dienstag mitteilte.

Wie Teamarzt Ola Sand ausführte, habe man noch gehofft, dass sich die Angelegenheit „bis Samstag legen würde, aber nach den Tests und Untersuchungen wurde klar, dass er die Spiele gegen Spanien und Georgien nicht bestreiten kann.“ Darum entschied man sich dafür, dass Haaland ab sofort „im Verein medizinisch betreut wird“. Demnach soll der Angreifer bereits nach dem 6:0-Sieg Viertelfinale des FA Cup gegen Burnley, bei dem er selbst dreimal traf, über Schmerzen im Adduktorenbereich geklagt haben.

Erling Haaland: Verpasst er das Topspiel gegen Liverpool Anfang April?

Nicht nur die Norweger, sondern auch die Skyblues müssen jetzt um ihren treffsichersten Stürmer bangen. Etwas Zeit ist jedoch noch bis zum ersten Spiel nach der Länderspielpause, Gegner ist jedoch ausgerechnet der FC Liverpool, mit dem sich Manchester City in den letzten Jahren einen erbitterten Zweikampf lieferte.

In dieser Saison sind die Verhältnisse zwar verschieden – ManCity liegt mit acht Punkten und einem Spiel weniger direkt hinter Spitzenreiter Arsenal, während Liverpool auf Platz sechs steht – dennoch blickt ganz England auf das Duell zwischen Pep Guardiola und Jürgen Klopp.

+ Erling Haaland fehlt seinem Nationalteam mit einer Verletzung. Sollte er länger ausfallen, würde das dem FC Bayern entgegenkommen. © Sven Simon/Shutterstock/imago

Haaland bald gegen den FC Bayern: Münchner werden ganz genau nach Manchester schielen

Bis zum 1. April hat Haaland nun Zeit, fit zu werden. Sollte sich die Verletzung jedoch als hartnäckig erweisen, könnte dies auch Auswirkungen auf den Saisonverlauf der Citizens haben. Am 11. April steht nämlich schon das erste von zwei Viertelfinal-Duellen gegen den FC Bayern München an, erst am Freitag war die hoch spannende Paarung ausgelost worden.

Ein Ausfall der norwegischen Tormaschine wäre ein bitterer Rückschlag für Manchester City, noch bleiben dem englischen Topklub bis zum Spiel gegen die Bayern aber drei Wochen, bis dahin sollte Haaland wohl wieder einsatzfähig sein. Die Bayern werden aber wohl auf eine längere Ausfallzeit hoffen, immerhin konnte Haaland in sieben Aufeinandertreffen mit den Münchnern fünf Treffer erzielen – trotzdem verlor er bisher jedes Spiel gegen die Bayern. (ajr)

