Nach erneuter Operation: Bayern in der Neuer-Klemme – verzögert sich Comeback sogar bis 2024?

Von: Korbinian Kothny, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Manuel Neuer musste erneut operiert werden. Das Comeback des Torhüters lässt weiter auf sich warten. Der FC Bayern ist in einer komplizierten Lage.

Update vom 8. August, 8.03 Uhr: Verzögert sich das Comeback von Manuel Neuer viel länger als gedacht? Laut einem Bericht der Bild-Zeitung vom Montagabend könnte sich eine Rückkehr des Bayern-Kapitäns sogar bis ins Jahr 2024 verschieben. Das Blatt schreibt, das Comeback Neuers könnte zu einer Frage von Monaten statt Wochen werden.

Demnach soll sich der Bayern-Keeper in den vergangenen Wochen und Monaten beim Training immer mehr mit Schmerzen gequält haben. Intern soll daher von einer „Planänderung“ die Rede sein. Der FC Bayern steht nach dem Abgang von Yann Sommer kurz vor dem Saisonstart lediglich mit einem fitten Torhüter, Sven Ulreich, da.

Erstmeldung vom 7. August: München – Neues von Manuel Neuer (37). Wie der FC Bayern gestern wenige Stunden vor dem Testspiel gegen die AS Monaco auf seiner Homepage mitteilte, musste sich der Torhüter einer erneuten Operation unterziehen. Am 30. Juli wurde Neuer dabei in Murnau Metall am rechten Wadenbein entfernt. Der Eingriff war der Meldung zufolge geplant. Neuer habe im Anschluss sein Aufbautraining sofort fortgesetzt.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Position: Torhüter Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2024 Marktwert: 7 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern in der Neuer-Klemme: Wann feiert der Schlussmann sein Comeback?

Es war bereits die zweite OP im Rahmen seiner Reha. Ende Mai wurde ihm eine Schraube aus dem lädierten Unterschenkel entfernt. Wann Neuer für den deutschen Rekordmeister wieder auf dem Platz stehen kann, bleibt unklar. Den Supercup am Samstag gegen RB Leipzig wird der Schlussmann ebenso verpassen wie den Saisonstart am 18. August bei Werder Bremen.

Seit seinem offenen Unterschenkelbruch im Dezember hat Neuer kein Spiel mehr bestritten. Mittlerweile geht man von einem Comeback im Herbst aus (tz berichtete). Und selbst dann stellt sich die Frage, wie stark der Kapitän nach der schweren Verletzung wieder zurückkommt.

Wann kehrt er ins Bayern-Tor zurück? Das Comeback von Manuel Neuer ist nach wie vor ungewiss. © Imago / Sven Simon

Kommt noch ein Ersatzmann für Neuer? Mehrere Kandidaten auf der Bayern-Liste

Seit Wochen halten die Bayern Augen und Ohren auf dem Torhüter-Markt offen. Gesucht wird ein Keeper, der die Qualitäten hat, die Nummer eins der Münchner zu sein. Gleichzeitig soll er aber auch keinen Stunk machen, falls er nach dem Comeback Neuers wieder auf der Bank Platz müsste. Ein schwieriger Spagat. Für einen neuen Keeper möchte der FC Bayern in diesem Sommer keine hohe Ablöse zahlen.

Zwar schätzen die Münchner Kaderplaner auch die fußballerischen Fähigkeiten von David Raya (27/Vertrag bis 2024) vom FC Brentford, die vom Premier-League-Club geforderte Ablöse von rund 40 Millionen Euro ist aus Bayern-Sicht aber zu hoch. Ein weiterer Name auf der Torhüter-Liste ist Bono (30/Vertrag bis 2025) vom FC Sevilla. Dem Vernehmen nach wird der marokkanische Nationaltorwart von Bayern-Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge (67) geschätzt. Aber: Nicht alle Taskforce-Mitglieder sind von ihm überzeugt.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Neuer-Comeback lässt auf sich warten: Hütet Ulreich solange wieder das FCB-Tor?

Auch David de Gea (32) wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der ehemalige Torhüter von Manchester United ist seit Sommer vereinslos und wäre ablösefrei zu haben. „Ich würde als FC Bayern auf de Gea gehen. Und an de Geas Stelle zu den Bayern“, sagte Sky-Experte Lothar Matthäus der Sport Bild. De Gea spielte von 2011 bis 2023 bei den Red Devils und wurde mehrmals zum besten Torhüter der englischen Liga gewählt. In der Vorsaison waren die Leistungen des Spaniers allerdings nicht sonderlich gut.

Fakt ist: Yann Sommer (34) wechselt nach nur einem halben Jahr in München für knapp sieben Millionen Euro vom FC Bayern zu Champions-League-Finalist Inter Mailand. Alexander Nübel (26) spielt in der kommenden Saison leihweise für den VfB Stuttgart. Bedeutet: Stand jetzt wäre Neuers Vertreter Sven Ulreich (35). „Ich würde mich freuen, wenn ich die Möglichkeit bekomme, mich zu zeigen. 2018 habe ich das, glaube ich, ja auch schon hervorragend gemacht, als ich Manu vertreten habe“, so Ulreich zuletzt im Rahmen der Asien-Reise des FC Bayern. Über Neuers geplantes Comeback sagte Ulreich: „Ich habe keine Zweifel, dass er zu alter Stärke zurückfindet, wenn er sich selbst persönlich die Zeit gibt.“ (Philipp Kessler, Manuel Bonke)