Ersatz für Manuel Neuer hat Vorrang: Brazzo bricht Urlaub ab

Von: Stefan Schmid

Teilen

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidžić bricht vorzeitig seinen Urlaub ab, um bei der Entscheidung, wer Manuel Neuer ersetzen soll, in München vor Ort zu sein.

München - Nachdem sich Manuel Neuer beim Skitouren einen Bruch des rechten Unterschenkels zugezogen hatte, erwartet den FC Bayern eine unerwartet arbeitsame Winter-Transferphase. Und weil für mögliche Transfer Sportdirektor Hasan Salihamidžić zuständig ist, bricht dieser nun frühzeitig seinen USA-Urlaub ab, um nach München zurückzukehren. Noch herrscht Unklarheit über den favorisierten Plan des Rekordmeisters, der zwischen einigen Varianten wählen kann.

FC Bayern: Brazzo vom Urlaub an den Entscheidungstisch

Die Meldung schlug an der Säbener Straße ein, wie eine Bombe: Manuel Neuer wird für den Rest der Saison verletzungsbedingt ausfallen. Jetzt gilt es beim FC Bayern, für die Rückrunde eine Lösung zu finden, die allen Seiten gerecht wird. Einer wie auch immer gearteten Lösung müsste die kurzfristige Beschäftigung als Neuer-Ersatz schmackhaft gemacht werden, da nach der voraussichtlichen Rückkehr des Nationalkeepers im Sommer wieder die alten Verhältnisse herrschen werden.

Hasan Salihamidžić kehrt früher aus seinem USA-Urlaub zurück als geplant. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Konkret heißt das, dass zur Saison 2023/24 Neuer wieder die feste Nummer Eins im Kader der Münchner sein wird. Ein Neuzugang würde sich also nach der laufenden Spielrunde, egal wie gut dessen Leistungen sein würden, auf der Bank wiederfinden. Das Dazuholen eines externen Torhüters ist aber nur eine Möglichkeit unter vielen, aus denen Hasan Salihamidžić jetzt wählen kann und muss. Um sich voll auf die schwierige Entscheidungsfindung konzentrieren zu können, hat der Sportdirektor nach Informationen der Bild nun sogar seinen USA-Urlaub frühzeitig beendet.

FC Bayern: Verschiedenste Torhüter-Szenarien möglich

Dass Salihamidžić verfrüht nach München zurückkehrt, ist alles andere als übertrieben, denn bei den vielen Möglichkeiten gilt es am besten auf dem kurzen Dienstweg zu agieren. So steht eine frühzeitige Rückholaktion von Alexander Nübel, der noch bis Ende der Saison an den AS Monaco ausgeliehen ist, genauso im Raum, wie eine externe Neuverpflichtung. Im Gespräch soll unter anderem Yann Sommer vom Ligakonkurrenten Gladbach sein.

Sollte die Wahl auf einen Transfer fallen, gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. So ist es keineswegs ausgeschlossen, dass der bisherige Ersatzkeeper Sven Ulreich den Platz zwischen den Pfosten einnehmen wird. Dann müsste allerdings ein Ersatz für den Ersatz verpflichtet werden, denn Johannes Schenk, der dritte Torwart im Kader, wird wohl weiter auf seine Einsatzzeiten bei den Amateuren in der Regionalliga Bayern kommen sollen.

Greift Brazzo bei einem WM-Shootingsstar zu?

Trotz seines Urlaubs in den USA, dürfte Brazzo wohl durchaus die Weltmeisterschaft in Katar verfolgt haben, bei der sich gleich mehrere Torhüter in den Fokus spielen konnten. Und so stellt sich die Frage, ob der Bayern-Sportdirektor sich nicht gleich dort bedient. Ihre Leistung auf dem höchsten Niveau hätten sie allemal nachgewiesen.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Während es zum marokkanischen Tormann Bono (31), bis 2025 an den FC Sevilla gebunden, keinerlei Gerüchte gibt, geistert der Name Dominik Livaković (27) bereits durch die Gazetten. Der Torhüter der Kroaten, der auch in anderen Sportarten topfit ist, steht noch bis 2024 bei Dinamo Zagreb unter Vertrag und wäre damit aber sicherlich auch kein Schnäppchen, überzeugte jedoch sämtliche Experten und das nicht nur als Elfmeter-Killer. (sch)